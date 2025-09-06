Giá điện, thuê nhà đẩy CPI tháng 8 tăng

Giá nhà ở thuê, giá điện và ăn uống ngoài gia đình tăng là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2025 tăng 0,05% so với tháng trước.

Giá điện sinh hoạt tháng 8 tăng 1,01% so với tháng trước. Ảnh: Lê Hiếu.

Theo số liệu của Cục Thống kê, so với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 đã tăng 0,05%. So với tháng 12/2024, CPI tháng 8 tăng 2,18% và tăng 3,24% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm hàng tăng giá và 3 nhóm hàng giảm giá so với tháng trước.

Trong đó, chỉ số giá nhóm lương thực tháng 8 tăng 0,01%, chủ yếu do giá một số mặt hàng lương thực tăng như giá ngô (+0,96%); khoai (+0,95%); ngũ cốc ăn liền và bột mì (+0,32%); bánh mì (+0,24%); miến (+0,23%); bột ngô (+0,15%); bún, bánh phở, bánh đa (+0,05%).

Ở chiều ngược lại, chỉ số giá nhóm gạo giảm 0,1%. Giá gạo trong nước giảm theo giá gạo xuất khẩu khi nguồn cung toàn cầu dồi dào.

Chỉ số giá nhóm thực phẩm tháng 8 giảm 0,18% so với tháng trước, chủ yếu vì giá thịt heo giảm 2,42% do dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp tại một số địa phương khiến người tiêu dùng lo lắng về an toàn thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ. Tính đến ngày 29/8, giá thịt heo hơi dao động 51.000-58.000 đồng/kg.

Giá quả tươi, chế biến cũng giảm 1,51% chủ yếu do nhiều loại trái cây đang vào mùa vụ thu hoạch, nguồn cung phong phú, đa dạng.

TỐC ĐỘ TĂNG CPI THÁNG 8 HÀNG NĂM SO VỚI CÙNG KỲ Nguồn: GSO. Nhãn 2021 2022 2023 2024 2025 Tăng/giảm % 2.82 2.89 2.96 3.45 3.24

Bên cạnh các mặt hàng giảm giá, một số mặt hàng thực phẩm trong tháng có giá tăng so với tháng trước như giá thịt gia cầm (+0,89%), do nhu cầu tiêu dùng tăng trong bối cảnh dịch bệnh tả heo châu Phi bùng phát ở nhiều tỉnh/thành phố làm người dân giảm sử dụng thịt heo và chuyển sang tiêu dùng thịt gia cầm.

Giá thủy sản tươi sống cũng tăng 0,42%. Giá thủy sản chế biến tăng 0,37%.

Giá trứng các loại tăng 3,22% do nhu cầu tiêu dùng tăng trong mùa sản xuất bánh Trung thu. Bên cạnh đó, gà, vịt vào mùa tái đàn, sản lượng trứng giảm trong khi chi phí thức ăn cho gia cầm tăng.

Giá nhóm rau tươi, khô và chế biến tăng 1% do thời tiết mưa, nắng thất thường, cùng ảnh hưởng của cơn bão số 5 tại một số địa phương khiến nguồn cung giảm trong khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong tháng ăn chay (Tháng 7 Âm lịch).

Chỉ số giá nhóm ăn uống ngoài gia đình tháng 8 tăng 0,2% so với tháng trước do nhu cầu ăn uống ngoài gia đình tăng trong mùa cao điểm du lịch hè.

Chỉ số giá nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tháng 8 tăng 0,17% so với tháng trước do nhu cầu mua sắm chuẩn bị bước vào năm học mới tăng.

Chỉ số giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tháng 8/2025 tăng 0,21% so với tháng trước chủ yếu vì giá thuê nhà tăng 0,28% do nhu cầu thuê nhà tăng tại một số địa phương trong thời điểm chuẩn bị vào năm học mới, khi sinh viên và học sinh quay trở lại các thành phố lớn để học tập.

Giá điện sinh hoạt cũng tăng 1,01% do thời tiết nắng nóng làm nhu cầu sử dụng điện tăng và từ ngày 10/5/2025 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân.

Lạm phát cơ bản tháng 8 tăng 0,19% so với tháng trước và tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,25% của CPI bình quân chung, nguyên nhân chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.