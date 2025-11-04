Thời điểm nào bão Kalmaegi đi vào đất liền Việt Nam?

Theo chuyên gia, từ tối 6/11, bão Kalmaegi có thể ảnh hưởng đến Đà Nẵng - Khánh Hòa. Vùng ven biển có thể có gió bão mạnh từ cấp 10-12, giật cấp 15, sâu trong đất liền có khả năng có gió bão mạnh cấp 7-9, giật cấp 13-14 và mưa lớn từ đêm 6/11 đến 9/11, khu vực mưa to tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị - Đắk Lắk.

Liên quan đến diễn biến của bão Kalmaegi, trao đổi với phóng viên, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia - nhận định: Dự báo khoảng chiều 6/11, bão sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung và khoảng từ đêm 6/11, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, gây gió mạnh. Vùng ven biển có thể có gió bão mạnh từ cấp 10-12, giật cấp 15, sâu trong đất liền có khả năng có gió bão mạnh cấp 7-9, giật cấp 13-14 và mưa lớn từ đêm 6/11 đến 9/11, khu vực mưa to tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị - Đắk Lắk.

Đây là một cơn bão có cường độ rất mạnh, hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh/thành phố ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk. Vì vậy cần tiếp tục theo dõi do các kịch bản về cường độ và hướng di chuyển, vùng tâm mưa và lượng mưa có khả năng còn biến động trong những ngày tới.

Lúc 16h ngày 4/11, bão Kalmaegi trên vùng biển phía tây miền Trung Philippines, cách đảo Song Tử Tây khoảng 770 km về phía đông, sức gió mạnh nhất gần tâm bão 149 km/h, cấp 13, giật cấp 16 và theo hướng tây với tốc độ khoảng 25 km/h.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7 m, vùng gần tâm bão cao 8-10 m. Biển động dữ dội.

Từ gần sáng 6/11, vùng biển từ TP. Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão cao 6-8 m. Biển động dữ dội.

Cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển

Khu vực ven biển từ TP. Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,6 m.

Cảnh báo, từ chiều tối 5/11, khu vực ven biển từ TP. Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

"Từ chiều tối 6/11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12. Trọng tâm là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk, giật cấp 14-15. Từ tối và đêm 6/11, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10", ông Mai Văn Khiêm cho hay.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.

Theo chuyên gia, hiện nay không khí lạnh đang suy yếu, các ngày 6, 7/11 chưa có dấu hiệu tăng cường trở lại, thời gian này hoạt động của đới gió đông không mạnh nên mưa chủ yếu do hoàn lưu xa của bão số 13.

Từ ngày 6-7/11, khu vực từ TP. Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600 mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450 mm/đợt. Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên khả năng có xu thế giảm.

Từ ngày 7-8/11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 200 mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200 mm/3h)

“Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ”, ông Mai Văn Khiêm nhấn mạnh.