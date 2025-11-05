Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bão Kalmaegi vào Biển Đông, TP.HCM và Nam Bộ có bị ảnh hưởng?

  • Thứ tư, 5/11/2025 10:38 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Theo chuyên gia, dự báo TP.HCM và Nam Bộ 2-3 ngày tới vẫn có mưa, tập trung vào chiều tối, mưa lớn kết hợp triều cường, cảnh báo có nơi ngập cục bộ.

Sáng 5/11, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, cho biết bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trên Biển Đông trong năm 2025.

Bao so 13 Bao Kalmaegi anh 1

Theo chuyên gia, trong 2-3 ngày tới vẫn có mưa, tập trung vào chiều và tối, có thể xuất hiện mưa trên 50 mm.

Cụ thể, hồi 4h sáng 5/11, tâm bão ở khoảng 11,4 độ vĩ Bắc; 119,4 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 560 km về phía Đông. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Theo dự báo, đến khoảng 4h ngày 7/11, bão Kalmaegi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

“Như vậy, bão số 13 không ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Nam Bộ, nhưng là cơn bão có cường độ rất mạnh khi đi vào Biển Đông. Dự báo đến rạng sáng 6/11, bão có thể mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, sau đó mới giảm cấp khi tiến vào đất liền”, ông Quyết thông tin.

Hiện dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Bộ - Nam Trung Bộ, nối với hoàn lưu của bão Kalmaegi, đang gây ra thời tiết xấu tại một số khu vực phía Nam.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết TP.HCM ngày 5/11 mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào nhiều nơi, rải rác có dông, có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo triều cường tại TP.HCM tiếp tục ở mức cao trên báo động 3.

Cụ thể, tại Phú An dao động 1,69-1,77 m (vượt báo động 3 từ 9 tới 17 cm), tại Nhà Bè 1,7-1,78 m (vượt 10-18 cm). Mực triều cao này duy trì đến ngày 7-8/11, gây ngập ở khu vực trũng thấp như Nhà Bè, Quận 6 cũ, Quận 8 cũ, Thanh Đa - Bình Quới. Đỉnh triều cao nhất xảy ra vào khoảng 3-4h sáng và 15-18h chiều tối mỗi ngày.

Theo ông Quyết, TP.HCM trong 2-3 ngày tới vẫn có mưa, tập trung vào chiều và tối, có thể xuất hiện mưa lớn trên 50 mm. Mưa trùng thời điểm triều cường cao dịp rằm tháng 9 Âm lịch sẽ khiến nhiều nơi bị ngập cục bộ.

Tuy nhiên, ông Quyết nhấn mạnh đây là diễn biến thời tiết bình thường, đúng quy luật giai đoạn cuối mùa mưa và kỳ triều cường cao theo chu kỳ thiên văn.

“Người dân không nên hoang mang, cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, chủ động kê cao đồ đạc, đảm bảo an toàn điện, và hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu khi xảy ra mưa lớn”, ông Quyết khuyến cáo.

Lương Ý/VTC News

    Triều cường là một trong 4 giai đoạn biến đổi của hiện tượng thủy triều (nước lớn - triều cường - nước ròng - triều thấp), là lúc nước dâng lên đến điểm cao nhất của nó do sự thay đổi lực hấp dẫn từ mặt trăng (chủ yếu) và mặt trời tại một điểm bất kỳ trên bề mặt trái đất khi trái đất quay. Triều cường xảy ra khi mặt trăng, mặt trời và trái đất nằm thẳng hàng nhau, tức vào ngày 30-1 và 15-16 âm lịch hàng tháng.

Đọc tiếp

