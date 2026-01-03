Năm 2026 có mở ra cánh cửa cơ hội cho Bán đảo Triều Tiên?

Bước sang năm mới 2026, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên vẫn đang chứng kiến những động thái đan xen phức tạp.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát một nhà máy sản xuất đạn pháo ngày 28/12. Ảnh: Reuters

Trong khi Hàn Quốc tích cực đưa ra lộ trình "người dẫn dắt" ủng hộ các cuộc đối thoại Mỹ - Triều, Hàn - Triều, thì phía Triều Tiên lại khẳng định vị thế quân sự bằng việc công bố tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ mới.

Trong thông điệp Năm mới ngày 1/1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã phác thảo một tầm nhìn đầy tham vọng cho quốc gia Đông Bắc Á này. Theo đó, chính quyền Seoul xác định năm 2026 sẽ là "điểm khởi đầu cho cuộc đại chuyển hóa", đưa Hàn Quốc trở thành cầu nối quan trọng trong bàn cờ địa chính trị Mỹ - Triều.

Ông Lee Jae-myung nhấn mạnh, Hàn Quốc sẽ đóng vai trò là "người dẫn dắt" để khôi phục lòng tin và giảm bớt căng thẳng quân sự.

“Năm nay, với vai trò là “người dẫn dắt”, chúng ta sẽ tích cực ủng hộ đối thoại Mỹ-Triều và tiếp tục tìm cách khôi phục quan hệ liên Triều”.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc tin rằng “liên minh chiến lược toàn diện” với Mỹ và hệ thống quốc phòng “mạnh mẽ, độc lập” của Hàn Quốc sẽ giúp chính phủ của ông tiến thêm những bước thực chất hướng tới hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Ông Lee Jae-myung bày tỏ hy vọng rằng việc Mỹ chấp thuận cho Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và mở rộng khả năng làm giàu uranium, tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phục hồi kinh tế của Hàn Quốc cũng như hướng tới tự chủ quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back hôm qua (1/1) cũng đã tiến hành chuyến thị sát đầu tiên trong năm mới 2026 trên một máy bay cảnh báo sớm, trong bối cảnh quan ngại an ninh liên quan tới Triều Tiên vẫn hiện hữu. Ông khẳng định, hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được khi một quốc gia có đủ sức mạnh để tự vệ. Quân đội Hàn Quốc cần phải chủ động chuẩn bị cho các thách thức an ninh trong tương lai thông qua năng lực quốc phòng độc lập.

Về phía Triều Tiên, bước sang năm mới 2026, nước này đang tập trung vào phô diễn sức mạnh công nghệ quân sự đỉnh cao. Truyền thông nhà nước Triều Tiên vừa công bố những hình ảnh đầu tiên về chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược có lượng giãn nước lên tới 8.700 tấn.

Theo các chuyên gia quốc tế, đây là "mảnh ghép cuối cùng" giúp Triều Tiên hoàn thiện bộ ba hạt nhân tạo ra khả năng phản công từ dưới lòng đại dương. Với khả năng hoạt động liên tục dưới lòng đại dương mà không cần nổi lên nạp năng lượng, chiếc tàu ngầm này cho phép Triều Tiên duy trì năng lực phản công chiến lược từ những vị trí bất ngờ, tạo ra áp lực răn đe lớn đối với các hệ thống phòng thủ hiện hữu.

Dù Hàn Quốc liên tục phát đi các thông điệp hòa giải và đề nghị khôi phục đường dây liên lạc quân sự, Triều Tiên đến nay vẫn giữ im lặng, tập trung vào việc củng cố các liên minh chiến lược cũng như đẩy mạnh sản xuất quốc phòng. Mặc dù Hàn Quốc và Triều Tiên dường như vẫn đang trong cuộc đua hiện đại hóa quân sự, nhưng giới quan sát nhận định năm 2026 vẫn mang theo những "cánh cửa cơ hội".

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì mối quan hệ cá nhân đặc biệt với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, kết hợp với vai trò cầu nối tích cực từ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, đang tạo ra một kịch bản lạc quan về một hội nghị thượng đỉnh đa phương trong tương lai gần.