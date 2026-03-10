Giá vàng miếng tăng vượt 185 triệu đồng/lượng

Vàng miếng SJC và vàng nhẫn ghi nhận mức tăng 1,4 triệu đồng, hiện đã hồi phục về mốc 185,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước vào nhịp tăng mới.

Trong phiên giao dịch sáng nay (10/3), giá vàng trong nước bất ngờ vọt tăng mạnh cả triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện neo giá vàng miếng ở mức 182,5 - 185,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức giá này cao hơn tới 1,4 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Xu hướng tăng cũng đang được các doanh nghiệp lớn khác là CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… áp dụng, qua đó kéo giá bán vàng miếng lên ngang bằng với SJC.

Với mức tăng hơn 1 triệu đồng vào sáng nay, giá vàng miếng SJC đã thiết lập lại mức tăng tốt nhất trong cả tuần qua. Trên biểu đồ giá hàng ngày, trong 7 ngày gần nhất, giá vàng miếng di chuyển khá lình xình, chủ yếu biến động tăng - giảm quanh vùng giá 185 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, tính chung trong 1 tháng, giá mặt hàng này vẫn tăng hơn 6 triệu đồng/lượng.

Còn nếu tính từ đầu năm tới nay, giá vàng miếng SJC đã tăng tới gần 33 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng ròng 21%. Mức tăng ấn tượng này đã đánh bại hiệu suất của các kênh đầu tư khác như bất động sản, cổ phiếu hay trái phiếu… trong cùng giai đoạn.

Với mặt hàng vàng nhẫn, biến động tăng cũng diễn ra trong phiên giao dịch sáng nay.

Hiện giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC đã được điều chỉnh thêm 1,4 triệu đồng, lên mức 182,2 - 185,2 triệu/lượng.

Các doanh nghiệp khác cũng tăng giá vàng nhẫn thêm hơn 1 triệu đồng mỗi lượng sáng nay. Sau điều chỉnh, PNJ, Phú Quý và DOJI neo giá vàng nhẫn tại 182,5 - 185,5 triệu/lượng. Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng neo giá vàng nhẫn quanh mức 182,7 - 185,7 triệu/lượng, cao hơn cả giá vàng miếng, trong khi Mi Hồng giao dịch quanh 183 - 185,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tăng mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu đến từ diễn biến tăng trên thị trường quốc tế. Trong đó, giá vàng thế giới vừa có cú nhảy gần 40 USD (+0,7%) lên thẳng 5.172 USD /ounce khi giá dầu thô thế giới hạ nhiệt.

Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới đang vào khoảng 164 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn giá vàng trong nước gần 22 triệu đồng/lượng.