Bão Kalmaegi tàn phá Philippines, 66 người thiệt mạng

Bão Kalmaegi đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng tại miền Trung Philippines, theo thống kê mới nhất của giới chức nước này tối 4/11. Trong số các nạn nhân có 6 thành viên tổ lái chiếc trực thăng quân sự Huey gặp nạn tại tỉnh Agusan del Sur, đảo Mindanao, khi đang làm nhiệm vụ cứu trợ. Toàn bộ thi thể đã được tìm thấy và cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay. Trong ảnh là lũ lớn sau bão số 13 Kalmaegi hủy hoại nhiều ngôi nhà tại thành phố Talisay, tỉnh Cebu. Ảnh: Philippine Weather System/Pacific Storm Update.