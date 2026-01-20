Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhà lãnh đạo Triều Tiên cách chức tại chỗ một Phó Thủ tướng

  • Thứ ba, 20/1/2026 22:37 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã quyết định miễn nhiệm một Phó Thủ tướng nội các nước này với lý do liên quan đến trách nhiệm điều hành, gây khó khăn và thiệt hại kinh tế cho dự án.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tham dự lễ khánh thành dự án hiện đại hóa giai đoạn 1 của Tổ hợp Cơ khí Longseong.

Tại lễ khánh thành dự án hiện đại hóa giai đoạn 1 của Tổ hợp Cơ khí Ryongsong diễn ra vào ngày 19/1, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng quá trình triển khai dự án đã gặp “khó khăn đáng kể” và gây ra “không ít tổn thất kinh tế” do “sự thiếu trách nhiệm của một số cán bộ lãnh đạo”.

Trên cơ sở đó, ông Kim Jong Un đã miễn nhiệm ngay tại chỗ đối với Phó Thủ tướng nội các Yang Sung-ho, người phụ trách công tác xây dựng trong ngành cơ khí.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhận định ông Yang Sung-ho “không phù hợp” để đảm nhiệm nhiệm vụ quan trọng này và đề nghị Thủ tướng nội các bổ nhiệm nhân sự khác thay thế.

Hiện phía Triều Tiên chưa công bố thêm thông tin về người sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Thủ tướng nội các thay ông Yang Seung-ho.

https://vov.vn/the-gioi/nha-lanh-dao-trieu-tien-kim-jong-un-cach-chuc-tai-cho-mot-pho-thu-tuong-post1262807.vov

VOV

Triều Tiên Hàn Quốc Kim Jong Un

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

