Thủ tướng: Quý IV phải bứt phá, phấn đấu tăng trưởng trên 8%

Thủ tướng yêu cầu quý IV phải tăng tốc, bứt phá để phấn đấu tăng trưởng đạt trên 8%, đột phá phát triển khoa học công nghệ và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực trong 9 tháng đầu năm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng nay (5/10), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh, thành phố đã thảo luận nhiều nội dung kinh tế - xã hội quan trọng.

Tăng trưởng GDP ước đạt trên 8%

Theo báo cáo, GDP quý III ước tăng hơn 8%, tính chung 9 tháng tăng khoảng 7,8%. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, CPI bình quân 9 tháng ở mức trên 3%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đạt hơn 680 tỷ USD , tăng 17,3% so với cùng kỳ, xuất siêu 16,82 tỷ USD . An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện...

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết kết quả đạt được là nhờ sự lãnh đạo toàn diện, sát sao của Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư; sự phối hợp của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; sự ủng hộ, đồng hành của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ rõ một số hạn chế như các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng; giải ngân đầu tư công cần nỗ lực hơn; đầu tư tư nhân chưa khởi sắc nhiều; xuất khẩu gặp khó khăn, tiêu dùng chậm lại. Trong khi đó, các động lực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo cần thêm thời gian để phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, sức ép điều hành kinh tế vĩ mô vẫn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, lạm phát trước những biến động bên ngoài; thị trường bất động sản tuy có cải thiện nhưng còn nhiều khó khăn, giá nhà đất vẫn cao; tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái diễn biến phức tạp.

Thủ tướng cũng lưu ý việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở một số nơi còn bất cập, nhất là về bố trí cán bộ, kết nối dữ liệu, chuyển đổi số. Đời sống của một bộ phận người dân vẫn khó khăn; thiên tai, lũ lụt và các vấn đề an ninh phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo Thủ tướng, những tồn tại này có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động phức tạp, thương mại và đầu tư toàn cầu chậm lại, thiên tai gây hậu quả nặng nề.

Trong nước, vẫn còn tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cơ quan, cán bộ, công chức; một số cơ chế, chính sách còn bất cập chưa được giải quyết, phân cấp, phân quyền có nơi có lúc còn lúng túng; nhiều dự án tồn đọng kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm...

Tăng tốc trong quý IV, kiểm soát giá nhà đất, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu quý IV phải tăng tốc, bứt phá trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Mục tiêu vẫn là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, bội chi ngân sách và tăng thu, tiết kiệm chi để tập trung cho đầu tư phát triển.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, phấn đấu tăng trưởng đạt trên 8%.

Cùng với đó là thực hiện hiệu quả Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tất cả ngành, lĩnh vực.

Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cần được hoàn thiện, tháo gỡ vướng mắc để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng chỉ rõ những hạn chế, bất cập bên cạnh kết quả đạt được. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng đề nghị tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, tập trung vào đầu tư công, miễn giảm thuế, phí, lệ... Chính sách tiền tệ cần đảm bảo tỷ giá, lãi suất hợp lý, kiểm soát chặt tín dụng rủi ro và tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại.

Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan bảo đảm ổn định thị trường, giá cả, nhất là các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý; thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý, định hướng, kiểm soát giá nhà, đất.

Để tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng yêu cầu kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển mạnh thị trường trong nước, bao gồm triển khai hiệu quả các chương trình khuyến mại, giảm giá, hội chợ, miễn giảm thuế, phí, lệ phí; nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch vụ; tổ chức tốt Hội chợ mùa Thu 2025.

Người đứng đầu Chính phủ muốn các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy mạnh mẽ du lịch; triển khai các chương trình du lịch kết hợp với các hoạt động, sự kiện văn hóa, lễ hội văn hoá, hội chợ...

Ông cũng yêu cầu đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân và FDI, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2025, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tổ chức khánh thành và khởi công đồng loạt các công trình vào ngày 19/12.

Về xuất khẩu, Thủ tướng chỉ đạo triển khai các chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn tại các thị trường trọng điểm, sớm đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do mới với Brazil, Pakistan, khối GCC, Mercosur, các nước châu Phi...

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho gần 3.000 dự án tồn đọng sau khi được Bộ Chính trị cho chủ trương, xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém, trong đó có SCB. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ nhà ở xã hội, tập trung ứng phó bão số 11, khắc phục hậu quả bão số 9, 10, ổn định đời sống người dân.

Về một số nhiệm vụ quan trọng trong quý IV, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị khởi công dự án thành phần 1 dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; triển khai quyết liệt các giải pháp để quyết tâm tháo gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2025.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, phấn đấu thu vượt 25% so với dự toán; Ngân hàng Nhà nước kiểm soát lạm phát, giữ ổn định thị trường tiền tệ, triển khai tín dụng ưu đãi; Bộ Xây dựng hoàn thiện sửa đổi các nghị định liên quan phát triển nhà ở xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất chọn ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ tháo gỡ khó khăn vận hành chính quyền 2 cấp, đánh giá cán bộ hàng tháng, hàng quý, hàng năm ; Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đàm phán miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, đẩy mạnh ứng dụng sinh trắc học, xây dựng nền tảng “Bình dân học vụ số”.