Giá cà phê trong nước bật tăng

Ngày 3/7, giá cà phê giao dịch trong nước tăng thêm 800-900 đồng/kg. Trong khi đó, trên các sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica lại tiếp tục giảm sâu.

Giá cà phê trong nước tăng trở lại trong khi giá cà phê trên thế giới lại tiếp tục giảm sâu. Ảnh: Reuters.

Ngày 3/7, tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê giao dịch trung bình quanh mức 95.500 đồng/kg. Trong đó, thương lái ở 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông (cũ), nay là tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, hiện thu mua cà phê với giá lần lượt 95.500 đồng/kg và 95.600 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê nhân xô tại Lâm Đồng và Gia Lai đang được giao dịch trong khoảng 95.100-95.400 đồng/kg.

Còn trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 đóng cửa ở mức 3.602 USD /tấn, giảm 1,58% ( 58 USD /tấn) so với ngày hôm trước.

Ngoài ra, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11 cũng ghi nhận đà giảm 1,42% ( 51 USD /tấn), xuống còn 3.551 USD /tấn trong phiên giao dịch mới nhất.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9 tiếp tục giảm nhẹ 0,26% (0,75 US cent/pound), xuống còn 291,2 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11 giảm 0,28% (0,8 US cent/pound) và chỉ còn giữ giá 285,35 US cent/pound.

Giá cà phê trên thế giới trong phiên giao dịch hôm nay tiếp tục xu hướng giảm, do áp lực nguồn cung gia tăng từ các quốc gia sản xuất hàng đầu như Brazil và Việt Nam.

Giá cà phê Arabica đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng qua. Nông dân trồng cà phê tại Brazil đang đẩy nhanh quá trình thu hoạch khi thời tiết khô hạn bắt đầu quay trở lại.

Tuy nhiên, họ phải đối mặt với nỗi lo về nhu cầu tiêu thụ cà phê trên thế giới trở nên chậm hơn, theo Bloomberg.

Theo Carlos Mera - trưởng nhóm hàng hóa nông nghiệp tại ngân hàng Rabobank - nhu cầu tiêu thụ cà phê trên thế giới sẽ giảm 0,5% trong năm nay.

Nguyên nhân đến từ việc giá bán lẻ vẫn giữ ở mức cao dù giá cà phê nhân xanh đã hạ nhiệt trong thời gian gần đây.