Loạt sân bay bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi

Sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Liên Khương... bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 13 (bão Kalmaegi) trong khi các sân bay khác cũng cần đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Sân bay Đà Nẵng sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi bão số 13. Ảnh: CAAV.

Theo Cục Hàng không, các sân bay dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 13 gồm sân bay Đà Nẵng, Phú Bài (Huế), Liên Khương (Lâm Đồng).

Các sân bay Chu Lai (Đà Nẵng), Phù Cát (Gia Lai), Tuy Hòa (Đăk Lăk), Pleiku (Gia Lai), Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), Cam Ranh (Khánh Hòa), Đồng Hới (Quảng Trị) chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão số 13, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức trực 24/24h; thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Cơ quan quản lý hàng không yêu cầu ACV chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Đồng thời, triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Đối với các sân bay đang triển khai thi công xây dựng công trình (Chu Lai, Phù Cát), yêu cầu chủ đầu tư làm việc với các nhà thầu thi công triển khai ngay công tác ứng phó bão; xác định các điểm dừng kỹ thuật để dừng thi công theo tình hình diễn biến của bão; chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khắc phục các sự cố công trình, đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

Ngoài ra, cần bố trí trực 24/24h, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn.

Cục cũng lưu ý các đơn vị sau khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền có khả năng nguy cơ mưa lớn, gây ngập lụt sau bão.

Cơ quan quản lý hàng không yêu cầu VATM chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo,cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.