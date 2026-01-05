Sát Tết, hãng hàng không đua nhau mở rộng đội tàu bay, tuyển tiếp viên

Các hãng hàng không đang tăng tốc nhận thêm tàu bay và tuyển dụng nhân sự để sẵn sàng "chạy đua" trong năm 2026, đặc biệt là cao điểm Tết Bính Ngọ sắp tới.

Ngay từ những ngày đầu năm dương lịch 2026, các hãng hàng không nội địa đã "tăng tốc" trong cuộc đua giành lấy bầu trời, với kỳ vọng về sự phát triển của hạ tầng cùng giá nhiên liệu bình ổn sẽ hỗ trợ thị trường trong năm nay.

Áp lực cạnh tranh gia tăng trên bầu trời

Mới đây, cả Vietjet Air và Sun PhuQuoc Airways đều tiếp nhận tàu bay mới.

Cụ thể, Vietjet vừa đón 3 tàu bay A321neo nhằm phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp cao điểm Tết 2026. Cùng với 4 tàu bay thuê ướt đã gia nhập trước Tết Dương lịch, hãng bay của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã đón tổng cộng 22 tàu bay mới chỉ trong chưa đầy 1 tháng qua.

Trong khi đó, Sun PhuQuoc Airways (SPA) tiếp tục đón tàu Airbus A321 thứ 6 dù mới chính thức "cất cánh" từ tháng 11/2025.

Bamboo Airways cũng công bố chiến dịch tuyển mới 1.000 tiếp viên trong năm 2026. Song song với kế hoạch tuyển dụng, đào tạo tiếp viên hàng không quy mô lớn, hãng đặt mục tiêu tăng quy mô đội tàu bay thêm 8-10 chiếc mỗi năm, từ nay cho đến 2030.

Sun PhuQuoc Airways nhanh chóng tăng tốc dù mới chỉ cất cánh từ tháng 11. Ảnh: Quỳnh Danh.

Báo cáo ngành hàng không 2026 của Chứng khoán MB (MBS) đánh giá áp lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp vận tải nội địa sẽ gay gắt hơn.

Nhóm nghiên cứu dự báo lượng khách nội địa thông qua các sân bay có thể đạt khoảng 75 triệu lượt trong năm 2026, tương đương tăng khoảng 5% so với trước. Dù vậy, mức tăng trưởng được dự báo không còn "nóng" như giai đoạn phục hồi hậu Covid-19.

Bên cạnh đó, sự gia nhập của SunPhuQuoc Airways và sự trở lại của Bamboo Airways sau quá trình tái cơ cấu cũng khiến bầu trời nội địa trở nên đông đúc hơn. Điều này đồng nghĩa với áp lực tăng thêm tần suất bay và chia nhỏ thị phần trên các tuyến nội địa vốn đã bão hòa, tạo cạnh tranh mạnh về giá và dịch vụ.

Với nguồn cung gia tăng, các hãng buộc phải linh hoạt hơn trong chiến lược giá, từ vé khuyến mãi, ưu đãi dịch vụ đến chương trình chăm sóc khách hàng nhằm giữ hệ số sử dụng ghế cao và duy trì thị phần trong nước.

Tuy nhiên, theo MBS, hai "ông lớn" Vietnam Airlines và Vietjet sẽ ít bị ảnh hưởng, bởi đều đang tập trung mở rộng mạng đường bay quốc tế. Hai hãng này hiện chiếm khoảng 90% thị phần trong nước.

Hai điểm sáng của ngành hàng không năm 2026

Báo cáo của MBS cũng chỉ ra hai điểm sáng của ngành hàng không trong năm nay là sự ổn định của giá nhiêu liệu và sự phát triển của hạ tầng.

Sau giai đoạn tăng nóng 2019-2022, giá nhiên liệu bay đang có xu hướng giảm mạnh, điều chỉnh về mức độ bình thường trước Covid-19. Giá dầu thô có xu hướng dao động ổn định quanh vùng 55- 60 USD /thùng trong giai đoạn 2026-2027 sẽ hỗ trợ giá nhiên liệu bay duy trì quanh mức 2,2 USD /gallon (tăng nhẹ 2% so với trung bình năm 2025) trong các năm tới.

Nhóm nghiên cứu đánh giá biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp vận tải hàng không sẽ có xu hướng cải thiện. Điều này tạo điều kiện cho các hãng mở rộng đội tàu, nâng cao khả năng khai thác và tăng tần suất các tuyến bay quốc tế (vốn có biên lợi nhuận cao hơn) để đáp ứng nhu cầu du lịch quốc tế đang gia tăng mạnh mẽ.

Ngoài ra, việc giá nhiên liệu neo ở mức thấp cũng phần nào giảm áp lực lên giá vé máy bay, hỗ trợ các doanh nghiệp điều chỉnh giá vé phù hợp với nhu cầu vận chuyển thực tế.

Nhiều dự án mở rộng và xây mới sân bay đang được đẩy nhanh tiến độ, trong đó sân bay Long Thành dự kiến được khai thác thương mại trong năm nay. Ảnh: Quỳnh Danh.

Về hạ tầng, theo báo cáo của MBS, nhiều dự án mở rộng và xây dựng mới sân bay đang được đẩy nhanh tiến độ, trong đó sân bay Long Thành đóng vai trò then chốt trong việc gia tăng năng lực khai thác toàn hệ thống.

Khi đi vào vận hành từng giai đoạn, Long Thành được kỳ vọng sẽ chia sẻ áp lực cho Tân Sơn Nhất, đồng thời tạo thêm dư địa cho các hãng hàng không mở rộng mạng bay, đặc biệt là các đường bay quốc tế.

Ngoài Long Thành, việc nâng cấp các sân bay trọng điểm như Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh hay Phú Quốc cũng được đánh giá sẽ giúp cải thiện khả năng phân bổ slot, tăng tần suất bay và nâng cao hiệu quả khai thác, qua đó hỗ trợ ngành hàng không phát triển bền vững hơn trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.