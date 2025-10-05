Việt Nam xuất khẩu cà phê kỷ lục

Kim ngạch xuất khẩu cà phê trong 9 tháng đầu năm vượt trội so với cả năm 2024, trong bối cảnh giá cả tăng cao.

Cà phê Việt Nam trở thành thương hiệu có giá trị trên thế giới. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN.

Là nhà cung cấp cà phê robusta hàng đầu thế giới, Việt Nam xuất khẩu 7,8 tỷ USD cà phê từ tháng 10 năm trước đến tháng 8 vừa qua, theo số liệu của Tổng cục Thống kê do Nikkei Asia tổng hợp. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đây là lần đầu doanh thu trong một niên vụ vượt 7 tỷ USD .

Trong 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 6,98 tỷ USD , tăng 61% so với cùng kỳ năm 2024 và đã vượt cả năm 2024, theo VTV. Nông dân hưởng lợi nhờ nhu cầu từ châu Âu và giá tăng.

Tuy nhiên, ngành cà phê vẫn đối mặt rủi ro giá có thể đảo chiều cùng tác động của biến đổi khí hậu và các đàm phán thuế với Mỹ còn dang dở.

Tại Mỹ, thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới, người uống cà phê đang phải trả nhiều tiền hơn mức giá tiêu chuẩn do gián đoạn vận tải biển và thiếu hụt nguồn cung sau thiên tai ở Việt Nam và Brazil.

Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 50% với hàng nhập từ Brazil để đáp trả việc quốc gia này truy tố cựu tổng thống Jair Bolsonaro.

Theo Là Việt, một doanh nghiệp rang xay và xuất khẩu, mức thuế với Brazil cùng các sức ép thuế quan khác đã đẩy giá hạt cà phê tăng cao.

"Nông dân đã bán được giá cao trong hai năm qua và họ khá hào hứng khi có thể bán được giá cao hơn trong năm nay", CEO Trần Nhật Quang cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Tuy nhiên, ông cho biết chi phí năng lượng và các chi phí khác đã tăng lên đối với người trồng cà phê, trong khi Là Việt cũng đang phải trả thêm chi phí vận chuyển. Doanh nghiệp của ông đang thực hiện các biện pháp như rang theo mẻ lớn hơn, nhằm thu hút khách hàng và giữ giá khi các đối thủ đang tăng giá.

Thời tiết thuận lợi hơn vào mùa hè giúp năng suất cải thiện và bắt đầu kéo giá hạt giảm. Tuy nhiên, người trồng vẫn lo lắng về các rủi ro thiên tai như nắng nóng cực đoan, bão lớn và lũ quét, theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam.

Một số quan ngại về vấn đề môi trường như phá rừng trái phép và phát thải carbon cũng đáng cân nhắc. Từ tháng 12, Liên minh châu Âu sẽ áp dụng Quy định chống phá rừng (EUDR), yêu cầu nhà nhập khẩu chứng minh nguồn gốc thu mua có trách nhiệm bất kể xuất xứ.