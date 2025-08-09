Điều chưa từng có với cà phê Việt Nam

Giá cà phê xuất khẩu tăng vọt giúp các doanh nghiệp thu về kỷ lục gần 6 tỷ USD chỉ trong 7 tháng đầu năm, vượt xa tổng giá trị trong cả năm ngoái.

Thống kê của Cục Hải quan cho thấy trong 7 tháng năm nay, sản lượng cà phê xuất khẩu chỉ tăng nhẹ 7,4% nhưng giá trị tăng mạnh 64,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 1,06 triệu tấn cà phê các loại, thu về gần 6 tỷ USD chỉ trong 7 tháng. Đây là cột mốc kỷ lục của ngành cà phê Việt Nam, vượt kim ngạch cả năm 2024 là 5,62 tỷ USD .

Ba thị trường tiêu thụ cà phê Việt Nam lớn nhất là Đức (chiếm 15,3% tổng kim ngạch; giá trị xuất khẩu tăng gấp 2,1 lần cùng kỳ), Italy (chiếm 7,6%; tăng 47,4%), Tây Ban Nha (chiếm 7,5%; tăng 67%).

Đáng chú ý, giá trị xuất khẩu sang Mexico tăng gấp 88 lần, cao nhất trong nhóm 15 thị trường lớn nhất của cà phê Việt. Đà tăng thấp nhất được ghi nhận ở thị trường Trung Quốc, nhưng cũng ở mức 24,4%.

Kinh ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam qua các năm

Nhãn 2019 2020 2021 2022 2023 2024 7T2025

tỷ USD 2.86 2.74 3.07 4.05 4.18 5.62 6

Kim ngạch lập kỷ lục nhờ giá cà phê tăng vọt do toàn cầu thiếu hụt nguồn cung. Bình quân 7 tháng đầu năm, giá cà phê xuất khẩu đạt 5.672,2 USD /tấn, tăng hơn 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó là sự phục hồi nhu cầu từ các thị trường lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Các doanh nghiệp Việt Nam cũng ngày càng chú trọng đầu tư công nghệ chế biến, truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng thị trường.

Dự báo trong các tháng cuối năm, xuất khẩu cà phê Việt Nam vẫn duy trì đà tăng nhờ nguồn cung được cải thiện và nhu cầu toàn cầu tiếp tục khởi sắc, dù vẫn còn áp lực bởi chính sách thuế quan mới của Mỹ.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025/26 dự kiến đạt kỷ lục 178,7 triệu bao. Việt Nam được dự báo đạt 1,85 triệu tấn, tăng gần 7% và là mức cao nhất trong 4 năm. Tiêu thụ toàn cầu cũng có khả năng lập đỉnh mới với khoảng 169,4 triệu bao loại 60 kg.