Bão Kalmaegi di chuyển nhanh hơn, chỉ còn cách Quy Nhơn khoảng 450 km

Bão số 13 di chuyển nhanh hơn, gây mưa lớn và gió mạnh, đe dọa khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với cảnh báo thiên tai cấp 3-4.

Hướng di chuyển của bão số 13 lúc 5 giờ ngày 6/11. Ảnh: TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 13 vẫn giữ nguyên hướng di chuyển và cường độ.

Bão di chuyển nhanh hơn và cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 450 km về phía Đông Đông Nam.

Vào hồi 4h ngày 6/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30 km/h.

Dự báo, đến 16h ngày 6/11, bão cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn), cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị - thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị - thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk phía Bắc tỉnh Khánh Hòa với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đến 4 giờ ngày 7/11, bão trên khu vực biên giới phía Tây tỉnh Quảng Ngãi - Nam Lào, sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn), đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi - Gia Lai, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị - thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Lực lượng Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế sẵn sàng ứng phó bão số 13. Ảnh: Mai Trang/TTXVN.

Sau đó đến 16h ngày 7/11, bão trên khu vực phía Đông Thái Lan, sức gió dưới cấp 6, chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp.

Do tác động của bão, khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7 m, vùng gần tâm bão cao 8-10 m; biển động dữ dội.

Từ sáng 6/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị - Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3-6 m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 7-9 m; biển động dữ dội.

Cảnh báo từ chiều 6/11, khu vực ven biển từ thành phố Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao 0,4-0,8 m kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền từ Nam thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai), giật cấp 14-15; khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc thành phố Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Các chiến sỹ giúp người dân đưa bao cát lên mái nhà để tránh tốc mái tôn khi gió bão. Ảnh: TTXVN.

Từ tối và đêm 6/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi-Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6- 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ ngày 6-7/11, khu vực từ thành phố Đà Nẵng-Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600 mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450 mm/đợt. Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7-8/11 khu vực Bắc Quảng Trị - Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm/đợt.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200 mm/3h

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết đường đi và tác động của bão số 13 tương tự như bão số 12 (Damrey) năm 2017 và bão số 9 (Molave) năm 2020 nhưng bão số 13 gây mưa lớn hơn đối với khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 6/11

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa vài nơi, sáng và đêm trời lạnh, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Có mưa vài nơi, sáng và đêm trời lạnh, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Không mưa, sáng và đêm trời lạnh, trưa chiều hửng nắng. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế

- Phía Bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác; phía Nam có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, sáng và đêm trời lạnh, chiều gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 3-4, từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-26 độ C; phía Nam 27-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 3-4, riêng phía Bắc đêm gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

