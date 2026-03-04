Mỹ tốn hàng trăm tỷ USD cho chiến dịch tại Trung Đông

Chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm tập kích Iran của Mỹ đang bộc lộ những con số chi phí khổng lồ khiến giới quan sát tại Washington phải giật mình.

Trực thăng MH-60S Sea Hawk chuẩn bị hỗ trợ cuộc tấn công Chiến dịch "Cơn thịnh nộ kinh hoàng" vào Iran. Ảnh: Reuters.

Theo Fortune, Kent Smetters - Giám đốc Mô hình Ngân sách Penn Wharton (PWBM) và là một trong những nhà phân tích tài chính hàng đầu nước Mỹ - ước tính rằng tổng thiệt hại kinh tế của chiến dịch này có thể lên tới 210 tỷ USD , chưa bao gồm các khoản chi cho hoạt động quân sự trực tiếp.

Theo mô hình phân tích của ông, chi phí quân sự cho chiến dịch "Cơn thịnh nộ kinh hoàng" đang dao động trong khoảng từ 40 tỷ đến 95 tỷ USD tùy thuộc vào quy mô và thời gian tấn công, nhưng con số dễ xảy ra nhất là khoảng 65 tỷ USD .

Khoản tiền này bao gồm các chi phí vận hành trực tiếp, thay thế vũ khí, khí tài và đặc biệt là các loại tên lửa đánh chặn đắt đỏ đã tiêu tốn đáng kể trong những ngày đầu của cuộc xung đột.

Ngay cả trước khi tiếng súng nổ ra, Mỹ đã phải chi khoảng 630 triệu USD cho việc dàn quân, điều động hàng chục tàu chiến và hơn 100 phi cơ tới Trung Đông.

Theo cựu quan chức ngân sách Elaine McCusker, khoản chi vẫn nằm trong tầm kiểm soát của gói ngân sách quốc phòng 839 tỷ USD năm nay nhưng sẽ nhanh chóng trở thành gánh nặng nếu cuộc chiến kéo dài hơn hai tháng.

Bên cạnh những khoản ngân sách quân sự, nền kinh tế Mỹ còn đối mặt với một thiệt hại cộng dồn thêm 115 tỷ USD , thậm chí có thể vọt lên mức 210 tỷ USD tùy thuộc vào biến động thực tế của thị trường.

Những tổn thất này chủ yếu đến từ việc giao thương quốc tế bị đình trệ, sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu và đặc biệt là sự leo thang của giá năng lượng khi eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Hệ lụy từ một cuộc chiến kéo dài tại Trung Đông luôn đi kèm với rủi ro lạm phát, điều này có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải thay đổi lộ trình lãi suất, làm chậm đà phục hồi vốn đang nhen nhóm của năm 2026.

Đáng lo ngại hơn, chính phủ Mỹ còn đang phải đối mặt với khoản chi trả 179 tỷ USD liên quan đến thuế đối ứng IEEPA sau một phán quyết của Tòa án Tối cao khẳng định loại thuế này là sai quy định.

Việc phải hoàn trả toàn bộ số tiền này cho các doanh nghiệp và người đóng thuế Mỹ giữa thời chiến sẽ tạo ra một cú sốc thanh khoản và áp lực nợ công rất lớn.

Mặc dù chính quyền Trump khẳng định mục tiêu của chiến dịch là xóa sổ chương trình hạt nhân của Iran để đảm bảo an ninh quốc gia, nhưng dư luận Mỹ đang bị chia rẽ sâu sắc về mức chi trả này.

Một khảo sát gần đây của Reuters/Ipsos cho thấy chỉ có khoảng 25% người dân Mỹ ủng hộ chiến dịch không kích, và ngay cả trong nội bộ đảng Cộng hòa, tỷ lệ đồng tình cũng chỉ dừng lại ở con số tương tự khi những lo ngại về nợ công đang ngày một gia tăng.

Tuy nhiên, đứng dưới góc độ chiến lược dài hạn, chuyên gia Kent Smetters vẫn đưa ra một góc nhìn thận trọng khi cho rằng cái giá của việc "không hành động" có thể còn đắt hơn nhiều lần.

Theo ông, nếu Iran thực sự sở hữu vũ khí hạt nhân, nước Mỹ có thể sẽ phải tốn kém hơn gấp bội cho các hoạt động quân sự trong tương lai, hoặc thậm chí là đối mặt với chi phí khổng lồ không thể đo đếm để khắc phục hậu quả nếu một thành phố lớn bị tấn công.

Đây hiện là luận điểm chính để giới chức Washington bảo vệ cho quyết định đổ hàng tỷ USD vào một cuộc xung đột mà theo Tổng thống Trump có thể sẽ kéo dài thêm 4-5 tuần nữa, thậm chí không loại trừ khả năng đưa bộ binh vào sâu trong lãnh thổ đối phương.