Cái cân ở cửa ra tàu bay gây tranh cãi, Cục hàng không yêu cầu rà soát

  • Thứ tư, 5/11/2025 19:33 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Cơ quan quản lý yêu cầu nhanh chóng rà soát quy trình kiểm soát hành lý xách tay tại khu vực làm thủ tục hàng không và cửa lên tàu bay để tránh ùn tắc, tạo thuận lợi cho hành khách.

Hãng bay kiểm soát hành lý xách tay của khách ở ngay trước cửa ra tàu bay. Ảnh chụp màn hình.

Cục Hàng không vừa có văn bản gửi ACV cùng các hãng bay nội địa và nước ngoài khai thác đi/đến Việt Nam về việc kiểm tra hành lý xách tay tại khu vực làm thủ tục hàng không và cửa lên tàu bay.

Theo đó, thời gian vừa qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh việc kiểm tra hành lý xách tay tại khu vực làm thủ tục hàng không và cửa lên tàu bay của các hãng hàng không, các đơn vị phục vụ mặt đất chưa chuyên nghiệp, gây phiền hà cho hành khách và ảnh hưởng đến hình ảnh và chất lượng dịch vụ của ngành hàng không.

Để đảm bảo an toàn, khởi hành đúng giờ cho mỗi chuyến bay và nâng cao chất lượng dịch vụ, Cục Hàng không đề nghị các hãng hàng không, các đơn vị phục vụ mặt đất nhanh chóng rà soát quy trình kiểm soát hành lý xách tay tại khu vực làm thủ tục hàng không và cửa lên tàu bay để tránh ùn tắc, tạo thuận lợi cho hành khách; cũng như sử dụng thiết bị cân hành lý đúng tiêu chuẩn, đảm bảo tính thẩm mỹ.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền các quy định về vận chuyển hành lý của hãng trên trang thông tin điện tử, văn phòng bán vé và hệ thống đại lý, cũng như quán triệt nhân viên phục vụ hành khách về thái độ phục vụ, đảm bảo chuyên nghiệp, thân thiện.

Trên thực tế, không chỉ các hãng hàng không Việt Nam áp dụng thiết bị cân để kiểm tra hành lý xách tay của hành khách ngay trước cửa ra máy bay, mà trên thế giới, một số hãng hàng không như Ryanair, Wizz Air, ANA, JAL, AirAsia, Southwest Airlines, Delta Airlines... cũng đã kiểm soát chặt chẽ hành lý cabin để đảm bảo an toàn, đúng trọng lượng và giữ chuẩn dịch vụ trên khoang.

Việc xách tay quá nhiều đồ có thể khiến thời gian lên và xuống máy bay bị kéo dài. Mỗi kg dư trên cabin đều ảnh hưởng đến cân bằng trọng lượng máy bay, lượng nhiên liệu và thời gian đóng cửa máy bay để khởi hành đúng giờ. Mỗi phút trễ ở cửa khởi hành có thể làm dây chuyền khai thác chậm hàng loạt chuyến sau đó.

Bởi vậy, việc các hãng hàng không siết chặt hành lý xách tay nhằm đảm bảo an toàn bay, cắt giảm chi phí nhiên liệu và giữ đúng giờ cất cánh.

Vị thế hãng hàng không nhìn từ chiếc cân đặt ở cửa ra tàu bay

Chiếc cân đặt ở cửa ra tàu bay là công cụ giúp các hãng hàng không kiểm soát cân bằng trọng lượng, nhiên liệu, chi phí... nhưng cũng đặt ra bài toán về trải nghiệm của khách hàng.

06:09 2/11/2025

Vietnam Airlines sẽ thu phí hành lý xách tay quá cước ở cửa ra máy bay

Vietnam Airlines vừa thông báo triển khai chính sách thu phí hành lý xách tay quá tiêu chuẩn (quá cước) tại cửa ra tàu bay, bắt đầu áp dụng từ ngày 3/11.

14:51 29/10/2025

Loạt chuyến bay bị hoãn, hủy vì bão số 13

Do ảnh hưởng của bão số 13 (bão Kalmaegi) đến các sân bay khu vực miền Trung, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác tại nhiều sân bay trong ngày 6 và 7/11.

1 giờ trước

Diệu Thanh

