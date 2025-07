Giá cà phê rớt mạnh

Chỉ số giá cà phê toàn cầu, được theo dõi và tổng hợp bởi ICO (I-CIP), đã lần đầu tiên giảm xuống dưới ngưỡng 300 US cent/pound kể từ tháng 12/2024.

Chỉ số giá cà phê toàn cầu rơi xuống mức thấp. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), chỉ số I-CIP đạt trung bình 295,1 US cent/pound trong tháng 6, giảm 11,8% so với trước.

Tháng vừa qua, giá của các nhóm cà phê đều giảm mạnh. Trong đó, giá cà phê Arabica Colombia và Arabica khác lần lượt giảm 9% và 8,7%, xuống mức trung bình khoảng 360-363 US cent/pound.

Tương tự, giá của nhóm cà phê Arabica Brazil cũng giảm 10,9%, còn 338,5 US cent/pound.

Đáng chú ý, Robusta ghi nhận mức giảm mạnh nhất, mất tới 17,5%, xuống còn 196,2 US cent/pound. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1/2024, giá Robusta giảm xuống dưới mốc 200 US cent/pound.

Còn trên các sàn giao dịch, sau khi đạt đỉnh vào tháng 3, giá cà phê cũng liên tục lao dốc, thậm chí xuống mức thấp nhất trong hơn một năm qua.

Cụ thể, trên sàn giao dịch London, Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 đóng cửa tuần trước ở mức 3.216 USD /tấn, giảm 38,8% ( 2.035 USD /tấn) kể từ đầu tháng 5.

Đồng thời, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9 cũng giảm tới 27% (106 US cent/pound) trong cùng thời gian, xuống còn 286,5 US cent/pound.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê giao dịch trong khoảng 89.500-90.300 đồng/kg. Hiện, thương lái tại Đắk Lắk và Đắk Nông thu mua cà phê quanh mức 90.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại Lâm Đồng và Gia Lai dao động 89.500-90.200 đồng/kg.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá cà phê thế giới giảm do nguồn cung dồi dào từ vụ thu hoạch mới từ Brazil và Indonesia, cùng với xuất khẩu gia tăng mạnh từ Việt Nam - quốc gia sản xuất Robusta hàng đầu.

Báo cáo từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết sản lượng cà phê của Brazil trong niên vụ 2025-2026 (từ tháng 7 đến tháng 6/2026) dự kiến tăng nhẹ, đạt khoảng 65 triệu bao (loại 60 kg), tăng 0,5% so với niên vụ 2024-2025.

USDA cũng nâng dự báo sản lượng cà phê của Việt Nam niên vụ 2025-2026 thêm khoảng 1,85 triệu tấn, tăng gần 7% so với vụ trước. Đây là mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây.