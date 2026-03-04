TT Trump thừa nhận có yếu tố cá nhân khi ra quyết định tấn công Iran

Tổng thống Trump thừa nhận vụ ông bị ám sát hụt là một trong những lý do dẫn đến việc ông hạ lệnh triển khai chiến dịch phối hợp với Israel khiến Đại giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng.

Ông Trump trong vụ ám sát hụt tháng 7/2024. Ảnh: NYT

“Tôi hạ ông ta trước khi ông ta hạ tôi. Tôi ra tay trước”, Tổng thống Mỹ Trump nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với ABC News ngày 1/3.

Trước đó, ông chưa từng đề cập mối đe dọa từ Iran nhằm vào ông tác động như thế nào đến quyết định đưa nước Mỹ vào một cuộc chiến ở Trung Đông.

Những mối đe dọa đó, cùng với các vụ ám sát hụt vào tháng 7 và tháng 9/2024 đã chi phối chiến dịch tranh cử trong mùa thu 2024 của ông và các cố vấn, với hàng loạt cảnh báo an ninh và biện pháp khẩn cấp như thay đổi máy bay và lộ trình đoàn xe.

Iran bị Mỹ cáo buộc có ý định nhắm vào ông Trump kể từ cuộc không kích của Mỹ khiến tướng Qasem Soleimani thiệt mạng vào tháng 1/2020. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy Iran liên quan đến 2 vụ ám sát hụt nhằm vào ông Trump trong năm 2024.

Ông Trump nhìn thấy sự liên quan, nói với ABC: “Họ đã thử 2 lần”.

Nhà Trắng không đưa ra bằng chứng để chứng minh sự liên quan này.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz nói việc Iran muốn “ám sát” ông Trump là một phần trong lý do biện minh cho cuộc tấn công của Mỹ.

“Iran chịu trách nhiệm cho hàng loạt cuộc tấn công vũ trang vô cớ nhằm vào Mỹ và Israel, vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc, và đe dọa hòa bình, an ninh quốc tế trên khắp Trung Đông. Họ thậm chí còn tìm cách ám sát tổng thống Mỹ, Tổng thống Trump”, ông Waltz phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 28/2.

Trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, các quan chức an ninh quốc gia Mỹ cảnh báo Iran muốn giết ông, trước khi ông bị bắn sượt qua tai khi đang vận động cử tri ở Butler, bang Pennsylvania ngày 13/7/2024. Tay súng 20 tuổi Thomas Matthew Crooks bị bắn chết tại hiện trường, và các thanh tra chưa xác định được động cơ rõ ràng.

Tại cuộc họp báo vào tháng 9/2024, các quan chức Mỹ nói rằng có nhiều nhóm sát thủ hoạt động trong nước. Ông Trump liên tục hỏi liệu Iran có đứng sau vụ nổ súng ở Butler hay không, và các thanh tra cho biết họ không thể loại trừ khả năng đó, những người nắm rõ cuộc họp cho biết.

Ryan Wesley Routh - kẻ định ám sát ông Trump tại sân golf ở West Palm Beach, Florida, tự bào chữa tại tòa và bị kết án tù chung thân vào tháng trước.

Phiên tòa xét xử người đàn ông Pakistan Asif Merchant - bị cáo buộc tìm cách thuê sát thủ để giết một chính trị gia - đang diễn ra. Tháng trước, một người đàn ông ở Brooklyn bị kết án 15 năm tù vì lên kế hoạch sát hại người bất đồng chính kiến Iran. Các công tố viên cáo buộc người này có âm mưu ám sát ông Trump.

Một số quan chức Iran công khai tuyên bố sẽ trả thù các lãnh đạo Mỹ, bao gồm ông Trump, các cựu cố vấn Mike Pompeo và John Bolton. Chính phủ Mỹ tiếp tục duy trì đội bảo vệ ông Pompeo và ông Bolton sau khi họ rời chính quyền, cho đến khi ông Trump hủy bỏ.

Ngày 2/3, Tổng thống Trump liệt kê 4 mục tiêu của Mỹ ở Iran: Phá hủy năng lực tên lửa, hải quân, tham vọng hạt nhân và khả năng “tài trợ cho khủng bố”. Trong các phát biểu trước đó, ông Trump nói rộng hơn về việc lật đổ chế độ và “giải phóng” người dân Iran.