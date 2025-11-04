Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Xã hội

VIDEO MỚI

Hoi An ngap trong bien nuoc hinh anh

Hội An ngập trong biển nước

21:42 27/10/2025 21:42 27/10/2025 Xã hội 3.3K

Tại khu vực chợ Hội An và cầu An Hội, nước chảy xiết, lực lượng chức năng phải túc trực hỗ trợ người dân, dựng biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn du khách rời khỏi khu vực ngập.

Video truc tiep Dai hoi Dai bieu Dang bo TP.HCM lan I hinh anh

Video trực tiếp Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I

08:29 14/10/2025 08:29 14/10/2025 Xã hội 2.9K

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 là đại hội đầu tiên của Đảng bộ TP.HCM sau khi sáp nhập tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.HCM, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo".

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý