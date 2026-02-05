Đàm phán biên giới Thái Lan-Campuchia bế tắc vì bất đồng về phân định

Bộ Chỉ huy phòng thủ biên giới tỉnh Chanthaburi - Trat của Thái Lan và Quân khu 3 của Campuchia tổ chức họp Ủy ban biên giới khu vực (RBC) từ ngày 3 - 5/2 tại cửa khẩu Ban Hat Lek, tỉnh Trat của Thái Lan.

Bộ Chỉ huy phòng thủ biên giới tỉnh Chanthaburi và Trat của Thái Lan và Quân khu 3 của Campuchia họp Ủy ban biên giới khu vực (RBC) tại cửa khẩu Ban Hat Lek, tỉnh Trat của Thái Lan - Nguồn The Nation

Tuy nhiên, cuộc họp đã kết thúc sớm vào chiều 4/2 do hai bên chưa đạt được thỏa thuận chung.

Người Phát ngôn Hải quân Hoàng gia Thái Lan Parat Rattanachaiphan mới đây cho biết cuộc họp nhằm thảo luận và triển khai các nội dung đã đạt được tại cuộc họp Ủy ban biên giới chung (GBC) cấp Bộ trưởng Quốc phòng tổ chức vào cuối tháng 12/2025.

Nội dung trọng tâm của cuộc họp là duy trì các kênh liên lạc, giảm căng thẳng trên thực địa và giữ vững lệnh ngừng bắn, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho người dân tại khu vực biên giới.

Cuộc họp cũng có sự tham gia của Nhóm quan sát viên ASEAN (AOT). Theo thông tin từ phía Thái Lan, trong qua trình trao đổi, Campuchia đề xuất một số nội dung liên quan vấn đề phân định đường biên giới, nằm ngoài khuôn khổ nội dung cuộc họp, khiến hai bên chưa thể đạt thỏa thuận và ra tuyên bố chung.

Người Phát ngôn Hải quân Hoàng gia Thái Lan khẳng định cam kết với giải pháp hòa bình, tôn trọng những thỏa thuận đã đạt được và ưu tiên bảo vệ sự an toàn, lợi ích của người dân tại khu vực. Phía Thái Lan sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Campuchia vì hòa bình, ổn định và an ninh tại biên giới.

Thời gian gần đây, chỉ huy quân đội Thái Lan và Campuchia duy trì gặp, trao đổi trong khuôn khổ cơ chế Ủy ban biên giới khu vực (RBC) nhằm triển khai các thỏa thuận đã đạt được trước đó vào cuối tháng 12/2025.

Vào ngày 2/2, Quân khu 2 của Thái Lan và Quân khu 4 của Campuchia cũng tổ chức họp RBC tại cửa khẩu Chong Sangam, tỉnh Sisaket của Thái Lan. Theo thông báo từ phía Thái Lan, hai bên tái khẳng định việc duy trì hiện trạng sau lệnh ngừng bắn; các vấn đề liên quan phân định đường biên giới sẽ được thảo luận thông qua cơ chế Ủy ban biên giới hỗn hợp (JBC).

Song song với đó, hai bên thống nhất tăng cường các biện pháp ngăn ngừa sự cố, tránh làm phức tạp tình hình trên thực địa và nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn cho người dân.