Thêm nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy vì bão số 13

Sau Vietnam Airlines, đến lượt Vietjet hoãn, hủy loạt chuyến bay đến các sân bay ở khu vực miền Trung do ảnh hưởng bởi bão số 13 (bão Kalmaegi).

Vietjet thông báo hoãn, hủy loạt chuyến bay vì ảnh hưởng của bão Kalmaegi vào khu vực miền Trung. Ảnh: VJC.

Dự kiến bão số 13 (bão Kalmaegi) sẽ vào Việt Nam và ảnh hưởng đến khu vực miền Trung từ tối 6/11 đến sáng 7/11.

Theo đại diện Vietjet, hiện tại, các chuyến bay quốc tế đến và đi của hãng vẫn được khai thác bình thường, dự kiến không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Tại Việt Nam, các chuyến đến và đi từ sân bay Đà Lạt (Lâm Đồng), Tuy Hòa (Đắk Lắk), Quy Nhơn (Gia Lai) và Chu Lai (Đà Nẵng) trong ngày 6/11 phải điều chỉnh kế hoạch khai thác.

Trong đó, Vietjet tạm ngừng khai thác các chuyến bay VJ729, VJ728 chặng Đà Nẵng - Đà Lạt - Đà Nẵng, chuyến bay VJ362, VJ363 chặng TP.HCM - Đà Lạt - TP.HCM, VJ409, VJ410 chặng Hà Nội - Đà Lạt - Hà Nội, VJ206, VJ207 chặng TP.HCM - Tuy Hoà - TP.HCM, VJ433, VJ432 chặng Hà Nội - Quy Nhơn - Hà Nội, VJ384, VJ385 chặng TP.HCM - Quy Nhơn - TP.HCM, VJ376, VJ377 chặng TP.HCM - Chu Lai - TP.HCM.

Cùng với đó, hãng sẽ thay đổi thời gian khởi hành các chuyến bay: VJ715; VJ714 chặng Thanh Hóa - Đà Lạt - Thanh Hóa.

Hãng khuyến cáo hành khách có chuyến bay đến và đi từ các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Liên Khương, Chu Lai, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Cam Ranh, Đồng Hới kiểm tra lịch trình bay và thời tiết trước khi đến sân bay để chủ động lịch trình.

"Những lúc thời tiết xấu, hãng hàng không rất mong nhận được sự chia sẻ của quý hành khách bởi đây là tình huống bất khả kháng, làm phát sinh chi phí lớn cho hãng, tốn kém nhiên liệu... Tuy nhiên, an toàn của quý hành khách luôn được hãng ưu tiên hàng đầu", đại diện Vietjet cho biết.

Trước đó, Vietnam Airlines thông báo sẽ hủy các chuyến bay giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Phù Cát (Gia Lai), gồm VN1390, VN1391, VN1394 và VN1395 ngày 6/11 và VN1392, VN1393 ngày 7/11. Các chuyến bay VN1622, VN1623 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Phù Cát ngày 6/11 sẽ được điều chỉnh lịch khai thác sớm trước 12h.

Trên chặng bay giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Chu Lai (Đà Nẵng), các chuyến bay VN1464, VN1465, VN1468 và VN1469 ngày 6/11 sẽ được khai thác trước 12h00. Hãng cũng điều chỉnh lùi giờ cất cánh các chuyến bay VN1640, VN1641 ngày 7/11 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Chu Lai sau 10h sáng.

Ngày 6/11, hãng không khai thác các chuyến bay VN1650, VN1651 trên đường bay giữa sân bay Nội Bài và sân bay Tuy Hòa (Đắk Lắk). Ngày 7/11, các chuyến bay VN1650, VN1651, VN1660 và VN1661 giữa các sân bay Nội Bài, Tân Sân Nhất và Tuy Hòa sẽ được khai thác sau 12h.

Đồng thời, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh giờ khai thác các chuyến bay VN1422, VN1423 ngày 6/11 giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Pleiku (Gia Lai) lên trước 12h. Các chuyến bay VN1614, VN1615 ngày 7/11 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Pleiku lùi khai thác sang sau 13h.

Các chuyến bay VN1414, VN1415, VN1910 và VN1911 ngày 6/11 giữa các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sẽ được khai thác sau 11h00. Các chuyến bay VN1602, VN1603 ngày 7/11 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Buôn Ma Thuột điều chỉnh lùi giờ cất cánh sau 13h.

Các chuyến bay VN1548, VN1549, VN1376 và VN1377 ngày 6/11 giữa các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Phú Bài (Huế) sẽ được khai thác sau 12h. Các chuyến bay VN1366, VN1367 ngày 7/11 giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Phú Bài sẽ được khai thác sau 13h.

Bên cạnh đó, hãng hàng không Vasco cũng sẽ không khai thác các chuyến bay 0V8024 và 0V8025 giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) trong ngày 6/11.

Do việc điều chỉnh lịch khai thác để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay nên hơn 50 chuyến bay khác của hãng trong các ngày 6 và 7/11 cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

Theo Cục Hàng không, các sân bay dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 13 gồm sân bay Đà Nẵng, Phú Bài (Huế), Liên Khương (Lâm Đồng).

Các sân bay Chu Lai (Đà Nẵng), Phù Cát (Gia Lai), Tuy Hòa (Đăk Lăk), Pleiku (Gia Lai), Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), Cam Ranh (Khánh Hòa), Đồng Hới (Quảng Trị) chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.