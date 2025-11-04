Ảnh hưởng bão Kalmaegi, TP.HCM nguy cơ ngập nặng

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với hoàn lưu xa của bão số 13, TP.HCM và Nam Bộ được dự báo có mưa kéo dài, có nơi mưa vừa đến mưa to trong giai đoạn từ ngày 6 đến 10/11.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hồi 7h sáng 4/11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134–149 km/giờ), giật cấp 16. Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Vị trí và hướng di chuyển của bão Kalmaegi.

Dự báo đến 7h ngày 5/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/giờ và đi vào Biển Đông. Lúc này, vị trí tâm bão ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Đến 7 giờ ngày 6/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 25 km/giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 500 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 14, giật cấp 17.

Đến 7 giờ ngày 7/11, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 25 km/giờ, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sau đó suy yếu dần. Sức gió giảm còn cấp 10-11, giật cấp 13.

Từ ngày 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 m. Biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Phân tích hình thế thời tiết ảnh hưởng đến TP.HCM trong 10 ngày tới, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết áp cao lạnh lục địa tăng cường sau từ ngày 5/11 suy yếu. Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ - Nam Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông di chuyển sang phía Tây suy yếu dần và cơn bão Kalmaegi ở phía Đông của Philippines, khoảng sáng đêm ngày 4 - ngày 5/11 sẽ di chuyển vào Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ hoạt động yếu dần.

Trong 3 tới 10 ngày tới, áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc có xu hướng di chuyển ra phía Đông và suy yếu dần. Đến khoảng ngày 8–9/11, khối không khí lạnh này sẽ được tăng cường trở lại nhưng cường độ yếu và lệch về phía Đông.

Cùng thời điểm, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ - Nam Bộ, nối với cơn bão Kalmaegi đang di chuyển vào Biển Đông (dự kiến trở thành cơn bão số 13 trong năm nay). Sau khi đi vào Biển Đông, bão số 13 có khả năng mạnh thêm và di chuyển theo hướng Tây, hướng về khu vực đất liền Trung Bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ – Bắc Bộ cũng có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, tạo điều kiện cho dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh hơn và kéo dài về phía Nam.

Biển Đông sắp đón bão số 13, TP.HCM có nguy cơ mưa lớn kết hợp triều cường. Ảnh minh họa: CTV.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và hoàn lưu xa của bão số 13, khu vực TP.HCM và Nam Bộ được dự báo xuất hiện mưa nhiều ngày liên tiếp, có nơi mưa vừa đến mưa to, đặc biệt trong khoảng từ ngày 6-10/11. Thời tiết nhiều mây, độ ẩm cao, nền nhiệt ban ngày giảm nhẹ, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác.

Trong khi đó, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh và ở mức cao. Dự báo mực nước cao nhất ngày tại hầu hết trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường Rằm tháng Chín Âm lịch trong những ngày tới.

Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 6-7/11 (tức 17-18/9 Âm lịch), ở mức: Trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) lần lượt là 1,72-1,78 m; trên báo động 3 khoảng 0,12-0,18 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6h và 17-19h mỗi ngày.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo mưa kéo dài kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập cục bộ ở một số khu vực trũng thấp tại TP.HCM, nhất là các phường ven sông Sài Gòn, khu vực Nhà Bè, Bình Thạnh, phường Bình Đông, Phú Định... Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo mưa lớn, triều cường; đồng thời chủ động kế hoạch di chuyển, làm việc trong những ngày tới.