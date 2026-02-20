Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cảnh sát Thái Lan cải trang múa lân bắt nghi phạm trộm cổ vật

  • Thứ sáu, 20/2/2026 11:27 (GMT+7)
  • 22 giờ trước

Lợi dụng không khí lễ hội, cảnh sát Thái Lan cải trang thành đoàn múa lân, tiếp cận và khống chế nghi phạm trộm cổ vật Phật giáo giữa đám đông.

Các vũ công múa lân biểu diễn trước thềm lễ đón Tết Nguyên đán tại một trung tâm thương mại ở Bangkok (Thái Lan) ngày 15/2. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát Thái Lan đã hóa trang thành đoàn múa lân trong dịp Tết Nguyên đán để tiếp cận và bắt giữ một nghi phạm bị cáo buộc đánh cắp số cổ vật Phật giáo trị giá khoảng 64.000 USD, nhà chức trách cho biết ngày 19/2, theo AFP.

Vụ bắt giữ diễn ra tối 18/2 tại khu vực ngoại ô thủ đô Bangkok, sau khi cảnh sát nhận được tin báo hồi đầu tháng về một vụ đột nhập nhà dân. Theo thông cáo của cảnh sát thủ đô, kẻ gian đã lấy đi “nhiều hiện vật Phật giáo và hai tượng Phật cao 12 inch”, đồng thời để lại dấu vết cho thấy đã nhiều lần tìm cách xâm nhập căn nhà.

Do manh mối hạn chế, lực lượng chức năng đã bí mật theo dõi trong nhiều tuần trước khi triển khai một kế hoạch đặc biệt: tham gia đoàn múa lân tại một ngôi chùa gần đó để tiếp cận nghi phạm mà không gây chú ý.

“Các sĩ quan từng bước áp sát mục tiêu trước khi tiến hành khống chế và bắt giữ”, cảnh sát cho hay.

Video do cơ quan chức năng công bố cho thấy đoàn múa lân sắc đỏ - vàng tiến lại gần nghi phạm. Bất ngờ, một cảnh sát chui ra từ phần đầu lân, cùng các đồng đội quật ngã và khống chế người này ngay tại chỗ.

Cảnh sát ước tính tổng giá trị tài sản bị đánh cắp vào khoảng 2 triệu baht (tương đương 64.000 USD).

Nghi phạm là người đàn ông 33 tuổi, có tiền án liên quan đến ma túy và trộm cắp. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bị ép giao phối, voi Thái Lan tấn công chủ

Một con voi đực tại tỉnh Buri Ram, Thái Lan tấn công chủ khi bị ép giao phối với voi cái, Bangkok Post đưa tin.

11:11 18/2/2026

Nổ súng bắn chết hiệu trưởng, bắt cóc hàng loạt học sinh ở Thái Lan

Một thanh niên 19 tuổi bất ngờ xông vào trường học tại huyện Hat Yai (tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan), nổ súng và bắt giữ nhiều giáo viên, học sinh làm con tin.

19:29 11/2/2026

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố xây tường biên giới với Campuchia

Sau chiến thắng áp đảo trong bầu cử, Thủ tướng Anutin tuyên bố không mở lại cửa khẩu với Campuchia, đồng thời tăng cường quân đội trước lo ngại hoạt động quân sự gia tăng dọc biên giới.

15:43 9/2/2026

Sách hay về Đông Nam Á

Để giúp độc giả hiểu thêm về Đông Nam Á, Tri Thức - Znews giới thiệu ba cuốn sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia về chủ đề này: “Cạnh tranh Trung - Ấn tại Đông Nam Á”, “Gắn kết và chủ động thích ứng: Tầm nhìn và triển vọng của ASEAN sau năm 2025” và “Đông Nam Á học - Một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa”.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

