Chiến đấu cơ Mỹ - Trung đối đầu gần bán đảo Triều Tiên

Theo báo Korea Herald, máy bay chiến đấu của hai nước Mỹ và Trung Quốc đã có một cuộc đối đầu trên không không xa bờ biển Hàn Quốc trong tuần này.

Máy bay chiến đấu F-16 tham gia một cuộc tập trận của NATO tại căn cứ không quân Kleine-Brogel, Bỉ, ngày 18/10/2022. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 20/2 dẫn thông tin đăng tải trên báo Korea Herald cho biết khoảng 10 chiếc tiêm kích F-16 thuộc Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đã cất cánh từ Căn cứ Không quân Osan ở Pyeongtaek - cách Seoul khoảng 60 km về phía Nam - và bay trên vùng trời phía trên vùng biển quốc tế ở Hoàng Hải.

Dẫn nhiều nguồn tin, tờ Korea Herald cho biết thêm nhiệm vụ này được cho là diễn ra trong không phận nằm giữa các Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc và Trung Quốc.Khi những chiếc tiêm kích F-16 tiến gần bờ biển Trung Quốc, Korea Herald cho biết Bắc Kinh đã điều máy bay chiến đấu của mình tới khu vực này, nhưng không nêu rõ số lượng.

Korea Herald lưu ý rằng đã xảy ra “một cuộc đối đầu trên không ngắn”, tuy nhiên do không bên nào xâm phạm không phận của bên kia nên tình hình không leo thang.

Korea Herald cũng nhận xét số lượng máy bay Mỹ xuất hiện trên không là “bất thường”, cho rằng điều này có thể cho thấy cuộc diễn tập nhằm “phát đi tín hiệu răn đe đối với Trung Quốc”.

Hãng thông tấn Yonhap cho biết Washington đã thông báo trước cho Seoul về nhiệm vụ dự kiến, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) của Trung Quốc thừa nhận sự việc, nói rằng quân đội Trung Quốc đã “tổ chức lực lượng Hải quân và Không quân để theo dõi liên tục… và ứng phó, xử lý tình hình một cách hiệu quả”.

Cuộc chạm trán nêu trên diễn ra sau khi Mỹ công bố Chiến lược Quốc phòng mới vào tháng 1/2026, trong đó kêu gọi Hàn Quốc đảm nhận “trách nhiệm chính” trong việc răn đe Triều Tiên, qua đó cho phép lực lượng Mỹ tập trung trở lại vào việc đối phó với Trung Quốc.

Năm 2023, Lầu Năm Góc đã công bố các đoạn video ghi lại hơn 180 vụ máy bay Mỹ bị tiêm kích Trung Quốc ngăn chặn trên Biển Hoa Đông và Biển Đông kể từ năm 2021.

Đến năm 2024, truyền thông Mỹ cho biết số vụ chạm trán đã giảm sau khi quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh được cải thiện.

Tuy vậy, căng thẳng giữa hai nước vẫn tiếp diễn, nổi bật nhất là quanh vấn đề Đài Loan. Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo này.

Trung Quốc cũng đã phản đối các thương vụ chuyển giao vũ khí của Mỹ cho Đài Loan và lên án các chuyến thăm của quan chức cấp cao Mỹ tới Đài Bắc.