Việt Nam có thể xuất siêu trên 20 tỷ USD năm nay

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên dự báo cả năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu có thể vượt mốc 900 tỷ USD và xuất siêu trên 20 tỷ USD.

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP.

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ sáng nay (5/10), Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định ngành công thương tiếp tục là động lực chính giúp nền kinh tế tăng trưởng vượt bậc trong 9 tháng qua. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ.

"Đặc biệt, hoạt động xuất nhập khẩu đã lập kỷ lục mới. Dự báo cả năm, kim ngạch có thể vượt mốc 900 tỷ USD và xuất siêu trên 20 tỷ USD ", Bộ trưởng Diên nhấn mạnh.

Nhận định tình hình 3 tháng cuối năm, Bộ trưởng cho biết tình hình được dự báo còn nhiều thách thức do bất ổn từ thế giới, lạm phát và các rào cản kỹ thuật từ các thị trường nhập khẩu ngày càng gia tăng.

Bộ trưởng đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm gồm tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống người dân; đẩy mạnh cải cách thể chế, giải phóng mọi nguồn lực cho tăng trưởng; hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm quốc gia; hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả các thị trường trong và ngoài nước thông qua xúc tiến thương mại và tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA).

XUẤT SIÊU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM TỪ 2016 ĐẾN NAY Nguồn: Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thống kê Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Dự tính 2025 Xuất siêu hàng hóa của Việt Nam tỷ USD 1.77 2.11 6.32 10.87 19.94 3.09 12.14 28 24.77 20

Hai hiệp định là GCC (Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh) và MERCOSUR (Thị trường chung Nam Mỹ) sẽ được Bộ Công Thương khởi động đàm phán trong tháng này.

Đặc biệt, trong tháng 10, đoàn công tác của Bộ Công Thương sẽ sang đàm phán FTA với Pakistan và quyết tâm trong 3 tháng đàm phán xong. Bộ Công Thương nhận định Pakistan là thị trường lớn với 240 triệu dân và rất phù hợp với các chủng loại hàng hóa của Việt Nam.

Cũng tại phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các địa phương điều chỉnh quy hoạch tỉnh sau hợp nhất phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia để đủ điều kiện tiếp thu và triển khai các dự án đầu tư trong thời gian tới. Đồng thời, khẩn trương lựa chọn chủ đầu tư để triển khai các dự án trong quy hoạch ngành quốc gia trên địa bàn trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, công nghiệp và dịch vụ.