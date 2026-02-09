Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thủ tướng Thái Lan tuyên bố xây tường biên giới với Campuchia

  • Thứ hai, 9/2/2026 15:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau chiến thắng áp đảo trong bầu cử, Thủ tướng Anutin tuyên bố không mở lại cửa khẩu với Campuchia, đồng thời tăng cường quân đội trước lo ngại hoạt động quân sự gia tăng dọc biên giới.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trong lúc chờ kết quả cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Đảng Bhumjaithai của ông Anutin giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội. Với 94% số phiếu đã được kiểm, đảng này giành được 193 trong tổng số 500 ghế, bỏ xa các đối thủ.

Kết quả này không chỉ củng cố vững chắc vị thế chính trị của ông Anutin sau chưa đầy 100 ngày nắm quyền, mà còn được xem là bước tái cấu trúc quan trọng của phe bảo thủ trên chính trường Thái Lan, Reuters nhận định.

Phát biểu trên sóng truyền hình ngày 9/2, Thủ tướng Anutin cho biết ông mong muốn thành lập một chính phủ có đa số ổn định, dù vẫn chờ kết quả bầu cử cuối cùng được công bố. Ông nhấn mạnh, cuộc bỏ phiếu lần này phản ánh rõ vai trò của chủ nghĩa dân tộc trong lựa chọn của cử tri.

Khẳng định lập trường cứng rắn về an ninh biên giới, ông Anutin cho rằng việc xây dựng tường biên giới là “không thể tránh khỏi”, đồng thời cam kết tiếp tục tăng cường sức mạnh cho quân đội.

“Tôi vẫn sẽ phải xây bức tường đó và củng cố năng lực quân sự. Tôi tin binh sĩ Thái Lan có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Vì vậy, các cửa khẩu biên giới cần tiếp tục đóng cửa”, Thủ tướng Thái Lan nói.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức an ninh Thái Lan cảnh báo về sự gia tăng đáng lo ngại các hoạt động quân sự dọc biên giới với Campuchia. Nation Thailand ngày 8/2 dẫn các nguồn tin an ninh cho biết Phnom Penh đang đẩy mạnh triển khai vũ khí hạng nặng và có thể chuẩn bị cho một đợt tấn công mới.

Một quan chức an ninh cấp cao nhận định tình hình hiện đã chạm tới “điểm bùng phát nguy hiểm”, với nguy cơ xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Theo các báo cáo, Campuchia gần đây đã tiếp nhận nhiều khí tài hiện đại, trong đó có các hệ thống phòng không tiên tiến.

Giới phân tích cho rằng việc Campuchia tăng cường năng lực phòng không có thể làm thay đổi đáng kể cán cân sức mạnh tại khu vực biên giới, vốn trước đây chủ yếu chứng kiến các cuộc đấu pháo bằng rocket BM-21.

Động thái này được đánh giá nhằm làm suy giảm ưu thế trên không của Thái Lan, quốc gia đang dựa vào tiêm kích hiện đại và khả năng tấn công chính xác để kiểm soát tuyến đầu.

Trước nguy cơ xảy ra “vòng giao tranh thứ ba” trong giai đoạn hậu bầu cử, quân đội Thái Lan đã tăng cường giám sát và chính thức xếp khu vực biên giới với Campuchia vào nhóm điểm nóng an ninh trọng yếu.

Campuchia tố cáo Thái Lan

Theo chính quyền Campuchia, quân đội Thái Lan đã đặt các container mới chắn ngang Quốc lộ 55 tại xã Thmar Da, huyện Veal Veng, tỉnh Pursat của Campuchia.

34:2012 hôm qua

Đàm phán biên giới Thái Lan-Campuchia bế tắc vì bất đồng về phân định

Bộ Chỉ huy phòng thủ biên giới tỉnh Chanthaburi - Trat của Thái Lan và Quân khu 3 của Campuchia tổ chức họp Ủy ban biên giới khu vực (RBC) từ ngày 3 - 5/2 tại cửa khẩu Ban Hat Lek, tỉnh Trat của Thái Lan.

10:57 5/2/2026

Campuchia phản đối Thái Lan dẫn FBI thị sát sào huyệt lừa đảo

Phnom Penh gửi công hàm phản đối kịch liệt lãnh đạo tình báo quân đội Thái Lan đưa phái đoàn quốc tế và FBI thị sát trái phép khu vực O Smach.

06:32 5/2/2026

Lâm Phương

Thái Lan Thái Lan Campuchia Campuchia ông Anutin tường biên giới bầu cử

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

