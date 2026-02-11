Nổ súng bắn chết hiệu trưởng, bắt cóc hàng loạt học sinh ở Thái Lan

Một thanh niên 18 tuổi bất ngờ xông vào trường học tại huyện Hat Yai (tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan), nổ súng và bắt giữ nhiều giáo viên, học sinh làm con tin.

Hiện trường xảy ra xả súng ở miền nam Thái Lan. Ảnh: National Thailand.

Theo đài Amarin TV, nữ hiệu trưởng bị trúng đạn đã tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Trước khi bị khống chế, tay súng còn làm một học sinh bị thương nặng và bắt giữ một nữ giáo viên làm con tin.

Theo Reuters, vụ việc xảy ra vào cuối giờ chiều ngày 11/2, khi đối tượng mang theo súng bất ngờ đột nhập trường Patong Prathan Khiriwat ngay thời điểm sắp tan học. Sự cố khiến hàng loạt học sinh bị kẹt lại bên trong khuôn viên trường trong tình trạng hoảng loạn.

Cảnh sát cho biết thanh niên này đã nổi giận sau khi nghe em gái kể lại việc bị một giáo viên tư vấn lớp 9 khiển trách. Đối tượng sau đó đến trường để tìm giáo viên đó. Do không tìm thấy, tên này đã dùng súng khống chế các học sinh lớp 11 cùng một giáo viên làm con tin, trong khi những học sinh khác hoảng loạn bỏ chạy khỏi trường.

Trong lúc hỗn loạn, nghi phạm được cho là đã bắn hiệu trưởng nhà trường Sasiphatchara Sinsamosorn và một nữ sinh 15 tuổi. Cả hai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Huyện Sadao, nhưng hiệu trưởng không qua khỏi.

Cảnh sát còng tay một tay súng 18 tuổi sau vụ xả súng và bắt giữ con tin tại trường Phatong Prathan Keeriwat ở Hat Yai vào tối 11/2. Ảnh: Cục Điều tra Trung ương Thái Lan.

Sau hơn một giờ căng thẳng, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã đột kích hiện trường và bắt giữ thành công đối tượng. “Đối tượng đã bị bắt giữ”, Phó cảnh sát trưởng Wichian Soboon cho biết, đồng thời xác nhận một hiệu trưởng thiệt mạng, hai người - một học sinh và một giáo viên - bị thương trong vụ việc.

Người dân được khuyến cáo tránh xa các tuyến đường xung quanh trường và khu vực lân cận nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình xử lý vụ việc.

Trong khi cảnh sát đang đàm phán để yêu cầu thanh niên này hạ vũ khí, Tổng tư lệnh Cảnh sát Quốc gia đã chỉ đạo Tư lệnh Cảnh sát Vùng 9 khẩn trương đến hiện trường để chỉ huy. Có báo cáo cho biết Trung tướng Norathp Phoinok, Tư lệnh Quân khu 4, cũng đã bay đến hiện trường bằng trực thăng.

Ngay sau khi nhận tin báo, cảnh sát Hat Yai đã huy động lực lượng đặc nhiệm phong tỏa toàn bộ khu vực trường học để khống chế tình hình, đồng thời khẩn trương lên phương án sơ tán học sinh và những người còn mắc kẹt.

Hình ảnh tay súng bắt con tin trong trường Patong Prathan Khiriwat. Ảnh: National Thailand.

Trước đó, Truyền thông địa phương cho biết, cảnh sát nhận được tin báo về một nam thanh niên 18 tuổi có hành vi bạo lực, tìm cách tấn công mẹ ruột tại một căn nhà gần trường học. Khi lực lượng chức năng có mặt để xử lý tình huống, nghi phạm được cho là đã giật khẩu súng trường M4 từ một sĩ quan cảnh sát.

Khoảng 16h45, ít phút trước giờ tan học, đối tượng mang theo súng chạy vào khuôn viên trường trên đường Thetsaban 31, thuộc tambon Phatong. Chính quyền tỉnh Songkhla cho biết nghi phạm xông vào trường trong trạng thái kích động và có vũ trang. Tiếng súng vang lên trong một dãy lớp học khiến giáo viên và học sinh hoảng loạn.

Một học sinh bị thương nặng trong vụ nổ súng. Ảnh: National Thailand.

Hình ảnh do cảnh sát công bố cho thấy nghi phạm đi chân trần, mặc quần soóc và áo phông, bị các sĩ quan vũ trang khống chế và ghì xuống đất. Một đoạn video do nhân chứng chia sẻ, chưa được Reuters kiểm chứng độc lập, ghi lại cảnh lực lượng cảnh sát có vũ trang ập vào tòa nhà ba tầng của trường giữa tiếng súng vang lên.

Ở một video khác, học sinh hốt hoảng chạy xuống cầu thang khi cảnh sát, một số đội mũ bảo hộ và mặc áo giáp chống đạn, cầm súng trường trấn an: “Các em về nhà đi, an toàn rồi”.