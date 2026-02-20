Cảnh sát Thái Lan cải trang múa lân bắt nghi phạm trộm cổ vật

Lợi dụng không khí lễ hội, cảnh sát Thái Lan cải trang thành đoàn múa lân, tiếp cận và khống chế nghi phạm trộm cổ vật Phật giáo giữa đám đông.

Các vũ công múa lân biểu diễn trước thềm lễ đón Tết Nguyên đán tại một trung tâm thương mại ở Bangkok (Thái Lan) ngày 15/2. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát Thái Lan đã hóa trang thành đoàn múa lân trong dịp Tết Nguyên đán để tiếp cận và bắt giữ một nghi phạm bị cáo buộc đánh cắp số cổ vật Phật giáo trị giá khoảng 64.000 USD , nhà chức trách cho biết ngày 19/2, theo AFP.

Vụ bắt giữ diễn ra tối 18/2 tại khu vực ngoại ô thủ đô Bangkok, sau khi cảnh sát nhận được tin báo hồi đầu tháng về một vụ đột nhập nhà dân. Theo thông cáo của cảnh sát thủ đô, kẻ gian đã lấy đi “nhiều hiện vật Phật giáo và hai tượng Phật cao 12 inch”, đồng thời để lại dấu vết cho thấy đã nhiều lần tìm cách xâm nhập căn nhà.

Do manh mối hạn chế, lực lượng chức năng đã bí mật theo dõi trong nhiều tuần trước khi triển khai một kế hoạch đặc biệt: tham gia đoàn múa lân tại một ngôi chùa gần đó để tiếp cận nghi phạm mà không gây chú ý.

“Các sĩ quan từng bước áp sát mục tiêu trước khi tiến hành khống chế và bắt giữ”, cảnh sát cho hay.

Video do cơ quan chức năng công bố cho thấy đoàn múa lân sắc đỏ - vàng tiến lại gần nghi phạm. Bất ngờ, một cảnh sát chui ra từ phần đầu lân, cùng các đồng đội quật ngã và khống chế người này ngay tại chỗ.

Cảnh sát ước tính tổng giá trị tài sản bị đánh cắp vào khoảng 2 triệu baht (tương đương 64.000 USD ).

Nghi phạm là người đàn ông 33 tuổi, có tiền án liên quan đến ma túy và trộm cắp. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.