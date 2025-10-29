Vincom Retail chi 6.200 tỷ để đặt cọc một phần 'siêu' dự án ở Cần Giờ

Tại ngày 30/9, tổng số tiền đặt cọc cho các dự án chờ triển khai của Vincom Retail đạt 24.233 tỷ đồng, gần 1/4 trong số đó được "rót" vào dự án Vinhomes Green Paradise ở Cần Giờ.

Doanh thu và lợi nhuận của Vincom Retail đều tăng trưởng trong quý III. Ảnh: VRE.

Theo báo cáo tài chính quý III vừa công bố, trong kỳ kinh doanh gần nhất, CTCP Vincom Retail (HoSE: VRE) đã chi 6.200 tỷ đồng để đặt cọc các sản phẩm tại CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ - công ty con của Vingroup, đồng thời là đơn vị phát triển dự án Vinhomes Green Paradise - cho mục đích kinh doanh.

Trước đó, hồi tháng 6, HĐQT Vincom Retail đã ban hành Nghị quyết thông qua việc ký kết Thỏa thuận đặt cọc với CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ để nhận chuyển nhượng phần dự án đầu tư mở rộng dự án Vinhomes Green Paradise. Động thái này được cho là nhằm phát triển quỹ đất thương mại dịch vụ của công ty. Tuy nhiên, các thông tin công bố lúc đó không nêu chi tiết số tiền đặt cọc.

Dự án Vinhomes Green Paradise rộng 2.900 ha, được khởi công hồi tháng 4 năm nay. Lãnh đạo Vinhomes từng cho biết đây sẽ là động lực cho doanh số của nhà phát triển bất động sản này trong 3 năm tới.

Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị du lịch biển đa chức năng, bao gồm các loại hình như du lịch nghỉ dưỡng, hội nghị - hội thảo kết hợp nghỉ dưỡng (MICE), đô thị thông minh, dịch vụ công nghệ cao, cùng hệ thống nhà ở và khách sạn hiện đại.

Với việc đặt cọc 6.200 tỷ đồng vào dự án án ở Cần Giờ, tổng số tiền đặt cọc cho các dự án chờ triển khai của Vincom Retail tại ngày 30/9 đạt 24.233 tỷ đồng , tương đương 40% tổng tài sản.

Đẩy mạnh đặt cọc nằm trong chiến lược kinh doanh của Vincom Retail giai đoạn hiện tại. Trong ĐHĐCĐ hồi đầu năm, bà Phạm Thị Ngọc Hà, Giám đốc Tài chính Vincom Retail, cho biết cơ hội kinh doanh đang rất lớn, các đối thủ cũng đang gia tăng quy mô quỹ đất. Do đó, Vincom Retail muốn tận dụng cơ hội này để tiếp tục đặt cọc, đảm bảo có được quỹ đất tốt trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm và giá đất tăng.

Bà cho hay công ty đã đặt cọc tại các dự án của Vinhomes ở Cần Giờ, Long An... để có được quỹ đất và tạo lợi thế cạnh tranh.

Vincom Retail xem hệ sinh thái Vingroup là một trong những lợi thế cạnh tranh. Công ty sẽ tiếp tục triển khai các dự án trung tâm thương mại (TTTM), các dự án shophouse và các khu phố thương mại mới đi cùng các đại dự án của Tập đoàn Vingroup.

Vincom Retail là thương hiệu bất động sản bán lẻ có quy mô lớn nhất cả nước với 89 TTTM trên toàn quốc. Trong quý III vừa qua, công ty ghi nhận tổng doanh thu thuần đạt 2.251 tỷ đồng , tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng này là hoạt động cho thuê và các dịch vụ liên quan tiếp tục tăng trưởng khả quan, mang về doanh thu 2.124 tỷ đồng , tăng 7% so với cùng kỳ. Kết quả này nhờ vào tỷ lệ lấp đầy phục hồi tích cực trên toàn hệ thống TTTM và sự đóng góp ổn định từ các TTTM mới khai trương trong nửa cuối năm 2024 và năm nay.

Khấu trừ giá vốn, các loại chi phí cùng thuế, Vincom Retail lãi ròng 1.376 tỷ đồng , tăng trưởng 52%.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, Vincom Retail ghi nhận doanh thu 6.525 tỷ đồng và lãi ròng 3.787 tỷ đồng . So với mục tiêu cả năm, công ty lần lượt đạt 69% và 81% kế hoạch.