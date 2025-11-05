Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Bão Kalmaegi tàn phá Philippines, 66 người thiệt mạng

  • Thứ tư, 5/11/2025 07:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bão Kalmaegi tàn phá miền Trung Philippines, gây ít nhất 66 người chết, ngập lụt diện rộng và thiệt hại nghiêm trọng tại Cebu, Visayas và các khu vực lân cận.

Bão Kalmaegi đổ bộ, càn quét Philippines Mang theo sức gió gần 120 km/h và mưa lớn kéo dài, bão Kalmaegi tràn vào miền Đông Philippines, gây mưa lớn, gió giật dữ dội và thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa, hạ tầng.
bao Kalmaegi, mien trung Philippines, lu lut anh 1

Bão Kalmaegi đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng tại miền Trung Philippines, theo thống kê mới nhất của giới chức nước này tối 4/11. Trong số các nạn nhân có 6 thành viên tổ lái chiếc trực thăng quân sự Huey gặp nạn tại tỉnh Agusan del Sur, đảo Mindanao, khi đang làm nhiệm vụ cứu trợ. Toàn bộ thi thể đã được tìm thấy và cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay. Trong ảnh là lũ lớn sau bão số 13 Kalmaegi hủy hoại nhiều ngôi nhà tại thành phố Talisay, tỉnh Cebu. Ảnh: Philippine Weather System/Pacific Storm Update.
bao Kalmaegi, mien trung Philippines, lu lut anh 2

Cảnh quay từ trên cao cho thấy hàng loạt ngôi nhà tan hoang sau trận lũ lớn do bão Kalmaegi gây ra tại thành phố Talisay, tỉnh Cebu, Philippines, ngày 5/11. Tỉnh Cebu là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 49 người thiệt mạng, chủ yếu do đuối nước hoặc bị vật thể rơi trúng trong lúc mưa bão hoành hành. Một trường hợp tử vong khác được ghi nhận tại đảo Bohol lân cận.
Đường phố ngập, nhà cửa tan hoang sau bão Kalmaegi ở Philippines Video từ drone ghi lại cảnh đường phố ngập sâu và nhà cửa chìm sau bão Kalmaegi ở Visayas, Philippines. Số người chết đã lên tới 46, bao gồm 6 thành viên tổ lái trực thăng quân sự gặp nạn.
bao Kalmaegi, mien trung Philippines, lu lut anh 3

Hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi hoặc ngập sâu trong nước bùn, nhiều tuyến đường huyết mạch bị chia cắt sau khi cơn bão Kalmaegi càn quét Philippines. Dù đã suy yếu sau khi đổ bộ đêm 3/11, rạng sáng 4/11, nhưng vẫn gây tàn phá lớn khi quét qua các đảo Visayas, hướng về Palawan và ra Biển Đông, mang theo sức gió lên tới 120 km/h, giật 165 km/h.
bao Kalmaegi, mien trung Philippines, lu lut anh 4bao Kalmaegi, mien trung Philippines, lu lut anh 5

Đến tối 4/11, nước lũ tại thành phố Cebu bắt đầu rút nhưng mất điện và gián đoạn thông tin liên lạc vẫn phổ biến, xe cộ, đường phố chìm trong nước, một số ôtô bị dòng chảy cuốn trôi, thậm chí chồng chất lên nhau sau khi nước rút.

bao Kalmaegi, mien trung Philippines, lu lut anh 6

Cuối ngày 4/11, nhiều nơi vẫn còn mất điện, bùn đất bao phủ. Rhea Belcina, 47 tuổi, đang quét bùn ra khỏi ngôi nhà của mình sau trận lũ lớn do bão Kalmaegi gây ra tại khu vực Bacayan, thành phố Cebu.

bao Kalmaegi, mien trung Philippines, lu lut anh 7

Hàng chục nghìn người buộc phải sơ tán khỏi nhà cửa ở khu vực Visayas, bao gồm một phần miền Nam Luzon và miền Bắc Mindanao, khi nước lũ dâng cao và ngập sâu trên diện rộng. Theo bà Ainjeliz Orong, cán bộ thông tin tỉnh Cebu, số nạn nhân tăng nhanh khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được thêm nhiều khu vực bị cô lập. “Hoạt động tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn, nhiều người vẫn mất tích”, bà nói qua điện thoại.
bao Kalmaegi, mien trung Philippines, lu lut anh 8bao Kalmaegi, mien trung Philippines, lu lut anh 9

Nhân viên cứu hộ phải lội qua dòng nước lũ ngập đến đầu gối, sử dụng thuyền nhỏ để tiếp cận người dân mắc kẹt. Nhiều ngôi nhà ở vùng ven Cebu chỉ còn trơ lại mái, giữa biển nước mênh mông. “Chúng tôi rất sợ. Nước dâng quá nhanh, phải chạy lên tầng hai rồi lên mái để tránh lũ”, ông John Patajo, một công nhân vệ sinh tại Cebu, kể lại.

Người dân Philippines kêu cứu trên mái nhà giữa lũ dữ khi bão Kalmaegi đổ bộ Cơn bão Kalmaegi càn quét miền Trung Philippines, gây ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều khu dân cư chìm sâu trong nước, người dân leo lên mái nhà kêu cứu giữa dòng lũ cuồn cuộn.

Dự báo siêu bão mới hình thành ngay sau bão Kalmaegi

Một áp thấp nhiệt đới vừa xuất hiện và đang mạnh lên nhanh chóng ở phía đông Philippines, chỉ vài ngày sau khi bão Kalmaegi đổ bộ, được dự đoán mạnh lên thành siêu bão vào cuối tuần.

14 giờ trước

Bão Kalmaegi nhấn chìm nhà cửa, người Philippines kêu cứu trên mái nhà

Sau khi đổ bộ, bão Kalmaegi gây mưa lớn khiến nhiều khu vực miền Trung Philippines chìm trong biển nước. Nhiều người dân mắc kẹt trên mái nhà, tuyệt vọng cầu cứu lực lượng cứu hộ.

15 giờ trước

Những cuốn sách về biến đổi khí hậu

“Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu”, “Băng - Những câu chuyện ly kỳ từ một thế giới đang dần biến mất”, “Thảm họa khí hậu - Chúng ta đã có gì và làm gì để ứng phó?”,... nằm trong số những cuốn sách giúp độc giả có cái nhìn trực diện và bao quát hơn khi nói đến vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Canada 'tat tay' truoc ap luc thuong mai tu My hinh anh

Canada 'tất tay' trước áp lực thương mại từ Mỹ

40 phút trước 08:38 5/11/2025

0

Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 4/11 đã quyết định mở rộng quy mô chi tiêu lên hàng trăm tỷ USD nhằm ứng phó rạn nứt thương mại với Mỹ, bất chấp thâm hụt ngân sách tăng vọt.

My cong bo lenh trung phat moi voi Trieu Tien hinh anh

Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên

1 giờ trước 07:59 5/11/2025

0

Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến Triều Tiên, bao gồm công ty công nghệ Korea Mangyongdae Computer Technology Corp., và Ngân hàng Ryujong Credit của Triều Tiên.

Phương Linh

Ảnh: Reuters

bão Kalmaegi miền trung Philippines lũ lụt Philippines mất điện cứu hộ thiệt mạng ô tô ngập sâu

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý