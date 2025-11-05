Bão Kalmaegi tăng cấp

Bão số 13 Kalmaegi mạnh lên cấp 13-14, dự báo đêm 6 đến ngày 7/11 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk, nguy cơ gây gió giật cấp 14-15 trên đất liền.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 11h ngày 5/11, vị trí tâm bão số 13 Kalmaegi cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 430 km về phía Đông và tiếp tục mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166 km/h), giật cấp 17.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi. Nguồn: NCHMF.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/h.

Đến 10h ngày 6/11, bão số 13 Kalmaegi cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 340 km về phía Đông Đông Nam, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, khả năng mạnh lên cấp 14, giật cấp 17.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (cấp báo động đỏ) ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).

Khoảng chiều 6/11, bão đi vào khu vực vùng biển TP Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Khoảng 22h ngày 6/11, bão số 13 Kalmaegi trên vùng biển Quảng Ngãi - Đắk Lắk, tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h và có dấu hiệu giảm cấp. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Khoảng đêm 6/11 đến sáng sớm 7/11, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn). Rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk.

Dự báo lúc 10h ngày 7/11, bão trên đất liền phía Nam Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 trên vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Rủi ro thiên tai cấp 3 trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Lúc 22h ngày 7/11, bão số 13 Kalmaegi trên khu vực Thái Lan, di chuyển với tốc độ 20-25 km/h theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu thành một vùng áp thấp.

Cơ quan khí tượng nhận định, đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, hoàn lưu bão rộng, hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, nhiệt độ bề mặt biển vẫn cao, khí quyển nhiều ẩm, không khí lạnh đang thời kỳ suy yếu. Vì vậy rất nhiều khả năng bão sẽ còn mạnh lên sau khi vào Biển Đông.

Tác động của bão số 13 Kalmaegi, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7 m, vùng gần tâm bão cao 8-10 m, biển động dữ dội.

Từ gần sáng 6/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, vùng ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão cao 6-8 m, biển động dữ dội.

Ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao 0,3-0,6 m. Từ chiều tối 6/11, khu vực này nguy cơ nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Từ chiều tối 6/11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm 6/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo đường đi của bão Kalmaegi Không khí lạnh suy yếu trong khi độ ẩm, nhiệt độ bề mặt biển, độ đứt gió đang thuận lợi khiến bão Kalmaegi có thể đạt cấp 14 khi vào vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.