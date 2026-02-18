Bị ép giao phối, voi Thái Lan tấn công chủ

Một con voi đực tại tỉnh Buri Ram, Thái Lan tấn công chủ khi bị ép giao phối với voi cái, Bangkok Post đưa tin.

Con voi nổi giận khi bị ép giao phối. Ảnh: Bangkok Post.

Vụ việc xảy ra vào trưa 16/2 tại một cánh đồng ở làng Non That, xã Tha Muan, huyện Satuek, tỉnh Buri Ram. Một con voi đực 19 tuổi tên Pet-uthai được một chủ voi cái thuê để giao phối. Tuy nhiên, khi ông Somporn Sudthiso - chủ của voi đực - cố gắng buộc Pet-uthai giao phối với voi cái, Pet-uthai trở nên tức giận và tấn công chủ.

Pet-uthai cũng tấn công và làm hỏng hai chiếc xe của hai chủ voi đang đỗ gần đó.

Các quan chức ngành chăn nuôi sau đó đã tới hiện trường và sử dụng phi tiêu chứa thuốc an thần liều thấp để giúp Pet-uthai bình tĩnh lại. Họ phải chờ hai giờ để thuốc có hiệu lực. Ông Somporn bị tràn khí màng phổi và được đưa vào bệnh viện huyện Satuek để cấp cứu.

Thái Lan là quốc gia có đàn voi nhà cũng như voi hoang dã lớn hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, điều này cũng gây ra xung đột giữa voi và người. Theo số liệu của giới chức Thái Lan, các cuộc tấn công của voi rừng kể từ năm 2015 đến nay đã khiến 270 người thiệt mạng.

Mới đây nhất, một cá thể voi hoang hôm 2/2 đã giẫm chết một du khách đang tập thể dục ở rừng quốc gia Khao Yai. Kiểm lâm địa phương cho biết con voi này trước đó cũng đã làm chết hai người dân địa phương.

Vấn đề này được dự báo có thể nghiêm trọng hơn trong tương lai khi tỷ suất sinh của voi đang trên đà tăng, trong khi diện tích rừng sụt giảm. Giới chức Thái Lan đã thí điểm sử dụng vaccine tránh thai để kiểm soát số lượng voi hoang dã.