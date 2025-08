Giá cà phê tăng vọt lên hơn 100.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng 1.000-2.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện, cà phê tại các tỉnh được giao dịch ở mức 99.700-100.200 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước ngày 6/8 tăng lên trên mốc 100.000 đồng/kg. Ảnh: P.C.

Ngày 6/8, tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê dao động trong khoảng 99.700-100.200 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Lâm Đồng (khu vực tỉnh Đắk Nông cũ) đang thu mua cà phê ở mức cao nhất 100.200 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk cũng tăng thêm 1.000 đồng/kg và hiện có giá 100.000 đồng/kg.

Trong khi đó, cà phê nhân xô tại tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng đều tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua, hiện được giao dịch quanh mốc 99.700-99.800 đồng/kg.

Ở các sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 9 quay đầu giảm nhẹ, trong khi cà phê Arabica tăng mạnh do căng thẳng giữa Mỹ và Brazil leo thang.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 đóng cửa phiên giao dịch sáng 6/8 ở mức 3.412 USD /tấn, giảm nhẹ 0,26% ( 9 USD /tấn) so với phiên giao dịch trước.

Tuy nhiên, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11 lại tăng 0,63% ( 21 USD /tấn), đạt 3.359 USD /tấn.

Ngược lại, tại sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9 tiếp tục tăng mạnh 3,52% (10,15 US cent/pound), lên mức 298,7 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12 tăng 3,28% (9,25 US cent/pound), đạt 290,9 US cent/pound.

Việc chính quyền ông Trump áp thuế nhập khẩu cao đối với cà phê từ Brazil được cho là sẽ tái cấu trúc các “tuyến đường” thương mại của loại nông sản này. Các nhà giao dịch hiện phải tìm cách đưa hàng vào Mỹ thông qua các cách gián tiếp, theo Reuters.

Mức thuế 50% đối với một số mặt hàng của Brazil, bao gồm cả cà phê, đã có hiệu lực từ ngày 6/8.

Động thái này buộc các nhà giao dịch và các nhà xuất khẩu cà phê Brazil phải tìm kiếm người mua thay thế cho khoảng 8 triệu bao cà phê đang được bán cho các công ty chế biến cà phê Mỹ mỗi năm.

Với mức tiêu thụ khoảng 25 triệu bao mỗi năm, Mỹ là quốc gia tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới. Ước tính, 1/3 sản lượng cà phê của nước này đến từ Brazil, thông qua hoạt động thương mại song phương trị giá 4,4 tỷ USD trong 12 tháng gần nhất (tính đến tháng 6).

Ông Michael J. Nugent, nhà môi giới cà phê và là chủ sở hữu MJ Nugent & Co. nhận định dòng chảy thương mại cà phê toàn cầu sẽ bị đảo lộn. Mọi người có thể cảm nhận cú sốc từ nơi sản xuất đến nơi rang xay, thậm chí ở các chuỗi cà phê và cửa hàng thực phẩm.

Trước tình hình trên, chuyên gia nhận định một lượng lớn cà phê Brazil sẽ được chuyển sang Trung Quốc nhờ quan hệ thương mại giữa hai nước.

Tại Trung Quốc, lượng tiêu thụ cà phê đang tăng vọt khi giới trẻ chuyển từ trà sang tìm kiếm một nguồn caffeine mạnh hơn.

Theo dữ liệu từ hiệp hội xuất khẩu Cecafe, Brazil - nhà cung cấp chính của Trung Quốc - đã xuất khẩu 538.000 bao cà phê sang Trung Quốc trong nửa đầu năm 2025.

Trong khi đó, ông Logan Allender, Trưởng bộ phận cà phê tại Atlas Coffee Club (Mỹ) cho rằng hạt cà phê của Brazil cũng có thể được chuyển đến Liên minh châu Âu (EU) khi khối này hiện không áp thuế đối với mặt hàng nông sản chủ lực của Brazil.