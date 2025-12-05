Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Fed giảm lãi suất: ‘Phao cứu sinh’ cho tiền tệ châu Á

  • Thứ sáu, 5/12/2025 06:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ trong tháng 12 được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các đồng tiền mới nổi ở châu Á.

Thị trường toàn cầu đang chờ quyết định chính sách tiền tệ sắp tới của Fed. Giới chuyên gia nhận định rằng việc cắt giảm lãi suất cơ bản vào tháng 12 sẽ giúp giảm áp lực suy yếu lên các đồng tiền châu Á.

Ngân hàng Trung ương Ấn Độ sẽ được hỗ trợ khi đồng rupee lần đầu rơi xuống dưới mốc 90 đổi 1 USD trong tuần đầu tháng 12. Theo Bloomberg, các đồng tiền khác như rupiah Indonesia, won Hàn Quốc (đã giảm hơn 4% trong quý này) và peso Philippines cũng sẽ được giảm bớt áp lực đáng kể.

"Việc Fed tiếp tục nới lỏng chính sách có xu hướng hỗ trợ chung cho thị trường ngoại hối châu Á (Asia FX)", chiến lược gia Wee Khoon Chong của ngân hàng BNY, nhận định. Ông cũng nhấn mạnh rằng các đồng tiền có đà tăng trưởng mạnh mẽ và chính sách tài khóa lành mạnh, bao gồm Nhân dân tệ, Đôla Đài Loan và Won Hàn Quốc, "có khả năng đạt hiệu suất tốt nhất".

Fed cat giam lai suat anh 1

Việc Fed cắt giảm lãi suất được kỳ vọng là cú huých cần thiết giúp các đồng tiền châu Á giữ đà tăng trưởng. Ảnh: Reuters.

Dữ liệu do Bloomberg tổng hợp cho thấy các nhà giao dịch đang định giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất 0,25 điểm % tại cuộc họp ngày 9/12 là hơn 90%. Kể từ khi những kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 gia tăng, các chỉ số đo lường tỷ giá hối đoái khu vực đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, với chỉ số tiền tệ châu Á của Bloomberg đã tăng trở lại so với mức thấp nhất hồi tháng 11.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định rằng đồng rupee Ấn Độ vẫn phải đối mặt với các yếu tố tiêu cực như thuế quan cao từ Mỹ và rủi ro suy giảm đối với tăng trưởng kinh tế trong nước. Tương tự, đồng peso Philippines được dự báo sẽ bị ảnh hưởng bởi xu hướng nới lỏng chính sách của ngân hàng trung ương nước này, khiến đồng tiền này khó có thể tăng giá mạnh.

Đáng chú ý, một đồng tiền châu Á đã thể hiện hiệu suất vượt trội trong những tháng gần đây là Nhân dân tệ của Trung Quốc. Đồng Nhân dân tệ giao dịch ngoài đại lục đã tăng giá 0,9% trong quý này, phần lớn nhờ vào sự lạc quan về những cải thiện trong mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington, theo Bloomberg.

Triển vọng nới lỏng tiếp theo của Fed cùng khả năng đồng Nhân dân tệ tiếp tục tăng giá được nhiều nhà phân tích coi là lý do để đặt cược vào sự tăng trưởng của các đồng tiền trong khu vực.

Các chiến lược gia Daniel von Ahlen và Andrea Cicione của hãng TS Lombard nhận định hôm 4/12 rằng đã đến "lúc mua vào các đồng tiền châu Á" vì "chu kỳ tăng giá của Nhân dân tệ có thể đang bắt đầu".

Đại Hoàng

Fed cắt giảm lãi suất Đài Loan Trung Quốc Hàn Quốc Mỹ Philippines Ngân hàng Á Châu ACB Asia FX rupee ngoại hối tiền tệ

  • Đài Loan

    Đài Loan
    • Diện tích: 36.193 km2
    • Dân số: 23,5 triệu (2017)
    • Ngôn ngữ chính: Tiếng Hoa phổ thông
    • Đơn vị tiền tệ: Tân Đài tệ
    • GDP: 579,3 tỷ USD (2017)

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Philippines

    Philippines
    • Thủ đô: Manila
    • Diện tích: 300.000 km2
    • Dân số: 104,92 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 313,6 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Peso
    • Mã điện thoại: +63
    • Ngôn ngữ: Tiếng Tagalog, tiếng Filipino, tiếng Anh

