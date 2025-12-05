Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lửa cháy ngùn ngụt tại kho cơ khí cạnh cây xăng ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 5/12/2025 12:28 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Nhà xưởng chứa máy móc cơ khí ở phường Hòa Lợi, TP.HCM (trước là TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã được khống chế, ngăn chặn lan sang cây xăng bên cạnh.

chay anh 1

Đám cháy bên cây xăng. Ảnh: VOV.VN

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 5/12, tại một kho chứa máy móc cơ khí nằm trên đường Ba Lăng Xi, phường Hòa Lợi, TP.HCM.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân phát hiện khói và lửa bốc lên nghi ngút từ bên trong nhà xưởng. Do bên trong kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy như bao bì, mút xốp dùng để đóng gói máy móc nên ngọn lửa đã bùng phát rất nhanh và lan rộng.

Người dân địa phương đã cố gắng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ nhưng không thành.

Điều đáng chú ý là đám cháy xảy ra ngay cạnh một cây xăng, gây ra nguy cơ cháy nổ cực kỳ nghiêm trọng.

Nhận được tin báo khẩn cấp, Công an TP.HCM đã ngay lập tức điều động nhiều phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Lực lượng chức năng đã chốt chặn hai đầu đường Ba Lăng Xi để ưu tiên tối đa cho xe chữa cháy tiếp cận hiện trường. Lực lượng cũng chia nhiều hướng phun nước ngăn đám cháy lan sang cây xăng.

chay anh 2

Hiện trường vụ cháy sau khi được dập tắt. Ảnh: VOV.VN

Đến 8h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy.

Theo ghi nhận, gần 10h sáng, khói vẫn còn âm ỉ bốc lên từ hiện trường. Xe chữa cháy vẫn phải tiếp tục phun nước vào để dập tắt hoàn toàn tàn lửa, đảm bảo không bùng phát trở lại. Nguyên nhân và mức độ thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

