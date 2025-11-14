Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

'Cánh tay quyền lực' giúp Trung Quốc củng cố vị thế tài chính toàn cầu

  • Thứ sáu, 14/11/2025 05:47 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE) không chỉ là trung tâm mua bán vàng vật chất lớn nhất Trung Quốc, mà còn trở thành công cụ chiến lược giúp Bắc Kinh ổn định thị trường, bảo đảm an ninh tài chính và thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.

Giao dịch vàng tại Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Từ kiểm soát tập trung đến hiện đại hóa thị trường vàng

Trước khi SGE ra đời năm 2002, hoạt động giao dịch vàng tại Trung Quốc được quản lý chặt chẽ bởi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC). Cơ chế này phù hợp với giai đoạn kinh tế kế hoạch hóa tập trung, nhưng dần trở nên lỗi thời khi đất nước chuyển mình sang kinh tế thị trường và hội nhập toàn cầu.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (2023), trong thập niên 1990, nhu cầu vàng trong dân và doanh nghiệp Trung Quốc tăng trung bình 20% mỗi năm, nhưng thị trường trong nước thiếu minh bạch, giá vàng bị bóp méo và chênh lệch lớn so với thế giới. Trước yêu cầu đổi mới, ngày 30/10/2002, Sàn giao dịch vàng Thượng Hải được chính phủ phê chuẩn thành lập, đặt dưới sự giám sát của PBoC.

SGE là sàn vàng vật chất duy nhất tại Trung Quốc, cho phép các ngân hàng, doanh nghiệp và cá nhân giao dịch trực tuyến, lưu ký và thanh toán vàng thông qua hệ thống tập trung. Theo PBoC, mô hình này giúp nhà nước quản lý minh bạch dòng chảy vàng, ngăn ngừa đầu cơ, rửa tiền và ổn định chính sách tiền tệ.

Việc đưa SGE vào vận hành cũng thể hiện bước đi lớn trong chiến lược thị trường hóa các tài sản kim loại quý, đặt nền tảng cho một thị trường vàng có trật tự, minh bạch và phản ánh đúng cung cầu thực tế.

Công cụ điều hành tài chính và ổn định kinh tế

Không chỉ là nơi giao dịch, SGE nhanh chóng trở thành công cụ điều hành chính sách tài chính của Trung Quốc. Dữ liệu từ sàn giúp PBoC kiểm soát nguồn cung vàng, cân đối nhập khẩu và quản lý dự trữ ngoại hối.

Theo China Daily, trong giai đoạn biến động mạnh của đồng USD, khối lượng giao dịch tại SGE tăng hơn 25%, cho thấy vàng tiếp tục là “nơi trú ẩn an toàn” của giới đầu tư nội địa, giúp nhà nước giảm áp lực rút vốn ra nước ngoài.

Đặc biệt, năm 2016, Trung Quốc công bố “Giá vàng tham chiếu Thượng Hải” - mức giá vàng tham chiếu toàn cầu đầu tiên được định bằng nhân dân tệ. Theo Hiệp hội thị trường vàng London, đây là bước đi mang tính chiến lược nhằm giúp Trung Quốc tự chủ trong định giá vàng, giảm phụ thuộc vào các trung tâm tài chính phương Tây như London và New York.

Nhờ đó, Thượng Hải dần trở thành trung tâm giao dịch vàng lớn nhất châu Á, chiếm khoảng 25% lượng giao dịch vàng vật chất toàn cầu. Điều này không chỉ khẳng định năng lực tài chính của Trung Quốc mà còn giúp Bắc Kinh có thêm công cụ ổn định giá vàng trong nước, kiểm soát lạm phát và bảo vệ sức mua của đồng nhân dân tệ.

Bước đệm cho quốc tế hóa đồng nhân dân tệ

Tham vọng của Trung Quốc không dừng lại ở việc quản lý vàng nội địa. Năm 2014, Sàn giao dịch vàng quốc tế Thượng Hải (SGEI) được thành lập trong khu thương mại tự do Thượng Hải, cho phép nhà đầu tư nước ngoài giao dịch vàng bằng nhân dân tệ.

Đây là bước tiến chiến lược trong nỗ lực quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, giúp Trung Quốc đưa nhân dân tệ trở thành đồng tiền thanh toán khu vực cho giao dịch vàng và hàng hóa. Khi các quốc gia trong sáng kiến “Vành đai và Con đường” dần chấp nhận thanh toán bằng nhân dân tệ hoặc vàng, SGE đóng vai trò then chốt trong việc hình thành hệ thống tài chính đa cực, giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Ngoài ra, theo South China Morning Post, Bắc Kinh coi vàng là “lá chắn bảo vệ sức mua” của nhân dân tệ trước biến động tỷ giá và là công cụ củng cố niềm tin vào hệ thống tài chính nội địa.

Dù vẫn còn thách thức về tính minh bạch và tự do hóa vốn ngoại, SGE đang áp dụng công nghệ chuỗi khối và truy xuất nguồn gốc kỹ thuật số, hướng tới một thị trường vàng minh bạch và đáng tin cậy. Điều này cho thấy Trung Quốc không chỉ muốn kiểm soát vàng, mà còn muốn định hình lại chuẩn mực toàn cầu về giao dịch và lưu thông kim loại quý.

Như nhận định của Giáo sư Từ Chí Quân - Đại học Phúc Đán - trên People’s Daily: “Sàn giao dịch vàng Thượng Hải là biểu tượng của khát vọng tự chủ tài chính - một trụ cột trong nỗ lực xây dựng trật tự tiền tệ mới mang bản sắc châu Á”.

Từ vị thế người tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, Trung Quốc nay đang tiến gần đến vai trò người định giá vàng toàn cầu. Đây là minh chứng rõ rệt cho tầm nhìn chiến lược trong việc sử dụng vàng làm “nền tảng mềm” củng cố quyền lực tài chính quốc gia.

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://baotintuc.vn/the-gioi/canh-tay-quyen-luc-giup-trung-quoc-cung-co-vi-the-tai-chinh-toan-cau-20251113171712582.htm

TTXVN

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Trung Quốc Trung Quốc vàng Thượng Hải SGE PBoC Bắc Kinh

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

Đọc tiếp

Cua hang vang o Trung Quoc dong cua hang loat hinh anh

Cửa hàng vàng ở Trung Quốc đóng cửa hàng loạt

24 giờ trước 06:17 13/11/2025

0

Giá vàng thế giới tăng cao khiến người Trung Quốc ngần ngại mua vàng trang sức. Hàng trăm cửa hàng bán vàng trang sức tại các thành phố nhỏ của xứ tỷ dân đã phải đóng cửa.

Trung Quoc am tham tich tru vang hinh anh

Trung Quốc âm thầm tích trữ vàng

07:54 24/9/2025 07:54 24/9/2025

0

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đang sử dụng Sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE) để mời gọi ngân hàng trung ương của các quốc gia thân thiện với nước này mua vàng thỏi và lưu trữ ở Trung Quốc.

Phat hien hai mo vang khong lo o Trung Quoc hinh anh

Phát hiện hai mỏ vàng khổng lồ ở Trung Quốc

21:30 27/3/2025 21:30 27/3/2025

0 18

Các nhà khoa học Trung Quốc mới đây đã phát hiện hai mỏ vàng cực lớn ở miền Trung và Đông Bắc nước này, có khả năng vượt mốc 1.000 tấn vàng, một con số có thể phá kỷ lục thế giới.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý