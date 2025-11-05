Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiểu sử ông Trần Sỹ Thanh, tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

  • Thứ tư, 5/11/2025 18:23 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trung ương bầu ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Trần Sỹ Thanh

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Sinh ngày 16/3/1971 tại Xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII

- Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Thạc sĩ Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị

9/1991-3/1999

Chuyên viên Thanh tra, Phòng Kế hoạch tổng hợp, chuyên viên Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

4/1999-12/2005

Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch tổng hợp; Phó chánh Văn phòng; Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

1/2006-8/2008

Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

9/2008-10/2010

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

11/2010-4/2011

Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

5/2011-5/2012

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

6/2012-2/2015

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

2/2015-10/2015

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

10/2015-7/2016

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1/2016), được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

7/2016-12/2017

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Lạng Sơn

12/2017-12/2018

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Lạng Sơn

12/2018-8/2020

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (từ 1/2019), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

8/2020-4/2021

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (1/2021), được bầu lại làm Ủy viên Trung ương Đảng

4/2021

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

15/7/2022

Tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

22/7/2022

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

11/2025

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thanh Hà

