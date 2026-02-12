Ái nữ nhà ông Kim Jong-un qua những lần xuất hiện đầy ẩn ý

Từ lễ quân đội đến viếng Cung Kumsusan và các chuyến thị sát vũ khí, Kim Ju-ae - con gái ông Kim Jong-un ngày càng xuất hiện thường xuyên tại sự kiện trọng yếu ở Bình Nhưỡng.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (bên phải), cùng con gái Ju-ae (ở giữa) và vợ, Ri Sol-ju, tham dự sự kiện chào mừng năm mới tại Sân vận động Ngày Quốc tế Lao động ở Bình Nhưỡng, ngày 31/12/2025. Ảnh: KCNA.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên thời gian gần đây liên tục ghi nhận sự hiện diện của Kim Ju-ae - con gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un - tại nhiều sự kiện chính trị và quân sự quy mô lớn. Tần suất và tính chất các hoạt động mà cô tham dự cho thấy vai trò ngày càng nổi bật trong các chương trình trọng điểm của Bình Nhưỡng.

Một trong những sự kiện đáng chú ý là lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên, dịp có ý nghĩa đặc biệt trong hệ thống chính trị nước này. Tại buổi lễ, Kim Ju-ae xuất hiện cùng cha bên cạnh các tướng lĩnh cấp cao, tham dự các nghi thức và hoạt động mang tính biểu tượng của quân đội.

Hình ảnh do Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố cho thấy cô ngồi ở vị trí trang trọng, theo dõi các hoạt động duyệt binh và giao lưu với giới chức quân sự.

Trước đó, đầu tháng 1, Kim Ju-ae lần đầu tiên cùng cha mẹ tới viếng Cung Kumsusan - nơi an táng các cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il. Đây là địa điểm linh thiêng bậc nhất tại Triều Tiên, thường gắn với các nghi thức tưởng niệm cấp nhà nước.

Việc cô tham dự nghi lễ tại đây được truyền thông trong nước đưa tin đậm nét, kèm theo hình ảnh gia đình nhà lãnh đạo thực hiện nghi thức đặt hoa và mặc niệm.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái ông đã thị sát một khách sạn mới xây dựng ở tỉnh Ryanggang vào tháng 12/2025. Ảnh: KCNA.

Bên cạnh các hoạt động mang tính nghi lễ, Kim Ju-ae còn xuất hiện trong nhiều chuyến thị sát thực địa cùng cha, bao gồm các chương trình liên quan đến phát triển quốc phòng.

Cô được ghi nhận có mặt tại các buổi kiểm tra dự án vũ khí, cơ sở quân sự và các chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Trong một số hình ảnh, Ju-ae đứng cạnh các quan chức cấp cao, lắng nghe báo cáo và trao đổi trong không khí làm việc chính thức.

Theo thông tin được Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) báo cáo trước Ủy ban Tình báo Quốc hội, Ju-ae gần đây tham gia nhiều sự kiện lớn của đảng Lao động Triều Tiên.

Giới quan sát cũng chú ý đến bối cảnh các hoạt động này diễn ra khi Bình Nhưỡng đang thúc đẩy một số chương trình trọng điểm về quốc phòng, bao gồm phát triển tàu ngầm cỡ lớn có khả năng mang tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Truyền thông Triều Tiên từng đăng tải hình ảnh ông Kim Jong-un thị sát các dự án này, với sự hiện diện của Kim Ju-ae trong một số chuyến đi.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) cùng con gái Ju-ae (thứ hai từ trái sang) và phu nhân Ri Sol-ju (trái) tới viếng Cung Mặt trời Kumsusan. Nguồn: Yonhap.

Sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của con gái nhà lãnh đạo tại các sự kiện cấp cao cho thấy cô đang đồng hành cùng ông Kim trong nhiều hoạt động mang tính biểu tượng và chiến lược. Các hình ảnh và thông tin được công bố đều nhấn mạnh bối cảnh trang trọng, quy mô lớn và sự tham dự của các quan chức chủ chốt trong hệ thống chính trị - quân sự Triều Tiên.