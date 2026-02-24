Em gái ông Kim Jong-un thăng chức

Từ trợ lý thân cận, bà Kim Yo-jong chính thức trở thành trưởng ban đảng Lao động Triều Tiên, đánh dấu bước tiến mới trong vai trò chính trị tại Bình Nhưỡng.

Bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un. Ảnh: KCNA.

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/2, tại phiên họp toàn thể đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương khóa 9, bà Kim Yo-jong được nêu tên trong danh sách 17 trưởng ban của Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Trước đó, bà giữ chức Phó Trưởng ban.

Phiên họp diễn ra trong khuôn khổ Đại hội đảng Lao động Triều Tiên, khởi động từ tuần trước nhằm tổng kết việc triển khai các chính sách kể từ đại hội năm 2021, đồng thời hoạch định mục tiêu phát triển cho giai đoạn 5 năm tới.

Từ nhiều năm qua, bà Kim Yo-jong được xem là một trong những nhân vật quyền lực nhất Triều Tiên và là cánh tay phải đắc lực của ông Kim Jong-un. Bà thường xuyên tháp tùng nhà lãnh đạo trong các sự kiện trọng đại trong và ngoài nước, đồng thời là gương mặt quen thuộc đứng tên trong nhiều tuyên bố chính thức thể hiện lập trường của Bình Nhưỡng đối với các vấn đề đối nội và đối ngoại.

Trước đó một ngày, KCNA cũng thông báo Đại hội lần thứ 9 của đảng Lao động Triều Tiên đã tái bầu ông Kim Jong-un làm Tổng Bí thư.

Theo KCNA, quyết định này được đưa ra nhằm bảo đảm “việc thực thi và phát triển đường lối của đảng cũng như sự thịnh vượng của đất nước”, đồng thời nhận được “sự đồng thuận vững chắc” từ các đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ca ngợi ông Kim Jong-un đã nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế, tạo dựng môi trường thuận lợi cho “sự nghiệp cách mạng”, cũng như xây dựng quân đội trở thành “lực lượng tinh nhuệ và hùng mạnh”.