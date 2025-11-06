Hôm nay, triều cường ở TP.HCM có thể vượt mức lịch sử

Đỉnh triều cường cao nhất tại TPHCM đợt Rằm tháng Chín được dự báo xuất hiện vào ngày 6 và 7/11, có nơi cao trên báo động 3, khả năng vượt mức lịch sử.

Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại hầu hết trạm trên sông Sài Gòn đang tiếp tục lên theo kỳ triều cường Rằm tháng Chín (âm lịch) và sẽ đạt đỉnh trong 1-2 ngày tới.

Người dân di chuyển trong triều cường tại TPHCM, tối 5/11. Ảnh: Hữu Huy.

Đỉnh triều được dự báo xấp xỉ hoặc cao hơn triều cường đầu tháng Chín (âm lịch), xuất hiện vào ngày 6-7/11 (tức 17-18/9 âm lịch).

Cụ thể, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền), mực nước dự kiến đạt mức 1,72-1,78 m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,12-0,18 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4h tới 6h và 17h-19h hàng ngày.

Đây là mức triều cao, sẽ gây ngập ở các địa bàn trũng thấp như khu vực huyện Nhà Bè (cũ), quận 6 (cũ), quận 8 (cũ), Thanh Đa, Bình Quới... thuộc địa bàn TP.HCM.

Đáng chú ý, trong 1-2 ngày tới, do ảnh hưởng từ bão số 13, TP.HCM sẽ có mưa tập trung vào chiều tối. Trong đó có khả năng xảy ra những trận mưa lớn trên 50 mm. Mưa kết hợp kỳ triều cường sẽ gây ngập nặng một số nơi.

Sau khi đạt đỉnh, mực nước sẽ giảm nhanh nhưng vẫn duy trì trên báo động 1 đến hết ngày 10/11.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết trong các tháng 11 và 12, mực nước triều tại các tỉnh Đông Nam Bộ có thể tăng mạnh do tác động của gió mùa Đông Bắc kết hợp hiện tượng nước biển dâng, nhất là tại khu vực ven biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đến Cà Mau.

“Từ tháng 11 đến hết năm, khu vực Đông Nam Bộ có thể xuất hiện khoảng 5-6 đợt triều cường cao, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân vùng trũng thấp, ven sông và ven biển”, ông Quyết thông tin.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, đặc biệt là các đợt triều cường trùng thời điểm gió Đông Bắc mạnh trong hai tháng cuối năm.

