TCBS hoàn tất thương vụ IPO lịch sử

TCBS vừa hoàn tất đợt IPO, phân phối thành công hơn 231 triệu cổ phiếu, thu về hơn 10.800 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên mức cao nhất ngành chứng khoán Việt Nam.

Vốn điều lệ của TCBS tăng lên 23.100 tỷ đồng. Ảnh: TCBS.

Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) mới đây đã công bố kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) kéo dài từ ngày 19/8 đến 18/9. Đây là một trong những thương vụ IPO lớn nhất trong năm nay, đồng thời là thương vụ IPO lớn nhất ngành chứng khoán trong nước từ trước đến nay.

Theo đó, kết thúc đợt chào bán, TCBS đã phân phối thành công 231,15 triệu cổ phiếu cho 26.099 nhà đầu tư. Trong đó, 112,2 triệu cổ phiếu được phân phối cho 26.014 nhà đầu tư trong nước và 109,9 triệu cổ phiếu còn lại thuộc về 85 nhà đầu tư nước ngoài.

Với mức giá chào bán 46.800 đồng/cổ phiếu, công ty huy động được 10.818 tỷ đồng , thu ròng sau chi phí đạt 10.729 tỷ đồng . Số vốn này được chia làm 2 phần: 70% phục vụ hoạt động tự doanh, 30% còn lại dành cho mảng môi giới, giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán.

Đợt IPO cũng ghi nhận 41.693 cổ phiếu không được thanh toán do một số nhà đầu tư không nộp đủ tiền mua. Hội đồng quản trị TCBS đã quyết định phân phối lại toàn bộ số cổ phiếu này cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT công ty.

Sau phát hành, vốn điều lệ của TCBS tăng từ 20.801,5 tỷ lên 23.133,08 tỷ đồng , mức cao nhất trong toàn ngành chứng khoán Việt Nam hiện nay, củng cố vị thế dẫn đầu của công ty về năng lực tài chính.

Về cơ cấu cổ đông sau IPO, 93,62% vốn điều lệ thuộc về nhà đầu tư trong nước với sự tham gia của 26.879 cá nhân và 19 tổ chức. Khối ngoại nắm giữ 6,38% vốn điều lệ thông qua 61 tổ chức và 28 cá nhân.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank (HoSE: TCB) tiếp tục là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 79,82% vốn, trong khi ông Nghiêm Xuân Minh - Chủ tịch HĐQT TCBS - đứng thứ 2 với 5,34%.

Cổ phiếu của TCBS dự kiến sớm được giao dịch chính thức trên sàn chứng khoán trong tháng 10 năm nay. Theo Nghị định 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành, thời gian đưa cổ phiếu lên sàn đã được rút ngắn còn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, đồng thời tháo gỡ rào cản cho nhà đầu tư nước ngoài.