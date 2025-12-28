Việt Nam sắp có 3 sân vận động 'khủng'

Việt Nam đang chuẩn bị đón thêm 3 sân vận động quy mô lớn, nằm trong các tổ hợp đô thị thể thao và trung tâm đào tạo tại Hà Nội, Hưng Yên và TP.HCM.

Sân vận động Trống Đồng khi hoàn thành sẽ là một trong những sân vận động quy mô lớn hàng đầu thế giới. Ảnh: VIC.

Cuối năm nay, hạ tầng thể thao tại Việt Nam bắt đầu đón những dự án có quy mô lớn với mức đầu tư hàng chục đến hàng trăm nghìn tỷ đồng. Các dự án này không chỉ nổi bật về sức chứa, diện tích và vốn đầu tư, mà còn được tích hợp trong các tổ hợp đô thị, thể thao hoặc đào tạo.

Trong đó, nổi bật nhất là 3 dự án sân vận động lớn đã và đang được triển khai hoặc thông qua chủ trương đầu tư, gồm sân vận động Trống Đồng trong Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội, sân vận động trong Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc ở TP.HCM, và sân vận động PVF tại Hưng Yên.

Sân vận động Trống Đồng 135.000 chỗ ngồi

Một trong những dự án lớn nhất được công bố cho đến thời điểm này là sân vận động Trống Đồng, nằm trong Khu đô thị thể thao Olympic do Tập đoàn Vingroup đầu tư tại phía nam Hà Nội.

Theo kế hoạch, sân vận động này sẽ có sức chứa 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế lấy cảm hứng từ Trống đồng Đông Sơn và hình tượng Chim Lạc. Nếu hoàn thành theo quy mô công bố, đây sẽ là sân vận động lớn nhất tại Việt Nam và đồng thời thuộc nhóm các sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới.

Ngoài sân vận động Trống Đồng, Khu đô thị thể thao Olympic còn bao gồm nhiều công trình thể thao khác như Cung Thể thao Dưới nước Global Aquatic Arena với sức chứa khoảng 40.000 chỗ, Tháp Thể thao Việt Nam, siêu đấu trường thể thao điện tử eSports với hàng chục nghìn chỗ ngồi, cùng tổ hợp sân golf gồm 2 sân 18 hố phục vụ các giải đấu chuyên nghiệp.

Theo định hướng của chủ đầu tư, khi đi vào hoạt động, khu vực này sẽ có khả năng đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế như Olympic, World Cup, ASIAD, các giải thể thao dưới nước, golf và eSports, đồng thời tổ chức các chương trình văn hóa - nghệ thuật, concert quy mô lớn. Dự kiến, toàn bộ Khu đô thị Thể thao Olympic sẽ hoàn thiện sau năm 2040.

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic có tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới hơn 925.000 tỷ đồng . Ảnh: Việt Hà.

Toàn bộ Khu đô thị thể thao Olympic có quy mô khoảng 9.170 ha, với tổng mức đầu tư hơn 925.000 tỷ đồng , là dự án khu đô thị lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Phạm vi triển khai dự án thuộc địa bàn 11 xã, phường, được bao quanh bởi nhiều trục giao thông quan trọng như Quốc lộ 1, Quốc lộ 21B, 21C, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Vành đai 3,5 và Vành đai 4.

Sân vận động ở Rạch Chiếc quy mô 65.000-75.000 chỗ ngồi

Ở phía Nam, HĐND TP.HCM cũng vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất theo quy định.

Trong các hạng mục chính của dự án có Khu văn hóa - thể thao với sân vận động quy mô 65.000-75.000 chỗ ngồi, nhà thi đấu đa năng 18.000 chỗ, trung tâm thể thao dưới nước, khu thể thao bóng đá và quần vợt.

Tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP.HCM hôm 26/12 vừa qua, có đại biểu còn đề xuất nâng công suất sân vận động này lên khoảng 100.000 chỗ ngồi, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao và các sự kiện lớn của người dân trong tương lai.

Theo định hướng được thông qua, khi hoàn thành, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc sẽ trở thành trung tâm thể thao hiện đại cấp quốc gia và khu vực, có khả năng tổ chức các giải đấu thể thao chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, bao gồm SEA Games, ASIAD, các giải đấu khu vực và quốc tế khác.

Dự án cũng được kỳ vọng phục vụ đào tạo thể thao thành tích cao, đồng thời mở rộng không gian thể thao công cộng cho người dân.

"Siêu" dự án thể thao quốc gia Rạch Chiếc (TP Thủ Đức cũ) sắp hồi sinh. Ảnh: Quỳnh Danh.

Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc có tổng quy mô hơn 186 ha, nằm tại phường Bình Trưng (trước đây thuộc TP Thủ Đức) với mức đầu tư dự kiến gần 146.000 tỷ đồng . Thời gian thực hiện dự án khoảng 8 năm kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó giai đoạn đầu tư xây dựng dự kiến kéo dài 7 năm sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng và giao đất.

Đơn vị đề xuất dự án là Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu, thành viên của Sun Group. Theo phương án tài chính, nhà đầu tư sẽ huy động 100% vốn để thực hiện dự án, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 15%, còn lại 85% là vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Đối với hợp đồng BT, nhà đầu tư đề xuất đổi 4 khu đất để thanh toán, gồm: khu đất thương mại - dịch vụ nằm trong phạm vi Khu liên hợp Rạch Chiếc; khu đất tại Khu đô thị Phước Kiển; khu đô thị Trường Thọ; và khu đất tại phường An Khánh. Tổng diện tích quỹ đất đối ứng hơn 360 ha với tổng giá trị tạm tính hơn 145.482 tỷ đồng , tương đương khoảng 99,89% tổng mức đầu tư dự kiến của dự án.

Sân PVF 60.000 chỗ tại Hưng Yên

Trong khi chờ hai dự án trên đi vào xây dựng, công trình sân vận động PVF đa năng với sức chứa 60.000 chỗ ngồi tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, đã được khởi công từ tháng 10. Sân PVF nằm trong quần thể tổ hợp thể thao - dịch vụ rộng khoảng 920.000 m2, thuộc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF.

Công trình do Bộ Công an làm chủ đầu tư, CTCP Vinhomes là tổng thầu xây dựng. Theo kế hoạch, sân vận động sau khi hoàn thành sẽ có đầy đủ 4 khán đài, các khu chuyên môn phục vụ kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, báo chí, khu vực cầu thủ, khu VIP và các khu dịch vụ ẩm thực.

Sân vận động PVF được xây dựng trong lòng Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Việt Hà.

Sân PVF được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các trận đấu quốc tế, bao gồm các giải đấu khu vực và các trận đấu thuộc hệ thống World Cup. Theo đơn vị thiết kế, công trình được lấy cảm hứng từ sân AT&T (Mỹ).

Điểm nhấn kỹ thuật của sân PVF là hệ mái vòm thép khổng lồ, với cặp dầm vòm hộp thép dài khoảng 373 m, sâu 10,7 m, rộng 5 m, chịu lực khoảng 8.618 tấn. Mái sân có kết cấu trượt với hai tấm màng xuyên sáng kích thước 78 m x 125 m, có thể đóng hoặc mở trong vòng 12 phút.

Ngoài ra, sân còn được trang bị hệ cửa kính end-zone cao 36 m, rộng 55 m, có thể mở trong 18 phút, tạo không gian linh hoạt cho các sự kiện thể thao và phi thể thao.