Trung Quốc tổng kết Kế hoạch 5 năm trong thông điệp năm mới của Chủ tịch Tập Cận Bình

Trong bài phát biểu chào đón năm mới 2026, Chủ tịch Tập Cận Bình điểm lại những kết quả lớn của Trung Quốc khi hoàn thành Kế hoạch 5 năm lần thứ 14.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu kết thúc năm 2025, chào đón năm 2026. Ảnh: Hoàn cầu Thời báo

Tối 31/12, truyền thông Trung Quốc đăng tải bài phát biểu mừng năm mới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo ông Tập Cận Bình, năm 2025 là năm Trung Quốc hoàn thành Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 về phát triển kinh tế và xã hội.

“Trong 5 năm qua, chúng ta đã đạt được các mục tiêu trong Kế hoạch và có những bước tiến vững chắc trên con đường hiện đại hóa. Nền kinh tế của chúng ta đã liên tục vượt qua các mốc quan trọng và dự kiến sẽ đạt 140 nghìn tỷ nhân dân tệ trong năm nay. Sức mạnh kinh tế, năng lực khoa học công nghệ, năng lực quốc phòng và sức mạnh tổng hợp quốc gia đều đạt đến tầm cao mới”, ông Tập Cận Bình nói.

Lãnh đạo Trung Quốc nhắc lại một số sự kiện quan trọng trong năm qua, nổi bật là lễ kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít. Ông cũng liệt kê các thành tựu nổi bật về khoa học công nghệ của Trung Quốc như: Tàu thăm dò Tianwen-2 bắt đầu hành trình tìm kiếm các tiểu hành tinh và sao chổi; tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được trang bị hệ thống phóng điện từ đã chính thức được đưa vào biên chế;…

Về khía cạnh phát triển văn hóa, một di tích văn hóa mới của Trung Quốc đã được thêm vào Danh sách Di sản Thế giới. Các tác phẩm dựa trên hình tượng Tôn Ngộ Không và Na Tra trở thành những hiện tượng toàn cầu. “Truyền thống đang hòa quyện với hiện đại, và văn hóa Trung Hoa đang tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết”, ông Tập Cận Bình nói.

Nhắc lại chuyến thăm đến Khu tự trị Tây Tạng và Tân Cương, Chủ tịch Tập Cận Bình ca ngợi sự đoàn kết của người dân Trung Quốc thuộc các dân tộc khác nhau, như “những hạt lựu kết dính chặt chẽ”.

“Với những chiếc khăn trắng và những bài hát, điệu nhảy đầy nhiệt huyết, họ thể hiện tình yêu Tổ quốc và niềm hạnh phúc mà họ đang tận hưởng. Không có vấn đề nào của người dân là quá nhỏ; chúng ta quan tâm đến từng chiếc lá và chăm sóc từng cành cây trong khu vườn hạnh phúc của người dân”, ông nói. “Khi tiếng rì rầm hạnh phúc của cuộc sống thường nhật tràn ngập mọi mái nhà, đại gia đình của dân tộc ta sẽ ngày càng vững mạnh”.

Về đối ngoại, Trung Quốc “tiếp tục mở rộng vòng tay chào đón thế giới”. Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Thiên Tân và Hội nghị Lãnh đạo Toàn cầu về Phụ nữ đã rất thành công.

“Thế giới ngày nay đang trải qua cả những thay đổi và biến động. Một số khu vực vẫn đang chìm trong chiến tranh. Trung Quốc luôn đứng về phía lẽ phải của lịch sử, và sẵn sàng hợp tác với tất cả các quốc gia để thúc đẩy hòa bình và phát triển thế giới, xây dựng một cộng đồng chung vận mệnh cho nhân loại”, ông Tập Cận Bình nói.

“Cách đây không lâu, tôi đã tham dự lễ khai mạc Đại hội Thể thao Quốc gia và rất vui mừng khi thấy Quảng Đông, Hồng Kông, Ma Cao đoàn kết và hành động thống nhất. Chúng ta cần kiên định thực hiện chính sách "Một quốc gia, hai chế độ", hỗ trợ Hồng Kông và Ma Cao hội nhập tốt hơn vào sự phát triển chung của đất nước, duy trì sự thịnh vượng và ổn định lâu dài. Người Hoa ở hai bên eo biển Đài Loan có chung huyết thống và tình thân. Sự thống nhất đất nước, một xu hướng của thời đại, là không thể ngăn cản!”, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh.

Năm 2026 đánh dấu sự khởi đầu của Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc. Theo ông Tập Cận Bình, “một dự án thành công cần bắt đầu bằng một kế hoạch tốt và những mục tiêu rõ ràng”.

“Ước mơ cao cả và những bước tiến táo bạo sẽ đưa chúng ta đến đích. Hãy tiến lên như những chú ngựa dũng mãnh với lòng can đảm, sức sống và năng lượng, hãy chiến đấu cho ước mơ và hạnh phúc của chúng ta, biến tầm nhìn vĩ đại thành hiện thực tươi đẹp.

Mặt trời năm mới sắp mọc. Chúc Tổ quốc vĩ đại của chúng ta luôn rạng rỡ! Chúc đồng ruộng khắp cả nước bội thu! Chúc dân tộc ta được đắm mình trong ánh hào quang của những buổi sớm mai! Chúc các bạn tận hưởng cuộc sống trọn vẹn và đạt được mọi thành công! Chúc mọi ước mơ của các bạn trở thành hiện thực!”, ông Tập Cận Bình kết thúc bài phát biểu.