Thế giới ngày càng có nhiều tỷ phú USD

Báo cáo của UBS cho biết toàn cầu hiện có khoảng 2.900 tỷ phú, tăng gần 300 người so với năm ngoái. Nhóm người giàu nhất hành tinh này đang nắm giữ tổng cộng 15.800 tỷ USD.

Elon Musk là người giàu nhất thế giới, với khối tài sản kếch xù trị giá khoảng 470 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Theo Wall Street Journal, dữ liệu từ UBS cho thấy thế giới đã có thêm 287 tỷ phú mới trong vòng một năm, nâng số lượng lên khoảng 2.900 tỷ phú, với tổng tài sản được ước tính lên đến 15.800 tỷ USD .

Động lực gia tăng tài sản đến từ giá cổ phiếu tăng cao, đặc biệt ở nhóm công nghệ, cùng với lợi nhuận đầu tư tích lũy trong năm qua.

"Bạn đang chứng kiến tốc độ gia tăng số lượng tỷ phú tăng lên và điều này đến từ nhiều lĩnh vực", John Mathews - Quản lý mảng quản lý tài sản cá nhân của UBS tại Mỹ - nhận xét.

Khoảng 7/10 tỷ phú mới gia nhập danh sách là giàu tự thân. Còn lại là nhóm hưởng thừa kế với 91 người, trong đó có 15 thành viên thuộc hai gia đình dược phẩm lớn của Đức.

Mathews cho rằng làn sóng chuyển giao tài sản đang bước vào giai đoạn rõ nét hơn. "Chúng ta đã nói về cuộc chuyển giao này hơn một thập kỷ. Giờ bạn bắt đầu thấy nó thành hiện thực", ông nói.

Tuy nhiên, phần lớn tài sản trong các gia đình giàu có vẫn thường được chuyển cho người bạn đời còn sống, rồi mới đến thế hệ kế tiếp.

Nguồn: Kho dữ liệu về tỷ phú của UBS/PwC.

Cùng thời điểm, một nghiên cứu riêng của Altrata cũng ghi nhận số tỷ phú tăng lên mức cao mới. Đơn vị này ước tính đang có 3.508 cá nhân sở hữu tổng tài sản 13.400 tỷ USD , trong đó khoảng 1/3 ở Mỹ, và Trung Quốc xếp ngay sau với 321 người nắm giữ khoảng 10% tài sản toàn cầu. Nhìn chung, các báo cáo đều cho thấy xu hướng đi lên rõ rệt của nhóm siêu giàu.

Báo cáo của UBS xây dựng trên cơ sở dữ liệu do UBS và PwC duy trì. Bên cạnh thống kê dữ liệu, báo cáo cũng đồng thời phỏng vấn 87 khách hàng tỷ phú.

Kết quả cho thấy bối cảnh chính sách và thị trường cũng tác động đến cách các tỷ phú phân bổ tài sản. Họ không còn quá mặn mà với việc đầu tư hay cư trú lâu dài ở Bắc Mỹ, mà đang chuyển hướng quan tâm đến Tây Âu, Trung Quốc và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Mathews đánh giá sự kết hợp giữa đổi mới công nghệ, thị trường vốn sôi động và làn sóng chuyển giao tài sản sẽ còn duy trì sức bật cho nhóm tài sản siêu lớn. Tuy vậy, tâm lý phòng thủ cũng hiện hữu khi nhà đầu tư cân nhắc thuế, pháp lý và rủi ro vĩ mô ở từng khu vực.

"Đang có 2 xu thế diễn ra song song: Vừa tìm kiếm đà tăng trưởng mới, vừa nỗ lực quản trị rủi ro tốt hơn", ông nói.

Hiện, theo khảo sát của UBS, mối quan tâm hàng đầu của các tỷ phú Mỹ là lạm phát và địa chính trị, trong khi ở châu Á, vấn đề thuế quan được nhắc đến nhiều hơn trong kế hoạch năm tới.