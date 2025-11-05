Bão Kalmaegi tàn phá Philippines, 66 người thiệt mạng

|
Bão Kalmaegi đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng tại miền Trung Philippines, theo thống kê mới nhất của giới chức nước này tối 4/11. Trong số các nạn nhân có 6 thành viên tổ lái chiếc trực thăng quân sự Huey gặp nạn tại tỉnh Agusan del Sur, đảo Mindanao, khi đang làm nhiệm vụ cứu trợ. Toàn bộ thi thể đã được tìm thấy và cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay. Trong ảnh là lũ lớn sau bão số 13 Kalmaegi hủy hoại nhiều ngôi nhà tại thành phố Talisay, tỉnh Cebu. Ảnh: Philippine Weather System/Pacific Storm Update.
Cảnh quay từ trên cao cho thấy hàng loạt ngôi nhà tan hoang sau trận lũ lớn do bão Kalmaegi gây ra tại thành phố Talisay, tỉnh Cebu, Philippines, ngày 5/11. Tỉnh Cebu là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 49 người thiệt mạng, chủ yếu do đuối nước hoặc bị vật thể rơi trúng trong lúc mưa bão hoành hành. Một trường hợp tử vong khác được ghi nhận tại đảo Bohol lân cận.
Hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi hoặc ngập sâu trong nước bùn, nhiều tuyến đường huyết mạch bị chia cắt sau khi cơn bão Kalmaegi càn quét Philippines. Dù đã suy yếu sau khi đổ bộ đêm 3/11, rạng sáng 4/11, nhưng vẫn gây tàn phá lớn khi quét qua các đảo Visayas, hướng về Palawan và ra Biển Đông, mang theo sức gió lên tới 120 km/h, giật 165 km/h.
Đến tối 4/11, nước lũ tại thành phố Cebu bắt đầu rút nhưng mất điện và gián đoạn thông tin liên lạc vẫn phổ biến, xe cộ, đường phố chìm trong nước, một số ôtô bị dòng chảy cuốn trôi, thậm chí chồng chất lên nhau sau khi nước rút.
Cuối ngày 4/11, nhiều nơi vẫn còn mất điện, bùn đất bao phủ. Rhea Belcina, 47 tuổi, đang quét bùn ra khỏi ngôi nhà của mình sau trận lũ lớn do bão Kalmaegi gây ra tại khu vực Bacayan, thành phố Cebu.
Hàng chục nghìn người buộc phải sơ tán khỏi nhà cửa ở khu vực Visayas, bao gồm một phần miền Nam Luzon và miền Bắc Mindanao, khi nước lũ dâng cao và ngập sâu trên diện rộng. Theo bà Ainjeliz Orong, cán bộ thông tin tỉnh Cebu, số nạn nhân tăng nhanh khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được thêm nhiều khu vực bị cô lập. “Hoạt động tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn, nhiều người vẫn mất tích”, bà nói qua điện thoại.
Nhân viên cứu hộ phải lội qua dòng nước lũ ngập đến đầu gối, sử dụng thuyền nhỏ để tiếp cận người dân mắc kẹt. Nhiều ngôi nhà ở vùng ven Cebu chỉ còn trơ lại mái, giữa biển nước mênh mông. “Chúng tôi rất sợ. Nước dâng quá nhanh, phải chạy lên tầng hai rồi lên mái để tránh lũ”, ông John Patajo, một công nhân vệ sinh tại Cebu, kể lại.
