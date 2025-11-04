Dự báo đường đi của bão Kalmaegi
Không khí lạnh suy yếu trong khi độ ẩm, nhiệt độ bề mặt biển, độ đứt gió đang thuận lợi khiến bão Kalmaegi có thể đạt cấp 14 khi vào vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.
Chuyên gia khí tượng cảnh báo Kalmaegi là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng. Đường đi và tác động tương tự với bão Damrey năm 2017 và Molave 2020, đều là cơn bão mạnh, gây nhiều thiệt hại.
Chiều 3/11, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Công an xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) cho biết lực lượng vừa phối hợp cứu một em học sinh tự tử trên đập dâng Phú Phong.
Công trình nâng cấp đường ở TP.HCM thi công chậm, kéo dài, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, đặc biệt là các em học sinh tiểu học trên địa bàn.
Sáng 2/11, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã về thăm hỏi, tặng quà người dân thành phố Huế. Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước luôn hướng về miền Trung và thành phố Huế với tinh thần “lá lành đùm lá rách”.
Nước từ trên núi đổ ào ạt xuống, cuốn theo đất đá tràn ra Quốc lộ 19 đoạn đèo An Khê, tỉnh Gia Lai.
Ngày 30/10, Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương truy tìm tài xế gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Biển Hồ), nhưng đã điều khiển xe bỏ trốn.
Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 19h ngày 28/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ nhận tin báo của người dân về vụ nổ xe bồn chở khí hóa lỏng LPG.
Chỉ sau hai lượt quét, tổ công tác đã thu gom gần 2 kg đinh và vật sắc nhọn. Trong đó có loại thép hình thoi bằng inox, không thể hút bằng nam châm.
Sáng nay 29/10, xóm Càng, Thôn Trung Đơn, Xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị đau buồn tiễn đưa bà N.T.H, sinh năm 1940 về nơi an nghỉ cuối cùng.
Tối 27/10, ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng), xác nhận clip người dân khiêng quan tài lội qua dòng nước suối chảy xiết trên mạng xã hội xảy ra trên địa bàn.