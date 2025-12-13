Điện Máy Xanh muốn lên sàn vào 2026

Tập đoàn của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài dự kiến đưa Điện Máy Xanh lên sàn vào năm 2026, nhằm tách bạch các mảng kinh doanh và mở rộng không gian tăng trưởng.

Việc đưa Điện Máy Xanh lên sàn được kỳ vọng mở rộng không gian tăng trưởng và tạo thêm giá trị chiến lược lẫn tài chính cho Thế giới Di động. Ảnh: MWG.

HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) vừa thông qua chủ trương cho CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) triển khai kế hoạch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Trước đó, trong tháng 11, MWG đã phê duyệt chủ trương tái cấu trúc các công ty con theo hướng tách bạch hoạt động. Theo đó, các mảng bán lẻ điện thoại và điện tử - điện máy (Thegioididong, TopZone, Điện Máy Xanh, Thợ Điện Máy Xanh, liên doanh Erablue), mảng dược phẩm (An Khang) và mảng mẹ & bé (AVAKids) sẽ hoạt động dưới các pháp nhân độc lập. Mục tiêu là tăng tính tập trung, khả năng tự chủ và nâng cao hiệu quả điều hành.

HĐQT MWG cho biết đã nghiên cứu kỹ lưỡng kế hoạch IPO và niêm yết của DMX - đơn vị sẽ vận hành toàn bộ mảng bán lẻ điện thoại, điện tử và điện máy - và dự kiến triển khai trong năm 2026.

"IPO là bước chuyển chiến lược, mở ra giai đoạn tăng trưởng mới với kỳ vọng duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số thông qua chiến lược tăng trưởng bằng chất; mở rộng danh mục sản phẩm - dịch vụ giá trị; khai thác tốt nền tảng đa dịch vụ Super App và thúc đẩy mở rộng quy mô tại thị trường Indonesia", MWG thông tin.

Theo tập đoàn, việc DMX trở thành công ty niêm yết độc lập cũng được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn hấp dẫn cho nhà đầu tư đang tìm kiếm doanh nghiệp có thương hiệu mạnh, hoạt động trong lĩnh vực thiết yếu và có tiềm năng sinh lời bền vững.

Song song với quá trình tái cấu trúc, MWG định hướng phát triển riêng cho từng mảng kinh doanh, ưu tiên xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế thừa có khả năng vận hành độc lập, chuẩn hóa hệ thống quản trị theo hướng minh bạch, hiệu quả. Mục tiêu cuối cùng là tạo nền tảng vận hành độc lập cho từng pháp nhân và củng cố năng lực cạnh tranh cốt lõi trong dài hạn.

Tập đoàn của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài cho biết DMX sẽ tiếp tục là mảnh ghép chiến lược trong hệ sinh thái và dự kiến đóng góp tỷ trọng lớn vào doanh thu, lợi nhuận hợp nhất giai đoạn 2026-2030. Việc đưa DMX lên sàn được đánh giá sẽ mở rộng không gian tăng trưởng và tạo thêm giá trị chiến lược lẫn tài chính cho MWG.

Cùng với kế hoạch IPO, HĐQT MWG cũng thông qua chủ trương không tham gia đợt phát hành riêng lẻ tương ứng 1% vốn điều lệ của DMX. Đợt phát hành này dành cho các quản lý chủ chốt nhằm củng cố cam kết dài hạn, với cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng trong 18 tháng từ ngày hoàn tất chào bán.

MWG cho biết quyết định không tham gia nhằm dành toàn bộ quyền phân phối cho nhóm nhân sự trực tiếp tạo ra giá trị và đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển bền vững của DMX.