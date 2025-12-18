Điện Máy Xanh cùng loạt thương vụ 'bom tấn' sắp được kích nổ

Thị trường được kỳ vọng đón thêm nhiều thương vụ IPO, niêm yết lớn trong năm 2026, khi Điện Máy Xanh, Nông nghiệp Hòa Phát, Hạ tầng Gelex... lần lượt bước vào lộ trình lên sàn.

Điện Máy Xanh là một trong những thương vụ IPO, niêm yết đáng chờ đợi nhất năm 2026. Ảnh: MWG.

Thị trường IPO, niêm yết lần đầu tại Việt Nam đang dần nóng trở lại khi hàng loạt doanh nghiệp đã công bố kế hoạch.

Mới nhất, HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đã thông qua chủ trương cho CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh triển khai kế hoạch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, dự kiến trong năm 2026.

Khi niêm yết, Điện Máy Xanh sẽ là đơn vị vận hành toàn bộ mảng bán lẻ điện thoại, điện tử và điện máy của MWG, bao gồm các chuỗi Thegioididong.com, TopZone, Điện Máy Xanh, Thợ Điện Máy Xanh và liên doanh Erablue tại Indonesia.

Loạt thương vụ "bom tấn" năm 2026

Không dừng lại với Điện Máy Xanh, tập đoàn bán lẻ của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài cũng đặt mục tiêu IPO chuỗi Bách Hóa Xanh vào năm 2028. Theo MWG, việc từng mảng kinh doanh trở thành công ty niêm yết độc lập không chỉ giúp tăng tính minh bạch, mà còn tạo thêm lựa chọn cho nhà đầu tư đang tìm kiếm các doanh nghiệp có thương hiệu mạnh, hoạt động trong lĩnh vực thiết yếu và có tiềm năng sinh lời bền vững.

Tương tự, CTCP Hạ tầng Gelex mới đây đã công bố kế hoạch IPO thông qua đấu giá cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Doanh nghiệp dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm 28.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động khoảng 2.800 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên 8.900 tỷ.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 31/12. Theo kế hoạch, Hạ tầng Gelex sẽ niêm yết sớm nhất vào tháng 1/2026 và không muộn hơn quý II/2026.

Trong khi đó, Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long đang tích cực triển khai kế hoạch IPO CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA). Ngoài Hòa Phát, đây là doanh nghiệp đầu tiên trong hệ sinh thái tập đoàn "vua thép" thực hiện IPO và niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Theo kế hoạch, HPA sẽ chào bán 30 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 41.900 đồng/cổ phiếu và niêm yết trên HoSE vào đầu năm 2026. Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết việc niêm yết nhằm mở rộng chuỗi giá trị, nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận vốn thứ cấp, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho nhà đầu tư quan tâm tới mảng nông nghiệp. Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để củng cố năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động và mở rộng sản xuất kinh doanh.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) cũng đã thông qua kế hoạch niêm yết các công ty con bao gồm Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai dự kiến lên sàn năm 2026, trong khi CTCP Gia Súc Lơ Pang sẽ niêm yết vào năm 2027.

Hưng Thắng Lợi Gia Lai được thành lập năm 2016, hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, quản lý các vùng cây thức ăn, đàn heo và gia cầm của tập đoàn. Trong khi đó, Gia Súc Lơ Pang được thành lập năm 2020, chuyên chăn nuôi heo và phát triển cây trồng, sở hữu quỹ đất nông nghiệp lớn, cung ứng sản phẩm nông nghiệp cho toàn hệ sinh thái Hoàng Anh Gia Lai.

Hiện hai doanh nghiệp này đang hoàn thiện các bước chuẩn bị như thẩm định giá, xây dựng phương án phát hành và lựa chọn sàn giao dịch phù hợp.

Ngoài các doanh nghiệp này, VNDirect dự báo làn sóng IPO mới có thể lan tỏa sang nhiều lĩnh vực như tiêu dùng (Highlands Coffee, Golden Gate), giải trí (DatVietVAC, Galaxy), công nghệ (Misa, VNLife, MoMo), bất động sản (Viettel IDC)...

Rục rịch khởi động

Song song với làn sóng IPO, hoạt động niêm yết trên thị trường chứng khoán cũng đang tăng tốc. Gần nhất, ngày 11/12, gần 1,875 tỷ cổ phiếu VPX của CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã chính thức niêm yết trên HoSE với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, phiên niêm yết của VPBankS diễn ra chưa đầy 30 ngày sau khi doanh nghiệp hoàn tất thương vụ IPO kỷ lục, huy động gần 12.713 tỷ đồng , thu hút dòng vốn lớn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, bao gồm cả những “ông lớn” như Dragon Capital và Chứng khoán VIX.

CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) cũng sắp hoàn tất việc chuyển sàn từ UPCoM sang HoSE. Theo kế hoạch, gần 1,07 tỷ cổ phiếu MCH sẽ chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 25/12. Giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên là bình quân giá tham chiếu của 30 phiên giao dịch cuối cùng trước khi hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Masan Consumer là công ty hàng tiêu dùng nhanh thuộc Tập đoàn Masan, sở hữu nhiều thương hiệu quen thuộc như Chin-Su, Nam Ngư, Omachi... Ảnh: Minh Khánh.

Ở khối doanh nghiệp FDI, hồi tháng 3, theo nguồn tin từ Bloomberg, ông Prasit Boondoungprasert, Giám đốc điều hành CPF cho biết các cơ quan chức năng tại Việt Nam đã bắt đầu xem xét hồ sơ IPO của tập đoàn này sau thời gian dài trì hoãn.

Theo ông Prasit, Việt Nam sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của CP Foods trong nhiều năm tới, nhờ vào nền kinh tế tăng trưởng nhanh và dân số đông. Việc niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam không chỉ giúp tập đoàn huy động thêm nguồn vốn mà còn củng cố vị thế thương hiệu trong khu vực.

Trong báo cáo cập nhật mới nhất, Dragon Capital nhận định làn sóng IPO tại Việt Nam đã khởi động trở lại với nhiều tín hiệu tích cực và có thể trở thành chất xúc tác quan trọng cho thị trường chứng khoán. Theo ước tính, quy mô các thương vụ IPO trong 3 năm tới có thể lên tới 47 tỷ USD .

Tương tự, ông Phạm Lưu Hưng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư, Chứng khoán SSI (SSI Research) cho rằng ở Việt Nam đang có làn sóng IPO, nhưng vẫn chưa đạt mức bùng nổ như giai đoạn 2016-2017.

Theo ông, cơ cấu doanh nghiệp IPO tại Việt Nam vẫn nghiêng nhiều về tài chính, trong khi xu hướng toàn cầu đang dịch chuyển sang tiêu dùng và công nghệ số. Do đó, để thu hút tốt hơn dòng vốn quốc tế, Việt Nam cần thúc đẩy IPO các doanh nghiệp tiêu dùng, công nghệ và doanh nghiệp FDI.

Đồng thời, xem xét nới lỏng một số điều kiện niêm yết, như yêu cầu lợi nhuận hai năm liên tiếp, nhằm tạo dư địa cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia thị trường vốn.