Bão Kalmaegi có thể mạnh tới cấp 14 khi đổ bộ Đà Nẵng - Khánh Hòa

Dự báo chiều tối 6/11, bão Kalmaegi có thể ảnh hưởng đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa với cường độ đạt cực đại cấp 14, giật cấp 17, gây mưa lớn cho Trung Bộ.

Dự báo đường đi của bão Kalmaegi Không khí lạnh suy yếu trong khi độ ẩm, nhiệt độ bề mặt biển, độ đứt gió đang thuận lợi khiến bão Kalmaegi có thể đạt cấp 14 khi vào vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng 19h ngày 4/11, tâm bão Kalmaegi ở vị trí khoảng 10,9 độ vĩ Bắc; 120,9 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây miền Trung Philippines, cách đảo Song Tử Tây khoảng 710 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Mưa lớn diện rộng

Dự báo đến 19h ngày 5/11, bão đi vào Biển Đông, mạnh lên cấp 13-14, giật cấp 17, cách đảo Song Tử Tây khoảng 220 km về phía Đông Bắc. Toàn bộ khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa, được cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4.

Đến tối 6/11, tâm bão dự kiến cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 140 km về phía Đông Nam, tiếp tục giữ cường độ cấp 14, giật cấp 17. Toàn bộ khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà (bao gồm đặc khu Lý Sơn) được cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4.

Thời điểm này, khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15, trọng tâm ảnh hưởng là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk.

Tối 7/11, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới khi di chuyển sang khu vực Đông Nam Thái Lan.

Đường đi của bão số 13 lúc 19h ngày 4/11. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Từ ngày 6-7/11, khu vực Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, có nơi trên 600 mm/đợt.

Các tỉnh Nam Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa to 150-300 mm/đợt, cục bộ trên 450 mm/đợt. Từ ngày 7-8/11, mưa mở rộng ra Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa, phổ biến 50-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt.

Hoàn lưu bão rộng nên nguy cơ cao xảy ra giông lốc, gió giật mạnh, kể cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Sức tàn phá như Damrey và Molave

Trong cuộc họp thông tin diễn biến bão số 13 (Kalmaegi) chiều 4/11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thuỷ văn, cho biết cơn bão này đang hoạt động mạnh trên khu vực miền Trung Philippines và được đánh giá là rất nguy hiểm khi tiến vào Biển Đông.

Theo ông Khiêm, Kalmaegi được theo dõi từ khi còn là áp thấp nhiệt đới hình thành ở phía Đông Philippines, sau đó mạnh dần lên. Đêm 3/11, bão đổ bộ vào miền Trung Philippines và hiện vẫn đang di chuyển qua khu vực này.

"Bão di chuyển khá nhanh và giữ cường độ mạnh. Các mô hình dự báo đều cho thấy khi vào Biển Đông, cường độ bão sẽ tăng thêm, do ít có yếu tố khiến nó suy yếu nhanh", ông Khiêm nói.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: Cục Khí tượng Thuỷ văn.

Trước diễn biến phức tạp của bão, Cục Khí tượng Thủy văn đã ban hành bản tin cảnh báo khẩn cấp theo Quyết định 18 của Thủ tướng về dự báo, cảnh báo thiên tai, nhằm nâng mức cảnh báo với các tác động nguy hiểm có thể xảy ra trong những ngày tới.

Dự báo sáng sớm 5/11, tâm bão vượt qua đảo Palawan (Philippines) và đi vào Biển Đông, tiếp tục di chuyển nhanh và có khả năng mạnh lên thêm trong quá trình di chuyển.

"Chúng tôi đánh giá bão Kalmaegi có thể gây gió mạnh, mưa lớn diện rộng, cần được theo dõi sát để chủ động ứng phó", ông Khiêm nhấn mạnh.

Nhân viên Hội Chữ thập đỏ Philippines giải cứu người dân, vật nuôi sau trận mưa xối xả do bão Kalmaegi gây ra tại Talamban, thành phố Cebu, ngày 4/11. Ảnh: Reuters.

Bão Kalmaegi được dự báo tiến vào vùng biển miền Trung Việt Nam vào chiều 6/11, sau đó ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa trong đêm cùng ngày.

Cơn bão được đánh giá có cường độ rất mạnh, hoàn lưu rộng, với gió vùng ven biển có thể đạt cấp 10-12, giật cấp 15, trong khi khu vực sâu trong đất liền có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 7-9, giật cấp 13-14.

Từ đêm 6/11 đến ngày 9/11, bão có thể gây mưa lớn diện rộng, trọng tâm mưa to đến rất to tập trung tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Đắk Lắk. Đường đi và mức độ tác động của Kalmaegi được nhận định tương tự các cơn bão mạnh Damrey (số 12, năm 2017) và Molave (số 9, năm 2020) từng gây thiệt hại nặng nề cho miền Trung.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk cần liên tục cập nhật thông tin dự báo mới nhất, theo dõi các kịch bản về hướng di chuyển, cường độ, vùng mưa và lượng mưa, do diễn biến của bão có thể còn thay đổi trong những ngày tới.

Chuyên gia cảnh báo về cơn bão số 13 Chuyên gia khí tượng cảnh báo Kalmaegi là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng. Đường đi và tác động tương tự với bão Damrey năm 2017 và Molave 2020, đều là cơn bão mạnh, gây nhiều thiệt hại.