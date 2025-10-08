Giá rau ở TP.HCM tăng, thịt heo giảm giữa mùa mưa bão

Do diễn biến mưa bão tại nhiều tỉnh thành, lượng rau củ quả đổ về các chợ truyền thống TP.HCM bị ảnh hưởng, khiến giá tăng. Trong khi đó, giá thịt heo giảm nhẹ.

Giá rau củ quả tại các chợ truyền thống TP.HCM tăng thêm 5.000-10.000 đồng do nguồn cung bị ảnh hưởng. Ảnh: Anh Nguyễn.

Hơn một tuần nay, chị Thạch Thảo (22 tuổi, hiện sinh sống tại phường Bình Thạnh) cho biết giá rau củ quả ở chợ gần nhà đã tăng nhẹ 5.000 đồng, nhiều loại tăng 10.000 đồng.

"Người bán nói rằng do mưa bão nên một số loại rau xanh nhích thêm một chút so với trước. Tôi cũng chủ động mua số lượng rau củ đủ ăn trong một ngày chứ không mua dư như lúc trước để tiết kiệm", chị Thảo nói.

Rau xanh tăng 5.000-10.000 đồng

Thực tế, theo khảo sát, giá rau củ quả tại chợ Bà Chiểu (phường Gia Định) tăng thêm 5.000 đồng/kg, chủ yếu là các loại rau cải, rau muống, dưa leo và cà chua.

Một tiểu thương tại đây cho hay do tình hình bão lũ diễn biến phức tạp, một số loại rau khan hiếm nguồn cung khiến giá cả tăng vọt những ngày gần đây. Ngoài ra, việc vận chuyển hàng hóa đến chợ cũng gặp nhiều trở ngại.

Tương tự, chị H.T., chủ sạp rau tại chợ Tân Định (phường Tân Định) nói khoảng một tuần trở lại đây, chị phải tăng giá thêm 5.000-10.000 đồng đối với một số loại rau như cải thìa, cà chua, hành lá, dưa leo...

Chị cũng chấp nhận lãi ít hơn để khách hàng mua được rau với giá cả hợp lý. Hiện, cà chua loại ngon tại chợ đang có giá dao động 40.000-50.000 đồng/kg, dưa leo 25.000 đồng/kg, trong khi rau muống 30.000-35.000 đồng/kg, còn hành lá lên đến 60.000 đồng/kg.

"Mưa bão nên rau bị ngập úng, hư hại rất nhiều. Hiện tại, nhiều người có tiền nhưng chưa chắc lấy được hàng để bán. Nhưng chắc chắn khi bão đi qua, giá rau củ quả sẽ nhanh chóng bình ổn trở lại", chị cho biết.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), nhận định việc mưa bão khiến nguồn cung rau đến các tỉnh bị gián đoạn, trong khi các nguồn cung khác thay thế cũng phải mất thêm 1-2 tháng để vận chuyển tới. Nếu trồng mới, rau củ quả cũng cần khoảng 3 tháng mới có thể thu hoạch.

Ông cho hay Việt Nam bị ảnh hưởng bởi hiện tượng La Nina nên mưa bão đang xuất hiện nhiều hơn năm ngoái.

Do đó, để tránh ảnh hưởng, các nhà cung cấp phải chủ động xây dựng hệ thống logistics cung cấp rau quả, tránh tình trạng đầu cơ, găm hàng gây bất tiện cho đời sống của người dân.

Giá thịt heo giảm

Ngược lại với rau củ, giá thịt heo tại các chợ TP.HCM lại đi ngang hoặc thậm chí giảm nhẹ.

Đơn cử, sạp thịt heo của chị H.A. trong chợ Bà Chiểu đang bán sườn non với giá 150.000 đồng/kg, thịt heo ba rọi khoảng 110.000 đồng/kg, thịt heo xay 100.000 đồng/kg, còn chân giò khoảng 130.000 đồng/kg.

Chủ sạp cho biết dù mưa bão, giá cả thịt heo vẫn ổn định hoặc có những ngày chỉ giảm khoảng 1.000-2.000 đồng/kg so với trước đây.

"Nguồn cung thịt heo trên thị trường nhiều nên tôi vẫn nhập số lượng thịt tương tự như hồi trước bão. Vì vậy, giá cả thịt heo tại chợ cũng không xê dịch nhiều", người này nói thêm.

Trong khi đó, giá thịt heo tại chợ truyền thống đi ngang hoặc chỉ giảm 1.000-2.000 đồng/kg. Ảnh: Anh Nguyễn.

Trong khi đó, các sạp thịt heo Vissan tại chợ Tân Định hiện bán sườn non với giá 285.000 đồng/kg, thịt heo xay 129.200 đồng/kg, thịt heo ba rọi 174.300 đồng/kg, còn cốt lết heo 108.000 đồng/kg.

Hiện, giá heo hơi trên cả nước đang giảm nhẹ, dao động 53.000-55.000 đồng/kg ở phía Bắc, quanh 50.000 đồng/kg tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, và khoảng 53.000-56.000 đồng/kg ở các tỉnh miền Nam.

Lý giải tình hình trên, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, cho biết giữa lúc mưa bão phức tạp, nguồn cung thịt heo trên thị trường vẫn rất dồi dào nên giá heo hơi và heo mảnh có xu hướng giảm những ngày gần đây.

Đặc biệt, bên cạnh nguồn cung trong nước, lượng thịt nhập khẩu cũng đã tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái, nên giá heo hơi khó chạm mốc 60.000 đồng/kg.

Chưa kể, từ cách đây 3-4 tháng, giá heo hơi tại các tỉnh liên tục đi xuống do dịch tả heo châu Phi. Bệnh dịch cũng khiến người dân dè dặt trong việc mua thịt heo, nhiều nơi rơi vào tình cảnh ế ẩm.

"Dịch bệnh chỉ bùng phát ở những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và hoàn toàn không có tình trạng tổng đàn heo bị thiếu hụt nghiêm trọng như các thông tin trước đó. Vì vậy, lượng heo cung ứng trên thị trường vẫn rất ổn định", ông Đoán nói.

Theo ông, nếu lượng thịt heo nhập khẩu tiếp tục tăng trong các tháng cuối năm, giá cả của sản phẩm nội địa trong dịp Tết sắp tới dự kiến thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, bất kể nhu cầu tiêu thụ có tăng cao.