Thế giới

Em gái ông Kim Jong-un thăng chức

  • Thứ ba, 24/2/2026 08:57 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Từ trợ lý thân cận, bà Kim Yo-jong chính thức trở thành trưởng ban đảng Lao động Triều Tiên, đánh dấu bước tiến mới trong vai trò chính trị tại Bình Nhưỡng.

Bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un. Ảnh: KCNA.

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/2, tại phiên họp toàn thể đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương khóa 9, bà Kim Yo-jong được nêu tên trong danh sách 17 trưởng ban của Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Trước đó, bà giữ chức Phó Trưởng ban.

Phiên họp diễn ra trong khuôn khổ Đại hội đảng Lao động Triều Tiên, khởi động từ tuần trước nhằm tổng kết việc triển khai các chính sách kể từ đại hội năm 2021, đồng thời hoạch định mục tiêu phát triển cho giai đoạn 5 năm tới.

Từ nhiều năm qua, bà Kim Yo-jong được xem là một trong những nhân vật quyền lực nhất Triều Tiên và là cánh tay phải đắc lực của ông Kim Jong-un. Bà thường xuyên tháp tùng nhà lãnh đạo trong các sự kiện trọng đại trong và ngoài nước, đồng thời là gương mặt quen thuộc đứng tên trong nhiều tuyên bố chính thức thể hiện lập trường của Bình Nhưỡng đối với các vấn đề đối nội và đối ngoại.

Trước đó một ngày, KCNA cũng thông báo Đại hội lần thứ 9 của đảng Lao động Triều Tiên đã tái bầu ông Kim Jong-un làm Tổng Bí thư.

Theo KCNA, quyết định này được đưa ra nhằm bảo đảm “việc thực thi và phát triển đường lối của đảng cũng như sự thịnh vượng của đất nước”, đồng thời nhận được “sự đồng thuận vững chắc” từ các đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ca ngợi ông Kim Jong-un đã nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế, tạo dựng môi trường thuận lợi cho “sự nghiệp cách mạng”, cũng như xây dựng quân đội trở thành “lực lượng tinh nhuệ và hùng mạnh”.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tái đắc cử Tổng Bí thư đảng Lao động Triều Tiên

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tái đắc cử Tổng Bí thư đảng Lao động Triều Tiên.

28:1689 hôm qua

Chiến đấu cơ Mỹ - Trung đối đầu gần bán đảo Triều Tiên

Theo báo Korea Herald, máy bay chiến đấu của hai nước Mỹ và Trung Quốc đã có một cuộc đối đầu trên không không xa bờ biển Hàn Quốc trong tuần này.

19:51 20/2/2026

Triều Tiên tuyên bố vượt qua suy thoái kinh tế

Trong bài phát biểu tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9, Tổng Bí thư Kim Jong Un tuyên bố đất nước đã vượt qua suy thoái và hoàn thành nhiều mục tiêu kinh tế lớn trong 5 năm qua.

12:38 20/2/2026

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

Lâm Phương

