Hôm nay, triều cường ở TP.HCM có thể vượt mức lịch sử

  • Thứ năm, 6/11/2025 08:20 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Đỉnh triều cường cao nhất tại TPHCM đợt Rằm tháng Chín được dự báo xuất hiện vào ngày 6 và 7/11, có nơi cao trên báo động 3, khả năng vượt mức lịch sử.

Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại hầu hết trạm trên sông Sài Gòn đang tiếp tục lên theo kỳ triều cường Rằm tháng Chín (âm lịch) và sẽ đạt đỉnh trong 1-2 ngày tới.

trieu cuong o TPHCM anh 1

Người dân di chuyển trong triều cường tại TPHCM, tối 5/11. Ảnh: Hữu Huy.

Đỉnh triều được dự báo xấp xỉ hoặc cao hơn triều cường đầu tháng Chín (âm lịch), xuất hiện vào ngày 6-7/11 (tức 17-18/9 âm lịch).

Cụ thể, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền), mực nước dự kiến đạt mức 1,72-1,78 m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,12-0,18 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4h tới 6h và 17h-19h hàng ngày.

Đây là mức triều cao, sẽ gây ngập ở các địa bàn trũng thấp như khu vực huyện Nhà Bè (cũ), quận 6 (cũ), quận 8 (cũ), Thanh Đa, Bình Quới... thuộc địa bàn TP.HCM.

Đáng chú ý, trong 1-2 ngày tới, do ảnh hưởng từ bão số 13, TP.HCM sẽ có mưa tập trung vào chiều tối. Trong đó có khả năng xảy ra những trận mưa lớn trên 50 mm. Mưa kết hợp kỳ triều cường sẽ gây ngập nặng một số nơi.

Sau khi đạt đỉnh, mực nước sẽ giảm nhanh nhưng vẫn duy trì trên báo động 1 đến hết ngày 10/11.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết trong các tháng 11 và 12, mực nước triều tại các tỉnh Đông Nam Bộ có thể tăng mạnh do tác động của gió mùa Đông Bắc kết hợp hiện tượng nước biển dâng, nhất là tại khu vực ven biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đến Cà Mau.

“Từ tháng 11 đến hết năm, khu vực Đông Nam Bộ có thể xuất hiện khoảng 5-6 đợt triều cường cao, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân vùng trũng thấp, ven sông và ven biển”, ông Quyết thông tin.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, đặc biệt là các đợt triều cường trùng thời điểm gió Đông Bắc mạnh trong hai tháng cuối năm.

Triều cường dâng cao khiến nhiều nơi ở TP.HCM ngập sâu Tối 5/11, triều cường dâng cao khiến nhiều nơi tại TP.HCM ngập sâu, đi lại khó khăn nên nhiều nơi người dân chọn cách bơi xuồng trên đường phố.

Người dân TP.HCM chèo thuyền trên phố

Triều cường dâng cao khiến nhiều nơi tại TP.HCM bị ngập sâu, đi lại khó khăn nên nhiều nơi người dân chọn cách bơi xuồng trên đường phố.

3 giờ trước

Triều cường dâng cao tại TP.HCM giờ tan tầm, xe chết máy la liệt

Ngày 5/11, triều cường lên cao giờ tan tầm, tuyến đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận) thành biển nước. Người dân vật vã về nhà.

11 giờ trước

Bão Kalmaegi vào Biển Đông, TP.HCM và Nam Bộ có bị ảnh hưởng?

Theo chuyên gia, dự báo TP.HCM và Nam Bộ 2-3 ngày tới vẫn có mưa, tập trung vào chiều tối, mưa lớn kết hợp triều cường, cảnh báo có nơi ngập cục bộ.

22 giờ trước

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

Tiền Phong

  • Triều cường

    Triều cường

    Triều cường là một trong 4 giai đoạn biến đổi của hiện tượng thủy triều (nước lớn - triều cường - nước ròng - triều thấp), là lúc nước dâng lên đến điểm cao nhất của nó do sự thay đổi lực hấp dẫn từ mặt trăng (chủ yếu) và mặt trời tại một điểm bất kỳ trên bề mặt trái đất khi trái đất quay. Triều cường xảy ra khi mặt trăng, mặt trời và trái đất nằm thẳng hàng nhau, tức vào ngày 30-1 và 15-16 âm lịch hàng tháng.

Đọc tiếp

