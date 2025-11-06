Philippines tan hoang sau trận lũ lịch sử, thêm nhiều bão mới

Hơn 100 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người phải sơ tán khi siêu bão Kalmaegi tàn phá miền Trung Philippines, gây lũ lụt nghiêm trọng chưa từng có tại tỉnh Cebu.

Tỉnh Cebu (Philippines) tan hoang sau trận lũ sau bão Kalmaegi. Ảnh: Reuters.

Tính đến ngày 5/11, số người thiệt mạng do siêu bão Kalmaegi tại miền Trung Philippines đã vượt mốc 100 người.

Người phát ngôn tỉnh Cebu, ông Rhon Ramos, cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 35 thi thể tại các khu vực ngập sâu ở thị trấn Liloan, thuộc vùng đô thị Cebu City, nâng tổng số người chết riêng tại Cebu lên 76 người.

Tại đảo Negros lân cận, ít nhất 12 người thiệt mạng và 12 người mất tích sau khi mưa lớn từ bão Kalmaegi kích hoạt dòng bùn núi lửa trút xuống, chôn vùi hàng loạt ngôi nhà ở thành phố Canlaon, theo trung úy cảnh sát Stephen Polinar.

“Các đợt phun trào của núi lửa Kanlaon từ năm ngoái đã để lại lượng lớn vật chất núi lửa trên sườn núi. Khi mưa lớn đổ xuống, chúng theo đó trượt xuống và vùi lấp các ngôi làng bên dưới”, ông nói với AFP.

Trong thống kê trước đó của chính phủ, chỉ ghi nhận một ca tử vong ở Negros, ngoài 17 trường hợp thiệt mạng bên ngoài Cebu, bao gồm 6 thành viên phi hành đoàn của chiếc trực thăng quân sự rơi khi đang làm nhiệm vụ cứu trợ bão.

"Nước dữ cuồn cuộn"

Theo người dân, những dòng nước lũ “chưa từng có tiền lệ” đã cuồn cuộn tràn qua các thị trấn và thành phố trong tỉnh, cuốn phăng ôtô, nhà tạm ven sông và thậm chí cả những container khổng lồ.

Phóng viên AFP đã gặp nhiều người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất của Cebu khi họ đang dọn dẹp những con phố vừa biến thành sông chỉ một ngày trước đó.

“Khoảng 4, 5 giờ sáng, nước dâng mạnh đến mức không thể bước ra khỏi nhà”, ông Reynaldo Vergara, 53 tuổi, chủ một tiệm tạp hóa nhỏ ở Mandanaue, kể lại. Toàn bộ hàng hóa của ông đã bị cuốn trôi khi con sông gần đó vỡ bờ.

“Chưa bao giờ có chuyện như vậy. Nước chảy xiết dữ dội khủng khiếp”, một người dân nói.

Người dân bước đi trên con đường lầy lội, nơi hàng loạt ôtô bị cuốn trôi và chất chồng lên nhau sau trận lũ do siêu bão Kalmaegi gây ra tại khu dân cư ở Bacayan, thành phố Cebu ngày 5/11. Ảnh: Reuters.

Tại Talisay gần đó, nơi khu dân cư tạm ven sông bị lũ cuốn trôi, phóng viên AFP bắt gặp Regie Mallorca, 26 tuổi, đang miệt mài trộn xi măng, xây lại căn nhà từ đống đổ nát.

“Việc này sẽ mất nhiều thời gian, vì tôi chưa có tiền. Có lẽ phải mất vài tháng”, anh nói.

Theo chuyên gia thời tiết Charmagne Varilla, khu vực quanh Cebu City đã hứng lượng mưa lên tới 183mm trong 24 giờ trước khi Kalmaegi đổ bộ - cao hơn hẳn mức trung bình tháng là 131mm.

Thống đốc Pamela Baricuatro hôm 4/11 gọi tình hình là “chưa từng có tiền lệ” và “tàn khốc”.

Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến bão ngày càng mạnh hơn: đại dương ấm lên giúp siêu bão tăng cường sức gió nhanh chóng, trong khi không khí ấm hơn giữ nhiều hơi ẩm hơn, gây mưa lớn cực đoan.

Tổng cộng gần 800.000 người đã được sơ tán khỏi đường đi của bão.

Thảm họa tại Cebu nổ ra giữa lúc công chúng phẫn nộ trước bê bối các dự án kiểm soát lũ “ma”, được cho là đã khiến ngân sách nhà nước thất thoát hàng tỷ peso.

Hôm 5/11, Thống đốc Baricuatro ám chỉ mối liên hệ giữa tham nhũng và tình trạng ngập lụt bất thường ở nhiều khu dân cư.

“Bạn sẽ phải đặt câu hỏi: tại sao chúng ta lại hứng chịu những trận lũ khủng khiếp như thế này, trong khi có đến 26,6 tỷ peso (khoảng 452 triệu USD ) được phân bổ cho các dự án chống lũ?”, bà nói trong cuộc phỏng vấn với ABS-CBN.

“Chắc chắn chúng tôi đã tận mắt thấy những dự án ma, không một công trình nào đạt tiêu chuẩn của chính phủ,” bà khẳng định.

Một người đàn ông lục tìm những gì còn sót lại của ngôi nhà sau khi nó bị cuốn trôi trong trận lũ do siêu bão Kalmaegi gây ra tại thành phố Talisay, tỉnh Cebu. Ảnh: Reuters.

Thêm nhiều cơn bão đang tới

Philippines trung bình hứng chịu 20 cơn bão mỗi năm, thường tàn phá các khu vực nghèo và dễ bị tổn thương.

Theo chuyên gia Varilla, Kalmaegi đã là cơn bão thứ 20 trong năm, và từ nay đến cuối tháng 12 có thể còn 3-5 cơn nữa.

Trước đó, hồi tháng 9, nước này đã liên tiếp hứng chịu hai cơn bão lớn, trong đó siêu bão Ragasa đã thổi bay mái nhà và cướp đi sinh mạng 14 người ở Đài Loan lân cận.

Đến 17h ngày 5-11, Kalmaegi đã di chuyển về phía tây, hướng ra Biển Đông và tiến gần Việt Nam, nơi nhà chức trách cảnh báo bão có thể làm trầm trọng thêm tình hình lũ lụt vốn đã khiến hàng chục người thiệt mạng trong tuần qua.

