Xuất nhập khẩu năm nay dự kiến cao kỷ lục 800 tỷ USD

Bộ Công Thương dự kiến kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay có thể là đạt 800 tỷ USD, vượt qua kỷ lục 786 tỷ USD thiết lập năm 2024.

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp thương mại. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 với nhiều nội dung quan trọng.

Xuất nhập khẩu có thể lập kỷ lục mới

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 ước tăng 1,8% so với tháng 7 và tăng 19% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5% cao hơn cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực chế biến chế tạo tiếp tục tăng 10%.

Thương mại trong nước tiếp tục tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 50,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng ước tăng 9,7% so với cùng kỳ.

Bộ Công Thương nhận định người tiêu dùng lạc quan và chi tiêu nhiều hơn, đặc biệt là vào dịp nghỉ lễ, trong đó có ngày Quốc khánh 2/9 vừa rồi. Các chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng được các doanh nghiệp và địa phương triển khai. Doanh thu du lịch lữ hành tăng cao, đạt trên 23% đã vượt kế hoạch đặt ra từ đầu năm.

Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 8 ước đạt 63 tỷ USD , tăng 0,9% so với tháng trước. Xuất khẩu dù chịu ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước, trong tháng 8 vẫn tăng nhẹ 0,6% so với tháng 7 và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Riêng xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong tháng 8 giảm 5% so với tháng 7, nhưng tính chung 8 tháng vẫn tăng 17% so với cùng kỳ.

Lũy kế tổng kim ngạch xuất nhập khẩu từ đầu năm đến nay ước đạt gần 600 tỷ USD , tăng 16% so với cùng kỳ. Bộ Công Thương dự kiến kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay có thể đạt 800 tỷ USD , cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, cán cân thương mại năm nay dự kiến xuất siêu gần 14 tỷ USD .

“Kết quả này đạt được một phần do các doanh nghiệp đẩy nhanh các đơn hàng đã ký kết. Đây là sự nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị trong việc chỉ đạo, điều hành trong thời gian qua”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá.

Theo sát diễn biến ở thị trường Mỹ

Trong bối cảnh hiện nay, Bộ trưởng Công Thương đề nghị các Bộ, ngành liên quan, doanh nghiệp cần theo dõi sát những diễn biến bất lợi từ thị trường thế giới để kịp thời có phản ứng chính sách phù hợp, nhất là vấn đề chính sách liên quan đến Mỹ, về tình trạng lạm phát, giá cả, về đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu đối với một số loại mặt hàng.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8,3% năm 2025 và 2 con số trong giai đoạn tiếp theo, Bộ Công Thương kiến nghị cần đẩy nhanh triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là chương trình phục hồi phát triển kinh tế, các nghị quyết mới của Bộ Chính trị ban hành.

Đồng thời, cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đưa vào sử dụng và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên phạm vi cả nước, nhất là các dự án được khởi công, khánh thành vừa qua. Bên cạnh đó, quyết liệt triển khai các dự án đầu tư thuộc các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản nhằm chủ động nguồn cung nguyên liệu cho sản xuất trong nước.

Bộ Công Thương cũng đề nghị cấp có thẩm quyền sớm ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết của Chính phủ về giải pháp tổng thể ứng phó kịp thời, hiệu quả với chính sách liên quan của Mỹ, song hành thực hiện các thỏa thuận thương mại đã có với nước này. Về nội dung này, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ ngày 18/8, tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành và trình lần cuối ngày 29/8.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đề nghị cấp có thẩm quyền quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình vướng mắc bằng các cơ chế đặc thù, đặc biệt là các dự án thuộc lĩnh vực năng lượng. Đồng thời, tiếp tục rà soát tháo gỡ nút thắt thể chế bằng các nghị quyết của Chính phủ, cùng với đó tiếp tục sửa luật và nghị định để phù hợp với bối cảnh Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng cao.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề xuất các Bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với các địa phương trong thực thi các chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương 2 cấp theo phân cấp, ủy quyền.

Người đứng đầu ngành công thương cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương chủ động, quyết liệt hơn trong việc điều chỉnh các quy hoạch tỉnh và kế hoạch sử dụng đất để có thể thu hút các dự án đầu tư. Các địa phương cũng cần thực hiện thẩm quyền trong việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án năng lượng, hiện nay đang rất chậm.