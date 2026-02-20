Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Triều Tiên tuyên bố vượt qua suy thoái kinh tế

  • Thứ sáu, 20/2/2026 12:38 (GMT+7)
  • 21 giờ trước

Trong bài phát biểu tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9, Tổng Bí thư Kim Jong Un tuyên bố đất nước đã vượt qua suy thoái và hoàn thành nhiều mục tiêu kinh tế lớn trong 5 năm qua.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại Đại hội. Ảnh: KCNA

Đại hội Đảng - khai mạc ngày 19/2, là sự kiện chính trị lớn nhất của Triều Tiên, được tổ chức 5 năm một lần, nhằm tổng kết kết quả hoạt động, đề ra mục tiêu chính sách mới và có thể dẫn đến những thay đổi về nhân sự.

Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư - Chủ tịch Kim Jong Un khẳng định Triều Tiên đã đạt được “những thành tựu đáng kể” trong 5 năm qua trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa và đối ngoại, qua đó tăng cường tính tự lực, tự cường.

Ông Kim cho biết, đối với thế giới bên ngoài, Triều Tiên đã tạo ra “những thay đổi lớn” trong quan hệ với các quốc gia khác cũng như trong cục diện địa - chính trị toàn cầu.

Theo bản tin của KCNA, tại Đại hội với sự tham dự của khoảng 5.000 đảng viên, các mục tiêu và kế hoạch mới cho nhiều lĩnh vực trong 5 năm tới đã được nêu ra.

Triều Tiên được tin là sẽ phô diễn năng lực quân sự bằng một cuộc duyệt binh và công bố các mục tiêu phát triển vũ khí trong dịp diễn ra Đại hội.

Các nhà phân tích đang theo dõi liệu xem liệu con gái ông Kim - Kim Ju Ae, có xuất hiện tại Đại hội hoặc được giao một vị trí chính thức nào đó hay không.

Gần đây, giới phân tích và cơ quan tình báo Hàn Quốc tin nhiều hơn vào khả năng ông Kim đang chuẩn bị để chọn Ju Ae làm người kế nhiệm.

Trieu Tien anh 1Trieu Tien anh 2

Tổng Bí thư Kim Jong Un khai mạc Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9. Ảnh: KCNA

Trong bài phát biểu, ông Kim cho biết khi Đại hội lần thứ 8 diễn ra, Triều Tiên đang ở trong tình thế “vô cùng khó khăn”vì thiên tai và cuộc khủng hoảng y tế quốc tế, ngụ ý nói đến đại dịch COVID-19. Ông cho biết nền kinh tế và các ngành công nghiệp của Triều Tiên khi đó vẫn vận hành theo cách cũ.

Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, nền kinh tế Triều Tiên năm 2020 đã chịu mức suy giảm mạnh nhất trong 23 năm do tác động của các lệnh trừng phạt liên tục của Liên Hợp Quốc, phong tỏa phòng dịch COVID-19 và thời tiết bất lợi.

Tuy nhiên, gần đây đã xuất hiện những dấu hiệu phục hồi. Theo ước tính của Hàn Quốc, nền kinh tế Triều Tiên tăng trưởng 3,7% trong năm 2024 - tốc độ nhanh nhất trong 8 năm, nhờ mở rộng quan hệ kinh tế với Nga.

“Trong 5 năm qua, mọi thứ đã thay đổi một cách căn bản”, ông Kim nói, đồng thời nhấn mạnh Đảng đang nỗ lực cải tổ đất nước trên mọi lĩnh vực nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống người dân “trong thời gian sớm nhất có thể”.

Đầu tuần này, nhà lãnh đạo Triều Tiên dự lễ khánh thành 10.000 căn nhà mới xây tại thủ đô Bình Nhưỡng, nhờ đó hoàn thành mục tiêu xây dựng 50.000 căn nhà được đề ra tại Đại hội lần thứ 8.

Chưa rõ Đại hội lần này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng Đại hội lần thứ 7 diễn ra trong 4 ngày, còn Đại hội lần thứ 8 kéo dài 8 ngày.

