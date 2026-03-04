TT Trump: Phần lớn ứng viên lãnh tụ mới của Iran đã chết

Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên rằng đã có thêm một cuộc tấn công nữa nhằm vào các lãnh đạo mới của Iran "đó cũng là một cuộc tấn công khá mạnh".

Cuộc tấn công khá mạnh

"49 người đã thiệt mạng trong đợt tấn công đầu tiên. Và tôi đoán hôm nay có thêm một cuộc tấn công nữa nhằm vào lãnh đạo mới và có vẻ như đó cũng là một cuộc tấn công khá mạnh", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên ngày 3/3 theo giờ địa phương.

Ảnh vệ tinh cận cảnh cho thấy Bộ Tình báo Iran vào ngày 3/3/2026, sau khi bị hư hại trong các cuộc tấn công. Nguồn: Vantor

Ông Trump cũng cho biết kho dự trữ đạn dược của Mỹ vẫn dồi dào trong khi Iran đang cạn kiệt các loại vũ khí và bệ phóng tên lửa quan trọng giữa các cuộc không kích liên tục của Mỹ và Israel và các cuộc tấn công trả đũa của Tehran nhắm vào các quốc gia trong khu vực.

“Kho dự trữ đạn dược của Mỹ, ở cấp độ trung bình và trung bình cao, chưa bao giờ cao hơn hoặc tốt hơn thế”, ông Trump viết trên mạng Truth Social.

Ông viết rằng Mỹ có “nguồn cung cấp vũ khí gần như không giới hạn” và rằng “các cuộc chiến có thể được tiến hành ‘mãi mãi’, và rất thành công, chỉ bằng cách sử dụng những nguồn cung cấp này.”

Những nhận xét của ông được đưa ra sau khi đài CNN và tờ Wall Street Journal đưa tin về những lo ngại về tốc độ tiêu thụ các loại đạn dược quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến leo thang với Iran.

Trong khi đó, Washington vẫn duy trì cả các cuộc tấn công và các hoạt động đánh chặn phòng thủ trên khắp khu vực. Các hệ thống của Mỹ, bao gồm các hệ thống Patriot và THAAD được triển khai ở Israel và các nước láng giềng, đã tham gia tích cực vào việc chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran.

CNN đưa tin hôm 2/3 rằng kho dự trữ của Mỹ đối với một số hệ thống tên lửa – bao gồm tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk và tên lửa đánh chặn SM-3 – đang chịu áp lực lớn trong bối cảnh các hoạt động liên tục.

Tờ Wall Street Journal cũng đưa tin hôm 1/3 rằng khi Mỹ lên kế hoạch các hoạt động chống lại Iran, tướng lĩnh hàng đầu của quân đội đã bày tỏ lo ngại về kho dự trữ đạn dược, đặc biệt là các tên lửa đánh chặn phòng không cần thiết để chống lại tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran nhắm mục tiêu vào các địa điểm trong khu vực có lực lượng Mỹ đóng quân.

Trong một bài đăng riêng vào ngày 3/3, trên Truth Social, ông Trump gọi bài báo của tờ Wall Street Journal là một “sự ô nhục”, nói rằng Mỹ có “vũ khí tầm trung đến cao cấp không giới hạn – những thứ ‘tàn bạo’”.

Kho vũ khí của Iran đang chịu áp lực?

Ông Trump nói với Politico hôm 3/3 rằng Iran đang cạn kiệt các loại vũ khí quan trọng. “Họ đang cạn kiệt, và họ cũng đang dần hết cả những khu vực có thể phóng chúng, bởi vì chúng đang bị phá hủy hàng loạt”, ông nói. “Họ đang cạn kiệt bệ phóng.”

Tờ New York Times đưa tin hôm 1/3, trích dẫn các quan chức quân sự Israel, rằng các cuộc không kích của Israel được thực hiện kể từ tháng 6 năm ngoái đã phá hủy khoảng 200 bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran và vô hiệu hóa hàng chục bệ phóng khác – tương đương khoảng một nửa số bệ phóng đang hoạt động của Iran.

Theo báo cáo, các cuộc tấn công của Israel trong cả chiến dịch tấn công hiện tại và chiến dịch kéo dài 12 ngày mùa hè năm ngoái cũng đã nhắm vào cơ sở sản xuất chất nổ chính của Iran. Khu phức hợp này cung cấp các thành phần quan trọng cho đầu đạn tên lửa và hỗ trợ các chương trình vũ khí bao gồm tên lửa, máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Trước cuộc tấn công năm ngoái, tình báo Israel đã đánh giá rằng Iran sở hữu khoảng 3.000 tên lửa đạn đạo và đang tìm cách mở rộng đáng kể sản lượng, có khả năng đạt 8.000 tên lửa vào năm 2027.

Một phân tích của Defense Express hôm 3/3 cho biết, tính đến ngày 2/3, Iran đã phóng ít nhất 771 tên lửa đạn đạo vào các nước láng giềng và Israel kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột.

Con số này không phải là cuối cùng, vì tổng số liệu khác nhau tùy thuộc vào quốc gia báo cáo và các cuộc tấn công vẫn đang tiếp diễn. Defense Express lưu ý rằng các quốc gia khác nhau đã công bố số liệu riêng của họ trong khi Iran tiếp tục phóng tên lửa, và Tehran chưa công bố số liệu chính thức về các vụ phóng.